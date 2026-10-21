Ето колко е скочил държавният дълг за година

Държавният дълг на България не е нараснал с 10 млрд. евро за година. Данните на Българската народна банка показват, че брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е достигнал 18,846 млрд. евро в края на юли 2026 г. Това е увеличение с 1,0508 млрд. евро, или 5,9%, спрямо юли 2025 г.

Числото от около 10 млрд. евро се отнася до ръста на краткосрочните външни задължения на всички сектори в икономиката, а не до държавния дълг. Те са се увеличили с 10,1003 млрд. евро, или със 109%, и в края на юли възлизат на 19,3626 млрд. евро.

Основният ръст е при задълженията на БНБ

Общият брутен външен дълг на страната е 69,8143 млрд. евро, което е с 14,572 млрд. евро повече спрямо година по-рано. Най-съществената промяна е при външните задължения на Българската народна банка. Те нарастват с 8,715 млрд. евро и достигат 10,6042 млрд. евро.

БНБ посочва, че увеличението е свързано с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това задължение е отчетено в статистиката на централната банка и не представлява нов дълг, поет от правителството за финансиране на бюджетни разходи.

Новото финансиране доближава годишния лимит

Отделно от статистиката за външния дълг, през 2026 г. държавата активно емитира нови облигации на вътрешния и международните пазари. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро, включително до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент SAFE.

„Осигуреното от началото на годината до момента финансиране под формата на ДЦК на вътрешния и международните пазари възлиза на 6,5 млрд. евро“, посочва Министерството на финансите. Заедно с ратифицираното споразумение по SAFE използваният капацитет достига около 97% от годишния лимит.

В приетата бюджетна рамка е заложено държавният дълг да достигне около 37,7 млрд. евро в края на 2026 г. Това е прогноза за общия размер на задълженията към края на годината, а не равнозначно на годишен ръст от 10 млрд. евро.

Източници: mediapool.bg