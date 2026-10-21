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Ръководството на ДПС тръгна за Белица

Ръководството на ДПС тръгна за Белица

21 Октомври, 2026 13:28 1 062 23

  • дпс-
  • белица-
  • радослав ревански-
  • гдбоп-
  • данс

Депутати от партията пътуват към града след действията на ГДБОП и ДАНС в общината и дома на кмета Радослав Ревански

Ръководството на ДПС тръгна за Белица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялото ръководство на ДПС е тръгнало към Белица след акцията на ГДБОП и ДАНС в общината и дома на кмета Радослав Ревански. От пресцентъра на партията съобщиха: „Цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица.“ Към града пътуват и депутати от парламентарната група на движението.

Специализираната операция е започнала около 8:00 часа в сградата на Община Белица. Извършват се проверки на документация, претърсвания и изземвания. По информация на NOVA действия се провеждат и в дома на кмета Радослав Ревански, който се намира там.

Според информация, разпространена от NOVA и bTV, проверката е свързана с обществени поръчки, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти с финансов ресурс за милиарди левове. Тези данни все още не са потвърдени с подробности от разследващите органи.

Радослав Ревански е кмет на Белица и заместник-председател на ДПС. Част от парламентарната група на партията вече е пристигнала поетапно в района на общината, съобщи bTV.

Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или задържания. Не е обявено и какви конкретни действия ще последват след приключването на претърсванията и изземването на документите.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафия

    19 2 Отговор
    Политическа.

    Коментиран от #12

    13:34 21.10.2026

  • 2 Хихи

    20 0 Отговор
    аз пък помислих, че Шиши ще слага мечките да спят ...

    13:36 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И защо ?

    20 0 Отговор
    Да проверяват ДАНС ли ? Цялото ръководство на ДПС да се запъти към Белица заради проверки на кмета.....

    13:38 21.10.2026

  • 5 ДПС , да се насочат колективно...

    19 0 Отговор
    ...към Дюбай!!!
    Таки дава , Шиши плаща!!!

    13:38 21.10.2026

  • 6 Красимир Петров

    18 0 Отговор
    Етническа ОПГ

    13:40 21.10.2026

  • 7 народа

    20 0 Отговор
    Идеално , тъкмо данс да ги прибере всичките

    13:40 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 претърсванията и изземването на докумен

    6 0 Отговор
    Вива !

    България !

    С Демокрацията !

    Напред !

    13:44 21.10.2026

  • 10 Шапкаря

    11 0 Отговор
    Сега ще видим има ли морал българския съд и прокуратура.Като знам колко са зависими от парите едва ли.

    13:44 21.10.2026

  • 11 Абе

    10 0 Отговор
    тия ще се предават ли

    13:44 21.10.2026

  • 12 Отдолу !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мафия":

    И Отгоре !

    13:45 21.10.2026

  • 13 И аз да попитам

    4 3 Отговор
    Мария, хубаво е да уточниш за коя Белица става въпрос. Тази, до която гръмнаха складове на военен завод. Двете имена на кмет не ме ориентират за местонахождението на населения пункт. До България, през една държава -Румъния се води война. Хубаво е да знаем Къде?

    Коментиран от #18

    13:49 21.10.2026

  • 14 ДПС-арите скандират

    2 3 Отговор
    Тук сме - много сме!
    Русия е с над!
    На въстание

    13:50 21.10.2026

  • 15 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Чудесно,сега по пътя може да арестувате цялото ОПГ ДПС на куп ! Най евтино ще излезе на данъкоплатеца !

    Коментиран от #17

    13:52 21.10.2026

  • 16 Гражданин.

    1 2 Отговор
    Прах в очите на хората.

    13:53 21.10.2026

  • 17 Варна

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ШЕФА":

    Прасето Майка сигурно пътува със самолет до там .

    13:54 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЗАТВОР

    2 0 Отговор
    Тъкмо като пристигнат да ги бутнат и тях в затвора.

    13:56 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 супер

    0 0 Отговор
    Арестувайте всичкото ДПС накуп - това е престъпна партия. Забранявай етническите партии както е по конституция.

    14:03 21.10.2026

  • 23 АМАН,ЗАМАН

    0 0 Отговор
    ХААБИБИ, ТАМ ДА ОСТАНАТ ЗАВИНАГИ !!!

    14:04 21.10.2026

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