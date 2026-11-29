Бащата на 12-годишната родилка от Монтана настоява дъщеря му и новороденото да се върнат в семейния дом. Танко Асенов заяви пред NOVA, че семейството има условия да се грижи за тях и няма да ги изостави.

„Да си се прибере тук при нас. Имат хората удобства, има кой да го гледа. Ние имаме и никога няма да ги оставим, нищо че е мъничка“, каза Асенов.

Момичето роди дъщеря в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Раждането е извършено със секцио, а според лекарите майката и бебето са били в добро състояние. Планирано е родилката да бъде изписана в понеделник.

По данни, представени от NOVA, 12-годишната е живяла около три години с 16-годишното момче, което е посочено като баща на детето. Асенов твърди, че семейството е разбрало за бременността, когато дъщеря му е била на 11 години, и че след това тя е останала да живее при момчето.

„Знам, че тя отива да учи. На 11 години е забременяло момичето. Не е нормално, грешка е, но какво да правим. Ние излизаме да работим и знаем ли тя какво прави“, заяви бащата.

Социалните служби са ангажирани със случая, а прокуратурата в Монтана извършва проверка. Не са съобщени данни за повдигнати обвинения или за приключило разследване.

На 25 ноември социалните служби са решили майката и бебето да бъдат насочени към звено „Майка и бебе“, където да получат социална и здравна подкрепа и помощ за изграждане на родителски умения. Това решение е било взето след среща с участието на прокурор, полицията, социалните служби и Центъра за обществена подкрепа, съобщи БНР.

Асенов не одобрява подобно настаняване и заявява, че подкрепя съвместното съжителство на дъщеря си с 16-годишното момче. „Одобрявам, щом го иска момичето“, каза той.

Около 50 непълнолетни родилки за десет месеца

Случаят привлече внимание и към данните от родилното отделение в Монтана. За десет месеца в болницата са родени около 680 деца, като приблизително 50 от майките са били непълнолетни, а пет от родилките са били под 14 години, съобщи БНР, позовавайки се на началника на отделението д-р Захари Николов.

Последващите действия по случая ще зависят от оценката на социалните служби и от проверката на прокуратурата. Към момента е потвърдено, че институциите следят ситуацията около малолетната майка и новороденото, но няма обявени окончателни решения за мястото, където те ще живеят.