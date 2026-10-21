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Ето колко е скочил държавният дълг за година

Ето колко е скочил държавният дълг за година

21 Октомври, 2026 15:08 635 18

  • държавен дълг-
  • външен дълг-
  • бнб-
  • министерство на финансите-
  • еврозона

С 10,1 млрд. евро са нараснали краткосрочните външни задължения, но дългът на сектор „Държавно управление“ се е увеличил с 1,05 млрд. евро

Ето колко е скочил държавният дълг за година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният дълг на България не е нараснал с 10 млрд. евро за година. Данните на Българската народна банка показват, че брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ е достигнал 18,846 млрд. евро в края на юли 2026 г. Това е увеличение с 1,0508 млрд. евро, или 5,9%, спрямо юли 2025 г.

Числото от около 10 млрд. евро се отнася до ръста на краткосрочните външни задължения на всички сектори в икономиката, а не до държавния дълг. Те са се увеличили с 10,1003 млрд. евро, или със 109%, и в края на юли възлизат на 19,3626 млрд. евро.

Основният ръст е при задълженията на БНБ

Общият брутен външен дълг на страната е 69,8143 млрд. евро, което е с 14,572 млрд. евро повече спрямо година по-рано. Най-съществената промяна е при външните задължения на Българската народна банка. Те нарастват с 8,715 млрд. евро и достигат 10,6042 млрд. евро.

БНБ посочва, че увеличението е свързано с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това задължение е отчетено в статистиката на централната банка и не представлява нов дълг, поет от правителството за финансиране на бюджетни разходи.

Новото финансиране доближава годишния лимит

Отделно от статистиката за външния дълг, през 2026 г. държавата активно емитира нови облигации на вътрешния и международните пазари. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро, включително до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент SAFE.

„Осигуреното от началото на годината до момента финансиране под формата на ДЦК на вътрешния и международните пазари възлиза на 6,5 млрд. евро“, посочва Министерството на финансите. Заедно с ратифицираното споразумение по SAFE използваният капацитет достига около 97% от годишния лимит.

В приетата бюджетна рамка е заложено държавният дълг да достигне около 37,7 млрд. евро в края на 2026 г. Това е прогноза за общия размер на задълженията към края на годината, а не равнозначно на годишен ръст от 10 млрд. евро.

Източници: mediapool.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 3 Отговор
    Всеки жив Ганчо вече дължи по около 66000 USD на външните кредитори.

    Коментиран от #5

    15:11 21.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Тодор Колев имаше едно шоу:
    " Кога ще ги стигнем...."
    Май скоро по БВД/БВП ще ги настигнем 🤔

    Коментиран от #4

    15:12 21.10.2026

  • 3 !!!?

    3 5 Отговор
    Не бойте се, ножо е дръвен...но прогресивен !

    Коментиран от #9

    15:14 21.10.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Няма стигане. Американецът дължи по USD 117307 на глава от населението.

    15:15 21.10.2026

  • 5 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Заради огромните кредити изтеглени от Борисов, дълги години България ще е на дъното. Затвор за този бандит е необходим.

    Коментиран от #8

    15:16 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Умнокрасив

    2 0 Отговор
    70 (седемдесет) милиарда ! При комунизма никога нямаше да го постигнем !

    15:18 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще те допълня

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Дебелата Тиква Борисов и Угоеното ПееФ си напълниха банковите сметки с тези пари, които децата ни ще връщат цял живот.

    Коментиран от #12

    15:19 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1302

    1 0 Отговор
    А реваха, че Бай Тошо направил 10 милиарда долара дълг за 30 години управление.......

    15:23 21.10.2026

  • 12 !!!?

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ще те допълня":

    А Кеша на Копринков и Со, и внуците ти ще го връщат...!!!

    Коментиран от #15

    15:24 21.10.2026

  • 13 Да де, ама

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Пеевски избраха еврото, а не народа. Цените са огромни заради еврото и подигравката на Тиквата Борисов.

    Коментиран от #17

    15:25 21.10.2026

  • 14 Държавата

    0 0 Отговор
    е народа!Дълга е на правителството,но народа плаща!Оставка!

    15:30 21.10.2026

  • 15 Не позна

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    Борисов и Пеевски му пълнят гушата, за да мълчи.

    15:31 21.10.2026

  • 16 68 милиарда лева

    1 1 Отговор
    разходи по въвеждане на ойро, давани пари на ЕЦБ и др. ангажименти, вклч. 12-15 млрд. лева обещани за за спасяване на ойрочленки юни 2026.
    Падане резерв банки едни 30 милиарда лева се наляха в ипотечни кредити, или майките банки си ги прибраха, върнати от БНБ на търговските банки.
    Плюс инфлация, дефицит, дългови спирали, чудовищни цени на услуги.
    Започна се от 2020 г., 2021 погром с увеличения заплати бюджетници и заеми,
    до 2025, когато затънахме окончателно. От тези 56% от БВП задлъжнялост, около 30% са частни дългове.
    Тотална глупост да се въвежда ойрото,
    и въвелите го трябва да напуснат политиката: ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП, БКП си заминаха.
    Българите продават имущества и бягат в нормални държави,
    с нормални цени на ток и парно, качествени храни, и здравеопазване.
    Без презастроявания и липса на паркоместа, у-ща и детски градини.
    Преди хората бягаха по селата, сега в други държави без ойро.
    Франция, Белгия, Италия, Португалия, Испания, всичко протестира, а гневът е непосилни цени.
    Гърция преди години. Няма живот в държави с ойро.

    15:31 21.10.2026

  • 17 Не заради еврото

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама":

    заради ,,прогреса"!

    15:31 21.10.2026

  • 18 Стамболов

    0 0 Отговор
    Най-слабото правителство от освобождението!

    15:33 21.10.2026

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