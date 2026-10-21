Ето колко е скочил държавният дълг за година

Държавният дълг на България не е нараснал с 10 млрд. евро за година. Данните на Българската народна банка показват, че брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е достигнал 18,846 млрд. евро в края на юли 2026 г. Това е увеличение с 1,0508 млрд. евро, или 5,9%, спрямо юли 2025 г.
Числото от около 10 млрд. евро се отнася до ръста на краткосрочните външни задължения на всички сектори в икономиката, а не до държавния дълг. Те са се увеличили с 10,1003 млрд. евро, или със 109%, и в края на юли възлизат на 19,3626 млрд. евро.
Основният ръст е при задълженията на БНБ
Общият брутен външен дълг на страната е 69,8143 млрд. евро, което е с 14,572 млрд. евро повече спрямо година по-рано. Най-съществената промяна е при външните задължения на Българската народна банка. Те нарастват с 8,715 млрд. евро и достигат 10,6042 млрд. евро.
БНБ посочва, че увеличението е свързано с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това задължение е отчетено в статистиката на централната банка и не представлява нов дълг, поет от правителството за финансиране на бюджетни разходи.
Новото финансиране доближава годишния лимит
Отделно от статистиката за външния дълг, през 2026 г. държавата активно емитира нови облигации на вътрешния и международните пазари. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро, включително до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент SAFE.
„Осигуреното от началото на годината до момента финансиране под формата на ДЦК на вътрешния и международните пазари възлиза на 6,5 млрд. евро“, посочва Министерството на финансите. Заедно с ратифицираното споразумение по SAFE използваният капацитет достига около 97% от годишния лимит.
В приетата бюджетна рамка е заложено държавният дълг да достигне около 37,7 млрд. евро в края на 2026 г. Това е прогноза за общия размер на задълженията към края на годината, а не равнозначно на годишен ръст от 10 млрд. евро.
Източници: mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
15:11 21.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
" Кога ще ги стигнем...."
Май скоро по БВД/БВП ще ги настигнем 🤔
Коментиран от #4
15:12 21.10.2026
3 !!!?
Коментиран от #9
15:14 21.10.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Няма стигане. Американецът дължи по USD 117307 на глава от населението.
15:15 21.10.2026
5 Така е
До коментар #1 от "честен ционист":Заради огромните кредити изтеглени от Борисов, дълги години България ще е на дъното. Затвор за този бандит е необходим.
Коментиран от #8
15:16 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Умнокрасив
15:18 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще те допълня
До коментар #3 от "!!!?":Дебелата Тиква Борисов и Угоеното ПееФ си напълниха банковите сметки с тези пари, които децата ни ще връщат цял живот.
Коментиран от #12
15:19 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1302
15:23 21.10.2026
12 !!!?
До коментар #9 от "Ще те допълня":А Кеша на Копринков и Со, и внуците ти ще го връщат...!!!
Коментиран от #15
15:24 21.10.2026
13 Да де, ама
До коментар #8 от "честен ционист":Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Пеевски избраха еврото, а не народа. Цените са огромни заради еврото и подигравката на Тиквата Борисов.
Коментиран от #17
15:25 21.10.2026
14 Държавата
15:30 21.10.2026
15 Не позна
До коментар #12 от "!!!?":Борисов и Пеевски му пълнят гушата, за да мълчи.
15:31 21.10.2026
16 68 милиарда лева
Падане резерв банки едни 30 милиарда лева се наляха в ипотечни кредити, или майките банки си ги прибраха, върнати от БНБ на търговските банки.
Плюс инфлация, дефицит, дългови спирали, чудовищни цени на услуги.
Започна се от 2020 г., 2021 погром с увеличения заплати бюджетници и заеми,
до 2025, когато затънахме окончателно. От тези 56% от БВП задлъжнялост, около 30% са частни дългове.
Тотална глупост да се въвежда ойрото,
и въвелите го трябва да напуснат политиката: ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП, БКП си заминаха.
Българите продават имущества и бягат в нормални държави,
с нормални цени на ток и парно, качествени храни, и здравеопазване.
Без презастроявания и липса на паркоместа, у-ща и детски градини.
Преди хората бягаха по селата, сега в други държави без ойро.
Франция, Белгия, Италия, Португалия, Испания, всичко протестира, а гневът е непосилни цени.
Гърция преди години. Няма живот в държави с ойро.
15:31 21.10.2026
17 Не заради еврото
До коментар #13 от "Да де, ама":заради ,,прогреса"!
15:31 21.10.2026
18 Стамболов
15:33 21.10.2026