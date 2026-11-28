Част от планирания нов дълг за 2027 г. ще бъде използвана за финансиране на текущи разходи и потребление, заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. Той определи проекта за бюджет като нито силно социален, нито дясно-консервативен.

„Ако трябва да определя бюджета най-общо, бих казал: на всекиго по-малко, от всекиго по-малко“, коментира Христов. По думите му планираният външен дълг е 8,6 млрд. евро. От тази сума около 6 млрд. евро са предвидени за капиталови разходи и строителство, а приблизително 2,6 млрд. евро ще останат за текущо финансиране.

Данните в проекта за бюджета предвиждат капиталови разходи от 6,0186 млрд. евро през 2027 г. От тях 3,6284 млрд. евро са с национално финансиране, а 2,3902 млрд. евро са европейски средства. Предлага се и увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните бюджетни разпоредители, като мярката не обхваща изборните длъжности и заетите в отбраната и сигурността.

Спор за данъците и свръхпечалбите

Христов отправи критики към планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30% през 2027 г. Според него това представлява реално повишаване на данъчното облагане, дори когато ставките формално останат непроменени.

„Когато ти увеличиш базата, върху която се налагат тези проценти, дефакто увеличаваш и данъците“, посочи Румен Христов.

Правителственото предложение предвижда актуализацията на базисните данъчни стойности да започне с 30% през 2027 г., а през 2028 и 2029 г. да последват нови увеличения. Христов предупреди и за последиците от допълнителното облагане на свръхпечалбите в банковия сектор, хранителните вериги и други отрасли. Според него повторението на подобни мерки може да разколебае чуждестранните инвеститори.

Еврозоната и бюджетната дисциплина

По повод критиките на премиера Румен Радев към предходното управление и публичните финанси Христов заяви, че не приема обвиненията. Той посочи, че положителното решение за присъединяването на България към еврозоната е било взето въз основа на изпълнените критерии към юни 2025 г.

Европейската комисия действително оцени на 4 юни 2025 г., че България изпълнява условията за приемане на еврото, а на 8 юли 2025 г. Съветът на Европейския съюз прие необходимите правни актове за въвеждането му от 1 януари 2026 г. Христов обаче заяви, че по-сериозните забележки на Брюксел са свързани със сегашната и бъдещата бюджетна политика, включително с прогнозите за 2027, 2028 и 2029 г.

Той коментира и протестите на служители в МВР и отбраната за по-високи възнаграждения, като подчерта, че уважава правото на протест, но припомни значителното увеличение на заплатите в тези сектори през предходната година.

Оставка на финансовия министър и вот на недоверие

ГЕРБ-СДС не е обсъждала сериозно искане за оставката на финансовия министър Гълъб Донев, каза Христов. Той призна, че партията не е доволна от проекта за бюджет и отправя критики към министъра, но подчерта, че евентуална оставка зависи от парламентарното мнозинство.

Според Христов вот на недоверие срещу кабинета на този етап би бил безсмислен заради стабилното мнозинство в Народното събрание. „Идеята за вот на недоверие би била загуба на време“, заяви той.

Христов постави под съмнение и решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му в него има парадокс, тъй като е мотивирано с неявяване на работа в период, когато кметът е бил задържан.

По темата за Висшия съдебен съвет Христов заяви, че ГЕРБ-СДС е подкрепила почти всички предложения на останалите политически сили за парламентарната квота. Той определи обновяването на съвета като необходимо и изрази надежда то да доведе до промени в съдебната система.

Източници: nova.bg, bta.bg, economic.bg