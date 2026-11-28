Два френски изтребителя „Мираж 2000D“ са изпълнили разузнавателна мисия над Черно море на 27 ноември, подкрепени от самолет за дозареждане Airbus A330 MRTT. По същото време самолет на НАТО E-3A Sentry е извършвал полет над Румъния.

Според данните от системите за проследяване на полети изтребителите са били с регистрационни номера 445 и 520 и позивни FAF7230 и FAF7230B. Подобна информация позволява да се проследят маршрутът и присъствието на машините, но не дава официално описание на поставената им задача.

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Поне един от „Мираж 2000D“ вероятно е бил оборудван с контейнер ASTAC. Системата е предназначена за събиране и анализ на електромагнитни излъчвания, най-вече сигнали от радарни системи. Това би могло да осигури данни за радарната активност и електромагнитната обстановка в района, но наличието на контейнера на конкретния самолет не е официално потвърдено. Френското министерство на въоръжените сили посочва ASTAC сред оборудването, което разширява разузнавателните способности на „Мираж 2000D“.

Самолет за дозареждане и наблюдение на НАТО

Airbus A330 MRTT е бил с регистрационен номер F-UJCK и позивна FAF4091. Самолетът е извършил няколко обиколки в зона на изчакване над западната част на Черно море, преди да поеме на изток. Възможността за дозареждане във въздуха позволява на бойните и разузнавателните самолети да останат по-дълго във въздуха.

Паралелно над Румъния е летял Boeing E-3A Sentry с регистрационен номер LX-N90442 и позивна NATO08. Машината е част от системата AWACS на НАТО, която осигурява ранно предупреждение, наблюдение на въздушното пространство и способности за командване и управление. Данните от полетите не доказват пряка оперативна връзка между трите самолета.

Втора френска мисия за два дни

На 26 ноември също са били засечени два френски „Мираж 2000D“ над Черно море, източно от Варна и Бургас. Тогава машините са излетели от румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. За полета не е имало официално съобщение от Франция или Румъния, а информацията е била извлечена от данни за въздушното движение.

Френското присъствие в региона се вписва в по-широка серия от наблюдателни мисии. На 18 октомври Франция е преместила в авиобазата „Михаил Когълничану“ самолет за морско патрулиране Atlantique 2. Според информация на Ройтерс, предадена от „Интернационале“, задачата му е била „да установи опасностите за корабоплаването и да увеличи способността за защита на критичната инфраструктура“ в румънската изключителна икономическа зона.

Източници: 24chasa.bg, internazionale.it