Проектобюджетът за 2027 г. води България към дългова спирала, предупреди лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова. В интервю за Радио Благоевград тя заяви, че предложението не решава структурните проблеми на публичните финанси, а отлага последствията чрез нови заеми и допълнителни приходи от бизнеса и работещите.

Нинова определи предупрежденията на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси като сериозен сигнал. Според нея проектът за следващата година запазва тенденцията към увеличаване на разходите и държавния дълг, без да предлага достатъчно мерки за стимулиране на производството, инвестициите и икономическия растеж.

Критики към данъчната политика

Лидерът на „Непокорна България“ разкритикува предвиденото увеличаване на осигурителната тежест, промените в данъчното облагане и акцизите. По думите ѝ държавата търси нови приходи, вместо да ограничи сивата икономика и да насърчи производството.

Нинова смята, че основната тежест от тези решения ще бъде понесена от работещите и бизнеса. Тя определи еднократните приходни мерки като недостатъчни за решаване на дългосрочните проблеми на бюджета.

„Непокорна България“ не е парламентарно представена сред силите, подкрепили бюджета на първо четене. На 25 ноември Народното събрание прие законопроекта със 126 гласа „за“ и 81 „против“, като подкрепата дойде само от „Прогресивна България“.

Предвидени са нови заеми

Проектът предвижда през 2027 г. да бъде поет нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро. Според представените бюджетни параметри общият държавен дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от брутния вътрешен продукт, в края на годината.

В оценката си Европейската комисия посочва различна прогноза за съотношението на дълга - 35% от БВП през 2027 г. Комисията очаква и бюджетен дефицит от 4% от БВП, над референтната стойност от 3%, като България е в процедура за прекомерен дефицит.

Министерството на финансите защити бюджетния план и заяви, че заложените мерки са „очевидно консолидационни“, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще допринесат за коригиране на прекомерния дефицит. Европейската комисия също посочва, че мерките за 2027 г. частично компенсират очакваното отклонение през 2026 г., но настоява бюджетът да бъде изпълнен стриктно.

Спор за подкрепата към земеделието

Нинова отправи критики и към средствата за земеделие. Според нея намаляването на националните доплащания и на компенсациите за разходите за горива ще затрудни производителите, които вече работят при високи разходи и проблеми с реализацията на продукцията.

По думите ѝ подобна политика може да отслаби българското производство и да увеличи зависимостта от внос. След приемането на бюджета на първо четене предстои обсъждане и гласуване на предложенията между двете четения, преди законът да бъде приет окончателно.

Източници: novini.bg, bta.bg, nova.bg