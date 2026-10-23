Министърът на отбраната наблюдава учение на НАТО край Пловдив

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрация на способности в рамките на многонационалното експериментално учение „BOLD ADRA 26“. Проявата ще се проведе на 23 октомври на летище Чешнегирово.
Учението е организирано от Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО, а домакин е българското Съвместно командване на специалните операции. В него участват формирования от специалните сили на над 15 държави, както и компании от отбранителната индустрия.
Акцент върху безпилотните системи
„BOLD ADRA 26“ се провежда от 19 до 23 октомври. В програмата са включени задачи за противодействие на безпилотни системи, откриване на цели, предаване на данни в единната оперативна картина на бойното поле и поразяване на цели.
Демонстрацията на летище Чешнегирово е част от Деня за високопоставени гости и медийния ден на учението. В рамките на проявата ще бъдат представени способности и решения, свързани с действията на специалните сили и използването на технологии за наблюдение, откриване и противодействие на безпилотни системи.
Междувременно военнослужещи и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще се придвижват до 27-ми октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, предаде БНР.
Придвижването е във връзка с участие в планираното учение „Пирински страж 26“, което ще се състои на учебния полигон „Корен“.
Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“.
Източници: armymedia.bg, plovdiv24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бай Араб
04:42 23.10.2026