Ръководството на ДПС тръгна за Белица

Цялото ръководство на ДПС е тръгнало към Белица след акцията на ГДБОП и ДАНС в общината и дома на кмета Радослав Ревански. От пресцентъра на партията съобщиха: „Цялото ръководство на ДПС тръгва за Белица.“ Към града пътуват и депутати от парламентарната група на движението.
Специализираната операция е започнала около 8:00 часа в сградата на Община Белица. Извършват се проверки на документация, претърсвания и изземвания. По информация на NOVA действия се провеждат и в дома на кмета Радослав Ревански, който се намира там.
Според информация, разпространена от NOVA и bTV, проверката е свързана с обществени поръчки, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти с финансов ресурс за милиарди левове. Тези данни все още не са потвърдени с подробности от разследващите органи.
Радослав Ревански е кмет на Белица и заместник-председател на ДПС. Част от парламентарната група на партията вече е пристигнала поетапно в района на общината, съобщи bTV.
Към момента няма официално съобщени данни за повдигнати обвинения или задържания. Не е обявено и какви конкретни действия ще последват след приключването на претърсванията и изземването на документите.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мафия
Коментиран от #12
13:34 21.10.2026
2 Хихи
13:36 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И защо ?
13:38 21.10.2026
5 ДПС , да се насочат колективно...
Таки дава , Шиши плаща!!!
13:38 21.10.2026
6 Красимир Петров
13:40 21.10.2026
7 народа
13:40 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 претърсванията и изземването на докумен
България !
С Демокрацията !
Напред !
13:44 21.10.2026
10 Шапкаря
13:44 21.10.2026
11 Абе
13:44 21.10.2026
12 Отдолу !
До коментар #1 от "Мафия":И Отгоре !
13:45 21.10.2026
13 И аз да попитам
Коментиран от #18
13:49 21.10.2026
14 ДПС-арите скандират
Русия е с над!
На въстание
13:50 21.10.2026
15 ШЕФА
Коментиран от #17
13:52 21.10.2026
16 Гражданин.
13:53 21.10.2026
17 Варна
До коментар #15 от "ШЕФА":Прасето Майка сигурно пътува със самолет до там .
13:54 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ЗАТВОР
13:56 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 супер
14:03 21.10.2026
23 АМАН,ЗАМАН
14:04 21.10.2026