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Министърът на отбраната наблюдава учение на НАТО край Пловдив

Министърът на отбраната наблюдава учение на НАТО край Пловдив

23 Октомври, 2026 04:26 334 3

  • bold adra 26-
  • нато-
  • специални сили-
  • летище чешнегирово

Придвижване на военна техника по републиканските пътища за учение

Министърът на отбраната наблюдава учение на НАТО край Пловдив - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрация на способности в рамките на многонационалното експериментално учение „BOLD ADRA 26“. Проявата ще се проведе на 23 октомври на летище Чешнегирово.

Учението е организирано от Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО, а домакин е българското Съвместно командване на специалните операции. В него участват формирования от специалните сили на над 15 държави, както и компании от отбранителната индустрия.

Акцент върху безпилотните системи

„BOLD ADRA 26“ се провежда от 19 до 23 октомври. В програмата са включени задачи за противодействие на безпилотни системи, откриване на цели, предаване на данни в единната оперативна картина на бойното поле и поразяване на цели.

„В него участват фирми от отбранителната индустрия и формирования от Специалните сили на над 15 държави“, съобщи Министерството на отбраната.

Демонстрацията на летище Чешнегирово е част от Деня за високопоставени гости и медийния ден на учението. В рамките на проявата ще бъдат представени способности и решения, свързани с действията на специалните сили и използването на технологии за наблюдение, откриване и противодействие на безпилотни системи.

Междувременно военнослужещи и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще се придвижват до 27-ми октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, предаде БНР.

Придвижването е във връзка с участие в планираното учение „Пирински страж 26“, което ще се състои на учебния полигон „Корен“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“.

Източници: armymedia.bg, plovdiv24.bg


Пловдив / България
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  • 3 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Министъра на отбраната заснима мероприятието и праща записите в Москва

    04:42 23.10.2026

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