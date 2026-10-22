Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край Емине

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине. Сигналът е подаден на 21 октомври в 08:00 часа UTC в позиция 42°34.69′ северна ширина и 27°58.42′ източна дължина.

В навигационно предупреждение №744/26 плавателните съдове са призовани да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта, или около 926 метра. „Наблюдаван е обект, наподобяващ морска мина“, се посочва в съобщението.

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Предупреждението е получено на 21 октомври в 12:10 часа и е актуализирано в 13:47 часа. Към 22 октомври то остава активно.

На този етап няма потвърждение, че обектът е морска мина. Не са публикувани данни и за неговото точно естество, произход или предприети действия по идентифицирането и обезвреждането му. Затова препоръката към корабите е да не се приближават до посочената позиция.

Източници: sealagom.com