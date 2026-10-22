Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана

Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана. Резултат- никакъв. Даже има обратен ефект: цените продължават да растат.

Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Правителството ги изпусна. 6 месеца правиха анализи. Сега 6 месеца ще правят проверки. Кошница с грижа, табло на срама, справедлива стойност бяха прах в очите на хората. Претърпяха пълен провал. Нескопосаният пиар на Манолова няма да реши проблема. А не ви ли е странно, че преди да бъде назначена в КЗП, на 09.02.2025г., тя внесе закон за таван на надценките.

Тогава заяви: " ще спрем инфлацията на алчността с таван на надценките на храните." Сега, когато е с управляващите и има пълната власт, дума не обелва за таван на надценките. Само ни ги показва на табелки . Сякаш хората не ги виждат всеки ден в магазините. А имат 131 депутати. Могат да го решат за един час.

Стига с тези празни приказки. Трябват действия и резултати:

1. Намаляване на ДДС на храни. Няма как да се конкурираме с европейски стоки с 6% ДДС, а при нас 20%.

2. Намаляване на акциз на горивата. Високата цена на горивата оскъпява всичко.

3. Драконовски мерки на границите с трети държави, откъдето влизат храни с фалшиви фактури.

4. Хранителни ваучери за най- уязвимите групи, с които да могат да купуват само български стоки.

5. Дългосрочна програма за увеличаване на българското производство.

- напояване

- субсидия на

килограм произведена продукция

- гаранции за изкупуване и т. н.

Прогнозата ми, че следващите войни ще са за храна и вода, започва да се сбъдва. За съжаление имаме абсолютно неграмотни и неангажирани с този въпрос управляващи.

После да не търсят несъществуващи мотиви за протести. Следващите протести ще са социално- икономически. И ще са абсолютно оправдани и помитащи това некадърно управление. Всеки ден оставане на власт е огромна щета за държавата и хората.