КЗП: Надценки до 140% на основни храни у нас, шампион е маслото

Комисията за защита на потребителите обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги, след като бяха констатирани надценки, надвишаващи 140% на хранителни стоки в търговската мрежа. Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидният лук. Ако веригите не докажат икономическа обосновка зад тези увеличения, то те могат да бъдат санкционирани съгласно закона. След проверките на цените на хранителните продукти Комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.
Между 10 000 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова
"След като представихме първоначалните данни от проверките на търговските вериги, продължихме работата си и се натъкнахме на още по-фрапираща информация и допълнителни съмнения за нарушения. Поради това вече сме започнали производства за налагане на санкции, предвидени в законите". Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова на брифинг.
По думите ѝ са констатирани увеличения на цените за стоки от първа необходимост, включени в малката потребителска кошница, при които е установено поскъпване в рамките на проверявания период - от август до октомври. "Поради това започнахме 11 производства за необосновано повишаване на цените. Става дума за поскъпване на сирене, мляко, домати, краставици и други стоки от първа необходимост. В рамките на производствата търговците ще имат възможност да докажат обосноваността на повишаването на цените през този период. Предвидените санкции - в случай, че не бъде установена обоснованост на увеличението след представянето на съответните данни, са в размер от 10 000 до 100 000 евро. Глобите се налагат за всеки отделен продукт от Комисията за защита на потребителите", обяви Манолова.
Тя подчерта, че КЗП е продължила работата си и по изследването на надценките в търговските вериги при основни хранителни продукти, включени в малката потребителска кошница, и експертите се натъкнали на още притеснителни данни. "Разбира се, шампион е маслото, което се продава с надценка от 135%. Както виждате, доставната му цена е 1,43 евро, а продажната цена е 3,79 евро с включен ДДС. След като приспаднем ДДС, надценката на това масло достига 135%", даде пример председателят на комисията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхмед Дуган
Коментиран от #6
11:43 20.10.2026
2 Денивелация
11:43 20.10.2026
3 Даа
Коментиран от #9, #25
11:44 20.10.2026
4 супер
Коментиран от #32
11:44 20.10.2026
5 Кичка
11:45 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трагедия
Коментиран от #11
11:46 20.10.2026
8 АГАТ а Кристи
Цялата МЪРЗЕЛИВА държава разчита на шепа трудещите се !!!
Колко ли кибици от диванчетата, кафенетата и пейките по парковете ще ми нащракат минуси ???
А в същото време БАЧКАМ и за тях 😭
11:47 20.10.2026
9 мхм
До коментар #3 от "Даа":Какво оправи до сега? Освен да рекетира само големите вериги, друго нищо не е направила.
Коментиран от #33
11:47 20.10.2026
10 Мара
Коментиран от #18
11:48 20.10.2026
11 Даа⁷
До коментар #7 от "Трагедия":Държава няма, благодарение на сглобката, разсипала България през последните 15-16 години ограбване под ръководството на Пеевски и неговите слуги- ГЕРБ, ПП, ДБ, ИТН, БСП....
11:49 20.10.2026
12 Само констатации
11:51 20.10.2026
13 А лекарствата? Колко%
11:51 20.10.2026
14 Диво и тъпо!
11:52 20.10.2026
15 иван
11:52 20.10.2026
16 избирател
11:53 20.10.2026
17 Ко Каза
11:53 20.10.2026
18 Вкарват
До коментар #10 от "Мара":го на големи калъпи. Тук го пакетшрат - /с краварката в ъгъла/ и като го нагрееш в тигана става на желе...
11:58 20.10.2026
19 Гориил
Коментиран от #26
11:58 20.10.2026
20 Дела трябват
Коментиран от #22, #29, #30
11:59 20.10.2026
21 Никакви милиони
Медицинските сестри я търсят!
12:01 20.10.2026
22 Мая
До коментар #20 от "Дела трябват":Мая и дела? Тя е по лаенето.
12:01 20.10.2026
23 Магазинера
12:08 20.10.2026
24 Магазинера
12:11 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 закривай
12:17 20.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Магазинера
До коментар #20 от "Дела трябват":бля-бля... И Логоретята и ти. Онази говори за надценка, но понятие си няма какво е това. Ти за марж на печалбата - разликата е като компоти и компютри
12:20 20.10.2026
31 Цвете
12:32 20.10.2026
32 Аз например
До коментар #4 от "супер":Харесвам супермаркетите.Можеш да си получиш добри цени,ако преценяваш какво кога купуваш.Разглеждам брошури и правя списък.Големите магазини плащат заплати,фризери,купуват на едро,имат бракувани продукти и т.н.Маслото,ако не се купува,ще го намалят.Дайте сега,да ръкопляскаме,че ще глобят някого за да млъкне Манолова.То така,ако ставаше....
12:32 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.