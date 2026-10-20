Гуцанов: Варна е по-близо до войната, отколкото до София

„Фактът, че сме във война и Варна се намира по-близо до военния конфликт, отколкото до София, сам по себе си говори много“, заяви Борислав Гуцанов в предаването „Денят ON AIR“. По думите му мирът е „единственото спасение“, а мирните преговори са единственият начин конфликтът да бъде прекратен.

Гуцанов коментира атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Той каза, че трябва да се изчака анализът на случилото се и че допуска различни версии за нападенията. „Няма как по друг начин да бъде решен този конфликт“, заяви бившият министър на труда и социалната политика. Той призова обществото да не живее в страх.

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Според Гуцанов от началото на войната са били ударени или потопени над 460 кораба. Това число беше представено от него в телевизионното предаване и не беше придружено от конкретен източник. Той постави под съмнение и обясненията около потъването на кораба „Челси 3“.

Поредица от атаки край българския бряг

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. След инцидента беше проведена спасителна операция.

На 13 октомври беше съобщено за нова атака срещу търговски кораб на 18 мили източно от Бяла. Сред поразените плавателни съдове беше „Челси 3“, който по-късно беше изтеглен до Бургас. Българските власти заявиха, че към този момент няма категорични доказателства от коя страна са дроновете.

Премиерът Румен Радев заяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. Той каза още, че корабите, които обслужват икономиката на страната и пътуват към Варна и Бургас, не са спрели и няма да спрат. Правителството настоява да бъдат установени извършителите на атаките.

На този фон Гуцанов определи случващото се като доказателство, че войната е непосредствено близо до българското Черноморие. Позицията му се разминава с оценката на кабинета, че към момента няма пряка заплаха за България, въпреки че рисковете от разширяване на конфликта остават свързани с продължаващите атаки в Черно море.

Източници: bgonair.bg, bta.bg, nova.bg