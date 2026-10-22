Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите

Моят интерес е скалъпеното дело срещу мен да катастрофира максимално бързо в съда и съм предприел всички процесуални действия то да се разглежда без забавяне. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в свой фейсбук статус, след като стана ясно, че прокуратурата е поискала имунитета му, за да възобнови спряното от съда наказателно срещу депутата.

“Прокуратурата пак се включва в изборите. Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори. Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поиска”, категоричен бе Божанов.

Народният представител подчерта, че временният главен прокурор Ваня Стефанова иска имунитета му в последния си работен ден и непосредствено преди първия тур на президентските избори в края на седмицата.

“Целта им е това да се превърне в новина - едва ли някой все още помни, че това е онова абсурдно дело. Предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи. Веднага щом постъпи искането в деловодството на Народното събрание, ще се откажа от имунитета си, както направих и в предния парламент”, заключи Божанов.