Граждани протестираха пред сградата на президентството в София в подкрепа на саудитския дисидент Абдулрахман Ал-Халиди. Те настояха България да му предостави защита и убежище, като заявиха, че животът и свободата му могат да бъдат застрашени при връщане в Саудитска Арабия. На място имаше засилено полицейско присъствие.

Повод за демонстрацията е окончателното решение на Върховния административен съд от 24 ноември 2026 г., с което е отказана международна закрила на Ал-Халиди. Организаторите заявиха, че решението поставя въпроси за действията на Държавната агенция „Национална сигурност“ и за произхода и достоверността на информацията, използвана по случая.

„Организираме протеста в подкрепа на Абдулрахман Ал-Халиди, който е журналист, дисидент и наш приятел“, каза организаторът Георги Спасов. По думите му Ал-Халиди е избягал от Турция заради риск за живота си и е потърсил убежище в България, очаквайки защита като държава от Европейския съюз.

Спасов заяви още, че саудитският гражданин е бил задържан близо пет години в Бусманци и други центрове за временно настаняване. Според организаторите той е освободен, но след окончателния отказ за международна закрила остава заплашен от принудително извеждане в Саудитска Арабия.

Исканията на протестиращите

Участниците в протеста призоваха президента Илияна Йотова да предостави убежище на Ал-Халиди. Те поискаха и независима проверка на действията на ДАНС, както и публична информация за евентуални контакти между българските и саудитските власти по случая.

Сред останалите искания са разследване на съмненията за транснационална репресия, гаранции за независимостта на българските институции и институционална и политическа отчетност. Организаторите настояват и за спазване на международните задължения на България.

Пет години административно задържане

Ал-Халиди е задържан след влизането си в България през ноември 2021 г. Преди това е живял седем години със семейството си в Турция. Той е настанен в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци, докато институциите разглеждат молбата му за международна закрила.

Първоначално Държавната агенция за бежанците отказва молбата му. След обжалване административен съд постановява агенцията да предостави закрила, но решението е оспорено пред Върховния административен съд. Според Dnes.bg Ал-Халиди е освободен от административното задържане на 21 август 2026 г., след като е прекарал близо пет години в центрове от затворен тип.

Окончателното съдебно решение от 24 ноември оставя в сила отказа за международна закрила. Към момента протестиращите настояват властите да не допускат връщането му в Саудитска Арабия и да разгледат отново твърденията за риск за живота му.

Източници: bta.bg, news.bg, dnes.bg