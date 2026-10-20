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Иван Таков връчи "Червена линия" с очакванията на софийските социалисти към Илияна Йотова
  Тема: Избори

Иван Таков връчи "Червена линия" с очакванията на софийските социалисти към Илияна Йотова

20 Октомври, 2026 19:26 352 6

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Това е нишката, която ни свързва с президента Йотова, и посоката, в която искаме България да се развива, каза председателят на БСП - София

Иван Таков връчи "Червена линия" с очакванията на софийските социалисти към Илияна Йотова - 1
Снимка: БСП-София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на БСП - София Иван Таков връчи папка с декларация, наречена "Червена линия", в която са събрани очакванията на софийските социалисти от президента Илияна Йотова. Това се случи по време на официална среща на партийния актив с кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев в Зала 6 на НДК, организирана от БСП - София. На форума участваха председателят на БСП Крум Зарков, членове на Изпълнителното бюро на партията, както и ръководители на партийни организации от цялата страна.

Иван Таков отбеляза, че декларацията на социалистите от София е израз на доверие. "Вярвам, че принципите в нея ще станат част от смисъла на президентската институция", заяви той и добави: "Тази кампания показа, че въпреки всичко, българските социалисти не са се отказали от вярата си, че една друга България е възможна. В София районните ни организации написаха какво очакват от президента на България. Нарекохме го "Червена линия". Тя е нишката, която ни свързва с президента Йотова, и посоката, в която искаме България да се развива".

Председателят на БСП - София отбеляза, че в този документ трите свещени думи свобода, справедливост и солидарност намират своето конкретно значение.

"Свобода означава държава, каквато я обещава Конституцията - демократична, правова и най-вече социална. Защото свободата е неотделима от социалната справедливост. Държава, в която гражданите имат реален глас, включително чрез референдуми. Президент, който е коректив на властта, без да води безплодни войни с институциите. Който обединява, без да се отказва от позициите си. Справедливост означава здравеопазване и образование, достъпни за всеки, независимо от доходите му и мястото, където живее. По-справедливи данъци, работеща икономика, по-малко неравенства между хората и между регионите. Солидарност означава да не оставим назад нито един регион и нито едно поколение. Да поставим демографската криза на първо място, с национална стратегия с ясни цели. И да мислим и за българите зад граница".

Иван Таков беше категоричен, че над всичко това стои мирът. "Дипломация преди конфронтация. България като равноправен партньор със собствен глас, който пази сигурността и интереса на своите граждани, заяви заместник-председателят на БСП. - Знаем, че президентът не управлява и че постигането на тези цели не зависи само от него. Но президентът има нещо, което не се изчерпва с правомощията – има политическия и моралния авторитет да поставя важните въпроси, да търси обществено съгласие и да бъде изразител на тези цели пред цялото общество. Илияна Йотова има опита и характера за това. Тя е готова да поеме тази отговорност. Ние сме готови да бъдем до нея.".

Иван Таков се обърна към всички социалисти и граждани с леви убеждения и ги предупреди, че изборът в неделя не е формалност. "Това е избор кои мечти ще имат шанс да се сбъднат, каза той. - Но мечтите не се сбъдват сами. Сбъдват се, когато някой поеме отговорността да ги превърне в решения. Това е лидерството. Не обещания за всичко, а ясна посока. Спокоен и твърд глас, който не се надвиква с другите, а търси решения. Готовност да се води онзи разговор, който другите избягват".

Той призова за активност в изборния ден и припомни част от историята на социалистическото движение. "През лятото на 1891 година на връх Бузлуджа се събират множество хора, за да почетат паметта на Хаджи Димитър. Сред тях, незабелязани, са около двадесет души, водени от Димитър Благоев. Събрали са се тайно, защото властта не търпи свободни сдружения. Нямат пари, нямат власт. Имат само убеждението, че България може да бъде по-свободна, по-справедлива и по-солидарна, каза той и призова всички леви хора да се огледат. - Погледнете колко много сме. Хора от цялата страна, от всички поколения. Тук сме, защото вярваме в същите три думи - свобода, справедливост, солидарност. И днес, в свят на несигурност, разделения и омраза, все повече лишения и страдания тези думи са все така актуални. И нещо много важно - когато говорим с тези думи, ни чуват далеч отвъд собствените ни редици. Така беше през 2001 година. Така беше през 2016 година. Така ще бъде и сега".

Председателят на БСП - София припомни също, че онези двадесет души на Бузлуджа не са знаели до какво ще доведе тяхната дързост. "Не са имали гаранции, че ще бъдат чути. Но са разбирали нещо, което важи и днес – промяната не започва от властта, а от хората, които са готови да поемат отговорност, каза Иван Таков. - Те не са чакали по-добри времена, за да заговорят за свобода, справедливост и солидарност. Заговорили са тогава, когато е било най-трудно. Те са имали мечта. България, в която трудът носи достойнство и никой не е оставен сам. Политиката е начинът мечтите да не останат само мечти. Тя превръща надеждата в закон, в училище и болница, в работно място, в сигурност за семейството. Много от нещата, които днес приемаме за естествени, някога са били нечия мечта".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 2 Отговор
    Какви жалки внушения!!!
    Изборите са предизвестени, и президента вече е избран!!!
    Никога досега българският народ не е бил мамен така, като ще го измамят с тези задължителни машини!!

    19:29 20.10.2026

  • 3 Къде се вре тоя

    2 3 Отговор
    Само да Й пречи
    Бита карта
    Язък за дядо му и бабата смели хора
    Баща не също капут

    Отекоха и тоя Зарков ще ги доприключи

    19:30 20.10.2026

  • 4 Въпорс

    6 1 Отговор
    Защо тази уважавана медия отразява всяка стъпка на фатмашката червена слугиня Йотоваат, а не е отразила нито една среща на основния й опонент - Гюров? Защо няма и ред за многохилядния протест, който се провежда в момента в Триъгълника на властта срещу Фатмака и Йотова - доказани и прононсирани кремълски лакеи и подлоги? Защо? Нищо, в неделя вечерта ще обърнат полачинката, сигурни да сте! Одобрението на Йотовата червена и в червата комунистка вече падна под 10%! Луди пари плаща "прогресивната" фатмашка власт на продажни социолози, политолози и други врачки да надуват рейтинга на Йотоав, ама, дето се вика, язък! Язък за парите ви бе, прогресивни измамници и лъжци! Давате ги за оня дето клати гората!

    19:34 20.10.2026

  • 5 Сър Пичук

    7 0 Отговор
    Иван Таков е син на Янчо Таков и внук на Пеко Таков от ЦК на БКП.
    Комунизмът си отиде, ама миризмата му остана.

    19:35 20.10.2026

  • 6 Данко

    0 0 Отговор
    Повръща ми се . Ах защо отворих този сайт и тази снимка ? Голяма грешка.

    19:41 20.10.2026

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