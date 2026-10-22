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Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край Емине
  Тема: Украйна

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край Емине

22 Октомври, 2026 11:02 998 18

  • нос емине-
  • морска мина-
  • черно море-
  • навигационно предупреждение

Плавателните съдове трябва да спазват дистанция от около 926 метра. Не е потвърдено, че находката е действително морска мина

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край Емине - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине. Сигналът е подаден на 21 октомври в 08:00 часа UTC в позиция 42°34.69′ северна ширина и 27°58.42′ източна дължина.

В навигационно предупреждение №744/26 плавателните съдове са призовани да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта, или около 926 метра. „Наблюдаван е обект, наподобяващ морска мина“, се посочва в съобщението.

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Предупреждението е получено на 21 октомври в 12:10 часа и е актуализирано в 13:47 часа. Към 22 октомври то остава активно.

На този етап няма потвърждение, че обектът е морска мина. Не са публикувани данни и за неговото точно естество, произход или предприети действия по идентифицирането и обезвреждането му. Затова препоръката към корабите е да не се приближават до посочената позиция.

Източници: sealagom.com


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    14 1 Отговор
    Ами хайде потвърдете какво е и тогава пишете! Ква е тая новина?

    Коментиран от #13, #16

    11:06 22.10.2026

  • 2 Къде

    13 1 Отговор
    са фатмаците да се изокат ?

    11:09 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разгеле !

    23 3 Отговор
    Спестихме от експертизи ! Поне за морските мини няма съмнение , че украинската хунта ги напуска .

    Коментиран от #17

    11:09 22.10.2026

  • 5 ПОДАРЪЦИ ОТ ЗЕЛЕНСКИ ЗА СЪЮЗНИЦИТЕ

    12 0 Отговор
    ЗА ХЕЛОУИН 2026

    11:12 22.10.2026

  • 6 Трол

    1 7 Отговор
    Руска е.

    11:13 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ръковишников

    3 0 Отговор
    Дали може да тресне?

    11:13 22.10.2026

  • 9 ДДДДД

    10 1 Отговор
    Услужливо не са написал в териториалните ни води ли е, или не е. Явно е мина и явно е украинска. Хайде де видим сега какво ще направят военните и натовските ни пишман партньори...

    Коментиран от #10, #18

    11:17 22.10.2026

  • 10 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДДДДД":

    МНОГО БЪРЗО ЗАБРАВИХА ЗА ВЗРИВЕНИЯТ РИБАРСКИ КОРАБ? ПИШЕ,,МИНИ,, ..И АЗ МИНАХ!

    11:22 22.10.2026

  • 11 Още колко години

    11 1 Отговор
    Такива обекти ще се носят в Черно море! От Емине, направо на Слънчака! Добре е че някоя гемия не е минала от там, че пак ще обвинят руснаците!

    11:28 22.10.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Вече и морските костенурки и риби са мини пратени от Путин

    11:36 22.10.2026

  • 13 456

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Имаше снимка в друга медия. Мина е.

    11:46 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Киркор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Изпращат един катер,растрелват обекта с картечница и толкова.Какво има да се умува.

    12:08 22.10.2026

  • 17 и хаспухати

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Разгеле !":

    ли пуска

    12:22 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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