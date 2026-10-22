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Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана

Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана

22 Октомври, 2026 15:07 690 29

  • корнелия нинова-
  • цени-
  • спекула-
  • мерки

Правителството ги изпусна. Кошница с грижа, табло на срама, справедлива стойност бяха прах в очите на хората

Корнелия Нинова: Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът с цените излиза извън контрол и се превръща в истерично крещене от екрана. Резултат- никакъв. Даже има обратен ефект: цените продължават да растат.

Това отбеляза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Правителството ги изпусна. 6 месеца правиха анализи. Сега 6 месеца ще правят проверки. Кошница с грижа, табло на срама, справедлива стойност бяха прах в очите на хората. Претърпяха пълен провал. Нескопосаният пиар на Манолова няма да реши проблема. А не ви ли е странно, че преди да бъде назначена в КЗП, на 09.02.2025г., тя внесе закон за таван на надценките.

Тогава заяви: " ще спрем инфлацията на алчността с таван на надценките на храните." Сега, когато е с управляващите и има пълната власт, дума не обелва за таван на надценките. Само ни ги показва на табелки . Сякаш хората не ги виждат всеки ден в магазините. А имат 131 депутати. Могат да го решат за един час.

Стига с тези празни приказки. Трябват действия и резултати:

1. Намаляване на ДДС на храни. Няма как да се конкурираме с европейски стоки с 6% ДДС, а при нас 20%.

2. Намаляване на акциз на горивата. Високата цена на горивата оскъпява всичко.

3. Драконовски мерки на границите с трети държави, откъдето влизат храни с фалшиви фактури.

4. Хранителни ваучери за най- уязвимите групи, с които да могат да купуват само български стоки.

5. Дългосрочна програма за увеличаване на българското производство.

- напояване

- субсидия на

килограм произведена продукция

- гаранции за изкупуване и т. н.

Прогнозата ми, че следващите войни ще са за храна и вода, започва да се сбъдва. За съжаление имаме абсолютно неграмотни и неангажирани с този въпрос управляващи.

После да не търсят несъществуващи мотиви за протести. Следващите протести ще са социално- икономически. И ще са абсолютно оправдани и помитащи това некадърно управление. Всеки ден оставане на власт е огромна щета за държавата и хората.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая съсипа БСП

    10 7 Отговор
    Сега за държавата взела да мисли!

    Коментиран от #11

    15:08 22.10.2026

  • 2 комундело

    7 7 Отговор
    спрете да квичите за цените защото цените са като в останалите ЕС държави ГОВОРЕТЕ ЗА ЗАПЛАТИТЕ БАКЛУЦИ!!!

    Коментиран от #14

    15:10 22.10.2026

  • 3 ПРИПОМНЯНЕ

    8 4 Отговор
    Е ми нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев! Но нищо, пак гласувайте на изборите за неговото протеже и се надявайте и чакайте...

    15:10 22.10.2026

  • 4 Жан 1996

    4 6 Отговор
    Идвам с първия сняг. Те за това искат левове та да им сложат по три нули.

    15:11 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахааа

    13 5 Отговор
    Изглежда Нинова е назначена на нова много доходна работа , като говорител на ГЕРБ- ДПС! Колко ли получава , за да грачи така всеки ден или през ден срещу новото управление????

    Коментиран от #24

    15:14 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    5 3 Отговор
    Куно , благодарим ти за Мунчо.
    Нали ти ни го докара.

    15:16 22.10.2026

  • 10 хмм

    2 1 Отговор
    Хранителни ваучери отдавна трябваше да има. Все още се срещат баби, които събират стотинки за хляб и се оплакват, че никой не им дава.

    15:16 22.10.2026

  • 11 Скрийте се бе!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тая съсипа БСП":

    БСП го съсипа Флинтстоун!

    15:18 22.10.2026

  • 12 Кака

    4 2 Отговор
    докара фатмака !

    15:19 22.10.2026

  • 13 кака кури

    2 4 Отговор
    пак лъже за копюри

    15:20 22.10.2026

  • 14 ИНТЕРЕСНО?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "комундело":

    Каква е тази държава, която не може да се справи с едни самозабравили се "БАКАЛИ", а ги е оставила да си "разиграват коня"...Само не разправяйте мантрата, че "нямаме държава", имаме и то доста яка, но правителството на Радев е против Еврото и за това действа така, за да докаже колко "ПРАВ" е бил слугата на Решетников.

    Коментиран от #19

    15:23 22.10.2026

  • 15 Румцайс и Лиянка

    3 1 Отговор
    Най-важното е да се вдигнат още цените на винетките , само така ще се постигне истински прогрес !

    15:23 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коренчето на злото

    2 0 Отговор
    Цените са проекция на алчност и безсилие. Алчност от веригите, банките и търговците и безсилие на собствената ни икономика и земеделие, а също така и липса на леви партии, благодарение на алчните им лидери.

    15:29 22.10.2026

  • 19 така е

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ИНТЕРЕСНО?":

    а и така им влизат свежи пари от високото ддс да крадат на воля и да гастролират при мисирките да квичат кухи комунделски лозунги и мантри под диктовката на кгб денонощно...

    15:32 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Честито

    3 2 Отговор
    Радиевата зима чука на вратата.

    15:36 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пенсионер

    1 2 Отговор
    браво другарко нинова много правилно разсъждаваш само крякат а нищо не правят браво за мерките които предлагаш защото управляващите не се сещат още веднъж браво

    15:38 22.10.2026

  • 26 Нормално

    2 3 Отговор
    Добре, че ГЕРБ и ДПС ни вкараха в еврозона, за да не може сега Радев да фалира държавата.

    15:38 22.10.2026

  • 27 Какво общо

    1 0 Отговор
    Има че ДДС то на запад е 6%...тук вносителя начислява 20% и на вносните стоки!! Говори за намаление на акциза т.е да намалеят приходите в бюджета но бюджета да плати допълнително за ваучери и субсидии....от къде са дойдат тези разходи при намалени приходи?! В коя западна държава има таван на цените?

    15:43 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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