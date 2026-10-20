Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
КЗП: Надценки до 140% на основни храни у нас, шампион е маслото

КЗП: Надценки до 140% на основни храни у нас, шампион е маслото

20 Октомври, 2026 11:39 661 33

  • надценки-
  • продукти-
  • кзп-
  • мая манолова

Натъкнахме се на още фрапантна информация. Установихме увеличения на цените на продукти от първа необходимост. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова

КЗП: Надценки до 140% на основни храни у нас, шампион е маслото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги, след като бяха констатирани надценки, надвишаващи 140% на хранителни стоки в търговската мрежа. Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидният лук. Ако веригите не докажат икономическа обосновка зад тези увеличения, то те могат да бъдат санкционирани съгласно закона. След проверките на цените на хранителните продукти Комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

Между 10 000 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова

"След като представихме първоначалните данни от проверките на търговските вериги, продължихме работата си и се натъкнахме на още по-фрапираща информация и допълнителни съмнения за нарушения. Поради това вече сме започнали производства за налагане на санкции, предвидени в законите". Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова на брифинг.

По думите ѝ са констатирани увеличения на цените за стоки от първа необходимост, включени в малката потребителска кошница, при които е установено поскъпване в рамките на проверявания период - от август до октомври. "Поради това започнахме 11 производства за необосновано повишаване на цените. Става дума за поскъпване на сирене, мляко, домати, краставици и други стоки от първа необходимост. В рамките на производствата търговците ще имат възможност да докажат обосноваността на повишаването на цените през този период. Предвидените санкции - в случай, че не бъде установена обоснованост на увеличението след представянето на съответните данни, са в размер от 10 000 до 100 000 евро. Глобите се налагат за всеки отделен продукт от Комисията за защита на потребителите", обяви Манолова.

Тя подчерта, че КЗП е продължила работата си и по изследването на надценките в търговските вериги при основни хранителни продукти, включени в малката потребителска кошница, и експертите се натъкнали на още притеснителни данни. "Разбира се, шампион е маслото, което се продава с надценка от 135%. Както виждате, доставната му цена е 1,43 евро, а продажната цена е 3,79 евро с включен ДДС. След като приспаднем ДДС, надценката на това масло достига 135%", даде пример председателят на комисията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхмед Дуган

    1 8 Отговор
    С вас сме, госпожо Омбудсман.

    Коментиран от #6

    11:43 20.10.2026

  • 2 Денивелация

    0 2 Отговор
    В един момент ще им намажат ските, а после и въжето.

    11:43 20.10.2026

  • 3 Даа

    10 8 Отговор
    Надеждата на милиони българи е наистина Мая Манолова да направи нещо по въпроса са необосновано поскъпване ! Ако има човек, който може да се пребори, това е единствено Мая! Правилният човек, на правилното място!

    Коментиран от #9, #25

    11:44 20.10.2026

  • 4 супер

    3 3 Отговор
    Ако цените и качеството са по-добри в малките магазинчета, да купуваме от тях, а веригите да мрат от глад.

    Коментиран от #32

    11:44 20.10.2026

  • 5 Кичка

    2 4 Отговор
    Сакото вече е с цвета на паветата.Бизнеса ще я прави кмет на София тя дано млъкне.

    11:45 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трагедия

    8 2 Отговор
    Държава вече няма, само територия.

    Коментиран от #11

    11:46 20.10.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    При новоКОМУНИЗМА е така.
    Цялата МЪРЗЕЛИВА държава разчита на шепа трудещите се !!!
    Колко ли кибици от диванчетата, кафенетата и пейките по парковете ще ми нащракат минуси ???
    А в същото време БАЧКАМ и за тях 😭

    11:47 20.10.2026

  • 9 мхм

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даа":

    Какво оправи до сега? Освен да рекетира само големите вериги, друго нищо не е направила.

    Коментиран от #33

    11:47 20.10.2026

  • 10 Мара

    5 1 Отговор
    Че то имали масло по магазините?Всичко не е ли маргарин?Откъде ти масло когато няма животни и мляко?

    Коментиран от #18

    11:48 20.10.2026

  • 11 Даа⁷

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трагедия":

    Държава няма, благодарение на сглобката, разсипала България през последните 15-16 години ограбване под ръководството на Пеевски и неговите слуги- ГЕРБ, ПП, ДБ, ИТН, БСП....

    11:49 20.10.2026

  • 12 Само констатации

    3 0 Отговор
    Свалете ценитеМиндил!!

