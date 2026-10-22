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Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите

Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите

22 Октомври, 2026 11:45 535 9

  • божидар божанов-
  • прокуратура-
  • депутат-
  • имунитет

Още през септември призовах да ми поискат имунитета, припомни той

Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Моят интерес е скалъпеното дело срещу мен да катастрофира максимално бързо в съда и съм предприел всички процесуални действия то да се разглежда без забавяне. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в свой фейсбук статус, след като стана ясно, че прокуратурата е поискала имунитета му, за да възобнови спряното от съда наказателно срещу депутата.

“Прокуратурата пак се включва в изборите. Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори. Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поиска”, категоричен бе Божанов.

Народният представител подчерта, че временният главен прокурор Ваня Стефанова иска имунитета му в последния си работен ден и непосредствено преди първия тур на президентските избори в края на седмицата.

“Целта им е това да се превърне в новина - едва ли някой все още помни, че това е онова абсурдно дело. Предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи. Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент”, заключи Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пърхота да не екандидат президент?

    8 3 Отговор
    Какво общо имат изборите?

    11:48 22.10.2026

  • 2 провинциалист

    8 3 Отговор
    Ей, едно време какви политици имаше - стане, па си даде оставката и се оттегли с вдигната глава. Тоя перчем се обяснява като ученичка.

    11:48 22.10.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    4 2 Отговор
    Петроханецо, нали ревяхте, че са престъпници, са ко става. Боко и Прасето КОГА?!!

    11:58 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нещастник

    3 2 Отговор
    Ама този е пълно перде , и за нищо не става , но като беше на власт три месеца си помисли ,че ще се пенсионира там .

    12:02 22.10.2026

  • 6 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Тези ,които докараха Радев на власт,сега ще бъдат съдени .

    12:15 22.10.2026

  • 7 да живей

    0 2 Отговор
    Да живее натиска България верен слуга на нациска Русия.

    12:30 22.10.2026

  • 8 от бол

    0 2 Отговор
    От болшевизма няма спасение.

    12:31 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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