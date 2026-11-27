Бюджетните проблеми на България са свързани с 2025 и 2026 г., а не с кабинетите до края на 2024 г. Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“ в предаването „Панорама“ по БНТ. Той се позова на проверка на Сметната палата и оспори твърденията на управляващите, че сегашните дефицити са наследство от предишни правителства.

„Натрупани дефицити в бюджета до 24-та година включително, когато ние правихме бюджетите, всъщност няма. Това го показа и проверката от Сметната палата“, каза Денков. По думите му проблемите са от 2025 и 2026 г., а опитът всички кабинети да бъдат поставяни под общ знаменател не е коректен.

Денков призова управляващите да спрат увеличаването на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт. В приетата бюджетна рамка за 2026 г. е заложен дефицит от 5,7% от БВП, а държавният дълг се очаква да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1% от БВП.

Одитът обхваща периода от 2020 г.

Публикуваният одит на Сметната палата, на който Денков се позовава, обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. Той отчита, че разходите за заплати в бюджетната сфера са нараснали повече от два пъти между 2020 и 2025 г., като ръстът им е изпреварил увеличението на данъчните приходи и икономическия растеж.

Според данните, цитирани от Сметната палата, бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма се е увеличил от 3,5 млрд. лв. през 2020 г. до 6,8 млрд. лв. в края на 2025 г. Така одитът описва натрупване на проблеми в по-дълъг период, без сам по себе си да потвърждава тезата, че всички дефицити са възникнали единствено през 2025 и 2026 г.

Позиции за Варна и съдебната система

В разговора Денков защити кмета на Варна Благомир Коцев. Той заяви, че случаят показва проблеми в управлението на общините, където според него икономически мнозинства контролират финансовите потоци. По думите му кмет, избран от гражданите, трябва да бъде отстранен чрез волята на избирателите, а не чрез процедурни действия.

Денков посочи, че „Продължаваме промяната“ може да обсъжда подкрепа за втори мандат на Коцев, след като самият кмет обяви намеренията си.

По избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет Денков отхвърли определенията „сглобка“ и „сделка“. Той определи постигнатото съгласие като трудна, но важна стъпка за възстановяване на доверието в правосъдната система и заяви, че тя от години не осигурява необходимото усещане за справедливост.

Денков разкритикува и позицията на правителството за участието на България в европейската помощ за Украйна.

Източници: bntnews.bg, mediapool.bg