    11:51 20.10.2026

  • 13 А лекарствата? Колко%

    3 0 Отговор
    300%-400% Вносителите на едро въртят спекула и крадат от народа.

    11:51 20.10.2026

  • 14 Диво и тъпо!

    2 0 Отговор
    Тъпо и диво!

    11:52 20.10.2026

  • 15 иван

    6 0 Отговор
    Тая приказва много, но нищо не казва.Посочва какви санкции има в закона,но не и колко,за какво и против кого са съставени актове.Не сочи и имената на фирмите нарушители.Тая сме я чували и преди-дежа вю/Росен и др../Така че,не и вярвам.

    11:52 20.10.2026

  • 16 избирател

    0 0 Отговор
    кои го отнася това пенсионерите и бедните работящи богатите това не ги събаря но се питаме как натрупаха това богатство

    11:53 20.10.2026

  • 17 Ко Каза

    4 1 Отговор
    Тая кукумавка до кога ще кука

    11:53 20.10.2026

  • 18 Вкарват

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мара":

    го на големи калъпи. Тук го пакетшрат - /с краварката в ъгъла/ и като го нагрееш в тигана става на желе...

    11:58 20.10.2026

  • 19 Гориил

    12 0 Отговор
    Стремително покачващите се цени на храните са обусловени от световната енергийна криза, която се задълбочава и разширява поради атаките на Иран и хусите срещу петролни танкери в проливите Ормуз и Баб ел-Мандеб. Блокадата и изолацията на тези проливи, с катастрофални резултати, предизвикаха безпрецедентно покачване на цените на петрола и петролните продукти. Единственият играч на световния петролен пазар, който може да облекчи енергийната криза, е Русия. Но защо атакувате многобройните ѝ, модерни и мощни петролни рафинерии? ЗАЩО?

    Коментиран от #26

    11:58 20.10.2026

  • 20 Дела трябват

    2 0 Отговор
    А не думи. Глоби всеки ден за хиляди евро. В Гърция маржа на печалба е само 20% и не се виждат фалирали търговци или търговски вериги, дори в соковете им има поне 10-20% истински изцеден плод. 🍋‍🟩

    Коментиран от #22, #29, #30

    11:59 20.10.2026

  • 21 Никакви милиони

    3 2 Отговор
    българи не разчитат на тая гнус. Няма по-страшно от управление на безмозъчни! Цените са такива, каквито са! Има разнообразие от продукти на различни фирми, различни по качество и цени! Женката абсолютно нищо не разбира и ако някой й се връзва е много тъжно!
    Медицинските сестри я търсят!

    12:01 20.10.2026

  • 22 Мая

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дела трябват":

    Мая и дела? Тя е по лаенето.

    12:01 20.10.2026

  • 23 Магазинера

    4 0 Отговор
    И 20 пъти да я пуснете днес тази статия, файдата от блеенето на логореята е НУЛА. само следте как ще си гласуват тлъсти бонуси

    12:08 20.10.2026

  • 24 Магазинера

    4 0 Отговор
    и 14 000 процента да е надценката НИЩО не може да направи Логореята и Мунчо. Само измишльотини: Кошница с грижа, Справедлива цена. Табло на срама - кухи лозунги от отминали времена без съдържание

    12:11 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 закривай

    1 0 Отговор
    И какво от това , вашето като информационна агенция...като цялото правителство.

    12:17 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Магазинера

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дела трябват":

    бля-бля... И Логоретята и ти. Онази говори за надценка, но понятие си няма какво е това. Ти за марж на печалбата - разликата е като компоти и компютри

    12:20 20.10.2026

  • 31 Цвете

    1 0 Отговор
    МАНОЛОВА ,ПОСОЧИ ПОНЕ ЕДИН МАГАЗИН НА КОГОТО ВЕЧЕ Е НАЛОЖЕНА НЯКАКВА ГЛОБА? МНОГО ИНТЕРВЮТА ПО ТВ.,НО РЕЗУЛТАТ ИМАТЕ ЛИ? 🤔🇧🇬🤔

    12:32 20.10.2026

  • 32 Аз например

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "супер":

    Харесвам супермаркетите.Можеш да си получиш добри цени,ако преценяваш какво кога купуваш.Разглеждам брошури и правя списък.Големите магазини плащат заплати,фризери,купуват на едро,имат бракувани продукти и т.н.Маслото,ако не се купува,ще го намалят.Дайте сега,да ръкопляскаме,че ще глобят някого за да млъкне Манолова.То така,ако ставаше....

    12:32 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове