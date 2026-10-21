Огнище на птичи грип е установено край Стара Загора

Българската агенция по безопасност на храните е констатирала огнище на птичи грип в животновъден обект в село Еленино, община Стара Загора. Във фермата се отглеждат около 25 000 кокошки носачки.

Около засегнатия обект е определена 3-километрова защитна зона, в която попадат Еленино и Християново. Въведена е и 10-километрова надзорна зона, включваща град Стара Загора и селата Могила, Малко Кадиево, Маджерито, Загоре, Памукчии, Бъдеще, Петрово, Калояновец, Арнаутито, Ракитница, Кирилово, Богомилово, Ляскаво, Малка Верея и Коларово от община Раднево.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна.

В определените зони не се допуска разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците трябва да се отглеждат в затворени помещения. Ще се извършват преброяване и клинични прегледи, както и засилен контрол върху птицевъдните обекти и спазването на мерките за биосигурност.

При съмнение за заболяването ще се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.