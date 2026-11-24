Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна за прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев не е свързано с решения, позиции или становища на органи на ДПС. Това заявиха от партията.

„Решението на ОИК – Варна за отстраняването на Благомир Коцев по никакъв начин не е свързано с решения, позиции или становища на органи на ДПС“, посочват от формацията.

От ДПС заявяват още, че действията на членовете на изборната комисия пораждат „множество съмнения“ относно мотивите, с които е взето решението. Партията не посочва конкретни факти, на които основава тази оценка.

Как беше взето решението

ОИК – Варна прекрати пълномощията на Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение. Решението е взето на заседание на 23 ноември, след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на кмета през 2025 г., когато той е бил задържан под стража.

По данни на председателя на комисията Велин Жеков сигналите са общо пет – два, подадени през 2025 г., и три, внесени през 2026 г. На заседанието са присъствали 26 от общо 27 членове на ОИК. Двадесет са гласували за установяване на нарушение и прекратяване на правомощията, а шестима са били против.

Жеков съобщи, че е бил предложен и втори проект за решение, според който нарушение не се установява. Той обаче не е получил необходимото мнозинство. Приет е проектът, с който са установени нарушения по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Предстои съдебно обжалване

Решението подлежи на предварително изпълнение, но може да бъде обжалвано пред съда в седемдневен срок от публикуването му. Благомир Коцев вече заяви, че ще оспори отстраняването си.

Адвокатът му Николай Владимиров посочи, че защитата ще поиска спиране на предварителното изпълнение. „Господин Коцев ще обжалва решението и съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не“, заяви Владимиров.

Междувременно Коцев е издал заповед заместник-кметът Снежана Апостолова да го замества. Според публикуваната от БНТ информация решението на ОИК има предварително изпълнение, а окончателното развитие зависи от съдебното производство.

До края на мандата на Коцев остава по-малко от година. Ако решението влезе в сила, няма да се провеждат частични избори, а Общинският съвет във Варна ще трябва да избере кой да довърши мандата.