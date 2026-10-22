Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана

Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана. Резултат- никакъв. Даже има обратен ефект: цените продължават да растат.
Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Правителството ги изпусна. 6 месеца правиха анализи. Сега 6 месеца ще правят проверки. Кошница с грижа, табло на срама, справедлива стойност бяха прах в очите на хората. Претърпяха пълен провал. Нескопосаният пиар на Манолова няма да реши проблема. А не ви ли е странно, че преди да бъде назначена в КЗП, на 09.02.2025г., тя внесе закон за таван на надценките.
Тогава заяви: " ще спрем инфлацията на алчността с таван на надценките на храните." Сега, когато е с управляващите и има пълната власт, дума не обелва за таван на надценките. Само ни ги показва на табелки . Сякаш хората не ги виждат всеки ден в магазините. А имат 131 депутати. Могат да го решат за един час.
Стига с тези празни приказки. Трябват действия и резултати:
1. Намаляване на ДДС на храни. Няма как да се конкурираме с европейски стоки с 6% ДДС, а при нас 20%.
2. Намаляване на акциз на горивата. Високата цена на горивата оскъпява всичко.
3. Драконовски мерки на границите с трети държави, откъдето влизат храни с фалшиви фактури.
4. Хранителни ваучери за най- уязвимите групи, с които да могат да купуват само български стоки.
5. Дългосрочна програма за увеличаване на българското производство.
- напояване
- субсидия на
килограм произведена продукция
- гаранции за изкупуване и т. н.
Прогнозата ми, че следващите войни ще са за храна и вода, започва да се сбъдва. За съжаление имаме абсолютно неграмотни и неангажирани с този въпрос управляващи.
После да не търсят несъществуващи мотиви за протести. Следващите протести ще са социално- икономически. И ще са абсолютно оправдани и помитащи това некадърно управление. Всеки ден оставане на власт е огромна щета за държавата и хората.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая съсипа БСП
Коментиран от #11
15:08 22.10.2026
2 комундело
Коментиран от #14
15:10 22.10.2026
3 ПРИПОМНЯНЕ
15:10 22.10.2026
4 Жан 1996
15:11 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ахааа
Коментиран от #24
15:14 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
Нали ти ни го докара.
15:16 22.10.2026
10 хмм
15:16 22.10.2026
11 Скрийте се бе!
До коментар #1 от "Тая съсипа БСП":БСП го съсипа Флинтстоун!
15:18 22.10.2026
12 Кака
15:19 22.10.2026
13 кака кури
15:20 22.10.2026
14 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #2 от "комундело":Каква е тази държава, която не може да се справи с едни самозабравили се "БАКАЛИ", а ги е оставила да си "разиграват коня"...Само не разправяйте мантрата, че "нямаме държава", имаме и то доста яка, но правителството на Радев е против Еврото и за това действа така, за да докаже колко "ПРАВ" е бил слугата на Решетников.
Коментиран от #19
15:23 22.10.2026
15 Румцайс и Лиянка
15:23 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коренчето на злото
15:29 22.10.2026
19 така е
До коментар #14 от "ИНТЕРЕСНО?":а и така им влизат свежи пари от високото ддс да крадат на воля и да гастролират при мисирките да квичат кухи комунделски лозунги и мантри под диктовката на кгб денонощно...
15:32 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Честито
15:36 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 пенсионер
15:38 22.10.2026
26 Нормално
15:38 22.10.2026
27 Какво общо
15:43 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.