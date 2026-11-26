Многонационалната бойна група на НАТО в България проведе тактическото учение „Тракия-26“ с бойни стрелби на ниво бригада. Подготовката се състоя на учебните полигони „Ново село“ и „Корен“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В учението участваха военни формирования от състава на бойната група, италианската бригада „Гарибалди“ и самолети Су-25 от българските Военновъздушни сили. Под ръководството на Италия като рамкова държава военнослужещите отработиха задачи по нарастване на формированието до ниво бригада и интегрирането му в структурите на НАТО.

Отбрана, контраатака и медицинска евакуация

Сценарият включваше действия при отбранителна операция, въздействие върху противника и контраатака. Военнослужещите тренираха също логистична поддръжка и медицинска евакуация.

В занятията бяха използвани въоръжение и техника на механизираната бригада, многоцелеви хеликоптери, самолети Су-25, както и въздушни и наземни дронове. Министерството на отбраната определи резултата като „повишаване на оперативната съвместимост“ при развръщането на бойната група до бригадно ниво.

Действията наблюдаваха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Черна гора бригаден генерал Миодраг Вуксанович, командирът на Командването на съвместните операции на Италия генерал-лейтенант Джовани Янучи, командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков. На полигона присъстваха и висши офицери от Многонационалния корпус на НАТО „Югоизток“ и армиите на държавите участници.

Учението беше подготвяно поетапно

Като част от подготовката турски военнослужещи и военна техника се придвижиха към полигон „Ново село“ на 7 ноември. На 11 и 12 ноември към „Корен“ бяха насочени военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски. Движението беше свързано с участието им в „Тракия-26“.

Многонационалната бойна група със страна домакин България е формирана на 1 март 2022 г. Учението „Тракия-26“ е поредната подготовка, в която се проверяват взаимодействието между съюзническите формирования и способността им да действат като бригада. През юни в 24-та авиационна база „Крумово“ се проведе и летателното учение „THRACIAN BLADE 2026“ под ръководството на българските Военновъздушни сили и тренировъчен център от Синтра, Португалия.

Източници: bta.bg, armymedia.bg