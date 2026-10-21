Ръководството на ДПС тръгна за Белица

Цялото ръководство на ДПС е тръгнало към Белица след акцията на ГДБОП и ДАНС в общината и дома на кмета Радослав Ревански. От пресцентъра на партията съобщиха: „Цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица.“ Към града пътуват и депутати от парламентарната група на движението.

Специализираната операция е започнала около 8:00 часа в сградата на Община Белица. Извършват се проверки на документация, претърсвания и изземвания. По информация на NOVA действия се провеждат и в дома на кмета Радослав Ревански, който се намира там.

Според информация, разпространена от NOVA и bTV, проверката е свързана с обществени поръчки, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти с финансов ресурс за милиарди левове. Тези данни все още не са потвърдени с подробности от разследващите органи.

Радослав Ревански е кмет на Белица и заместник-председател на ДПС. Част от парламентарната група на партията вече е пристигнала поетапно в района на общината, съобщи bTV.

Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или задържания. Не е обявено и какви конкретни действия ще последват след приключването на претърсванията и изземването на документите.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg