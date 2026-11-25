Комисията за защита на потребителите, Министерството на здравеопазването и Съветът по цени на лекарствените продукти са разработили законопроект за високите цени на лекарствата. Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ проектът ще бъде предложен на депутатите, но не бяха представени конкретни текстове, срокове за внасянето му или очакван ефект върху цените в аптеките. Манолова посочи, че е поела ръководството на КЗП с две основни цели – цените на храните и цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки.

Манолова: В Гърция част от лекарствата са по-евтини

Председателят на КЗП разказа, че преди дни е посетила аптека в Промахон. „Това, което видяхме при посещението ми Гърция е, че там една голяма част от лекарствата са по-евтини“, заяви Манолова.

Тя допълни, че пред аптеката е имало опашка от български граждани. Според Манолова те са купували и лекарства, които не са по-евтини в Гърция, но ги смятат за по-качествени. Данни за конкретни продукти и разлики в цените не бяха посочени.

Манолова свърза темата за лекарствата с по-широкия спор за цените и надценките в търговията. Тя заяви, че съвместните проверки на няколко държавни институции в търговските вериги са показали воля от страна на държавата да защити потребителите. По думите ѝ българските производители на храни от години са поставени в неравностойно положение спрямо големите вериги.

Предстои и предложение за топлинните счетоводители

В интервюто председателят на КЗП съобщи и за законодателна инициатива, свързана с топлинното счетоводство. В Комисията по енергетика в Народното събрание вече е внесен законопроект за отлагане на задължителния срок за подмяна на топлинните уреди с уреди за дистанционно отчитане.

Манолова заяви, че следващото предложение ще бъде за цялостно премахване на топлинните счетоводители от следващия отоплителен сезон. По думите ѝ дружествата за дялово разпределение получават над 20 млн. евро годишно от потребителите само в София. Тя даде пример с начисляването на такса от 2-3 евро дори когато потребителят няма топла вода.

Манолова заяви още, че отдаването на „Топлофикация-София“ на концесия би довело до увеличаване на сметките и би затруднило допълнително гражданите с непогасени задължения към дружеството.