Комисията за защита на потребителите е готова да заведе колективен иск срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не отрази във фактурите за ноември неустойките за абонатите, останали без парно. Това заяви председателят на КЗП Мая Манолова в ефира на БНТ.

По думите ѝ в София има сгради без топла вода още от август, а част от засегнатите домакинства са останали и без отопление. Манолова съобщи, че КЗП вече е предупредила ръководството на дружеството да начисли дължимите суми и ще провери дали те действително са включени в сметките.

Размерът на неустойките трябва да съответства на стойността на топлинната енергия, която абонатите е трябвало да получат за всеки ден без парно. В ефира на БНТ Манолова заяви: „Важно е хората да знаят кога ще имат топла вода, но по-важно е да я имат, а не просто някаква дата“.

КЗП поиска график за ремонтите

По настояване на комисията ресорната комисия в Столичния общински съвет е изслушала ръководството на „Топлофикация София“. Манолова е поискала график с начални и крайни дати за плановите ремонти, както и конкретни срокове за отстраняване на авариите.

Според председателя на КЗП такъв график не е бил представен. Тя е призовала ръководствата на „Топлофикация София“ и Столичната община да присъстват на протеста на засегнатите столичани.

КЗП е поискала и Комисията за енергийно и водно регулиране да провери на място дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения към потребителите. При установени нарушения КЕВР трябва да се намеси в рамките на правомощията си.

Проблемите продължават от лятото

Продължителните прекъсвания засегнаха различни столични квартали. На 3 ноември жители на „Христо Смирненски“ протестираха, след като два месеца бяха без топла вода. В „Дружба 2“ част от абонатите останаха без топла вода от 28 август, а сроковете за възстановяване на услугата бяха променяни.

На 11 ноември граждани протестираха пред Столичния общински съвет, докато общинската комисия изслушваше ръководството на „Топлофикация София“. Жители на „Гео Милев“ и „Слатина“ също организираха протест заради продължителните прекъсвания на парното и топлата вода.

Към „Топлофикация София“ са отправени две непосредствени очаквания: да отрази неустойките във фактурите за ноември и да представи конкретни срокове за възстановяване на топлоподаването. При неизпълнение КЗП заявява готовност да предприеме съдебни действия.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, nova.bg