Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край Емине

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине. Сигналът е подаден на 21 октомври в 08:00 часа UTC в позиция 42°34.69′ северна ширина и 27°58.42′ източна дължина.
В навигационно предупреждение №744/26 плавателните съдове са призовани да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта, или около 926 метра. „Наблюдаван е обект, наподобяващ морска мина“, се посочва в съобщението.
Предупреждението е получено на 21 октомври в 12:10 часа и е актуализирано в 13:47 часа. Към 22 октомври то остава активно.
На този етап няма потвърждение, че обектът е морска мина. Не са публикувани данни и за неговото точно естество, произход или предприети действия по идентифицирането и обезвреждането му. Затова препоръката към корабите е да не се приближават до посочената позиция.
Източници: sealagom.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #13, #16
11:06 22.10.2026
2 Къде
11:09 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Разгеле !
Коментиран от #17
11:09 22.10.2026
5 ПОДАРЪЦИ ОТ ЗЕЛЕНСКИ ЗА СЪЮЗНИЦИТЕ
11:12 22.10.2026
6 Трол
11:13 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ръковишников
11:13 22.10.2026
9 ДДДДД
Коментиран от #10, #18
11:17 22.10.2026
10 Боруна Лом
До коментар #9 от "ДДДДД":МНОГО БЪРЗО ЗАБРАВИХА ЗА ВЗРИВЕНИЯТ РИБАРСКИ КОРАБ? ПИШЕ,,МИНИ,, ..И АЗ МИНАХ!
11:22 22.10.2026
11 Още колко години
11:28 22.10.2026
12 Kaлпазанин
11:36 22.10.2026
13 456
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Имаше снимка в друга медия. Мина е.
11:46 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Киркор
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Изпращат един катер,растрелват обекта с картечница и толкова.Какво има да се умува.
12:08 22.10.2026
17 и хаспухати
До коментар #4 от "Разгеле !":ли пуска
12:22 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.