Слави Трифонов: НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага! ВИДЕО

Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание. И това, че си Председател на Парламента, говоря за Доцова, не просто не те оправдава, а те задължава да бъдеш отговорен, морален и човек за пример. Доцова не е такъв човек. И днешната ситуация със Соня показа точно и ясно какъв Председател на Парламента си имаме в момента.
Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.
Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, Председателя на Парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.
Затова директно!
Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!
Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не трябва да си траем, да си мълчим и бързо-бързо да забравим тази случка, защото, ако го направим това, значи нищо не става от нас. Нямаме никакви принципи, морал и чувство за справедливост.
Аз не съм такъв човек, а вие?
И как е възможно националните телевизии да си траят по въпроса? Какви хора и какви журналисти сте вие, бе? Толкова ли сте наведени, че сте загубили всякакво чувство за професионална и човешка съпричастност?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсурдистан
Коментиран от #17
07:18 23.10.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #42
07:19 23.10.2026
3 Защо
07:20 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пенчо
07:21 23.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
07:22 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бате лудко
07:23 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Циник
Коментиран от #21
07:24 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Коментиран от #43
07:25 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хи хи хи
07:26 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СРАМНО Е ЗА СЛАВИ
07:27 23.10.2026
19 Герги
07:28 23.10.2026
20 Гост
Коментиран от #37
07:28 23.10.2026
21 гост
До коментар #10 от "Циник":Разграничавай нещата.....
Коментиран от #73
07:29 23.10.2026
22 Ха ха ха
07:29 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дзак
07:30 23.10.2026
25 Боруна Лом
07:31 23.10.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Станислав Балабанов бивш депутат":След прочетеното оставаше да се допише:
НСО да бъде разформировано, а Президентът, Шефът на НС и всички по веригата на властта да бъдад БЕЗ охрана❗
07:32 23.10.2026
27 Браво на Слави
07:32 23.10.2026
28 Ддд
Коментиран от #72
07:32 23.10.2026
29 САМО МИРЧЕВ И ГЮРОВ
07:33 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мутата
Коментиран от #62
07:35 23.10.2026
32 Съвременик
07:35 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Алм 13
До коментар #20 от "Гост":Ако аз бях направил подобно нещо щеше и да ме арестуват. НСО са допуснали грешка, че не са задържали журналистката.
Коментиран от #46
07:38 23.10.2026
38 Хохо Бохо
07:38 23.10.2026
39 Дъртия
07:39 23.10.2026
40 9689
07:39 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мериленд
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Утре като ти се случи на теб или жена ти да те блъскат по повод и без повод ще бъде късно. Тогава няма да можеш да пишеш абсолютни глупости. Ако тая ни е председател на Парламента, то за България няма надежда. Липсва и най вече човечност.
Коментиран от #56, #58, #65
07:40 23.10.2026
43 Мериленд
До коментар #12 от "Пич":Абсолютно вярно
07:42 23.10.2026
44 Тасев
07:43 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Един дол дренки сте с Култучката
07:44 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Журналистката напада и вика
07:45 23.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 нона
07:46 23.10.2026
53 Ха мит ха ни мит
07:46 23.10.2026
54 Ама
07:47 23.10.2026
55 Мисля, че Слави трябеа
07:47 23.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ха ха ха
До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":Браво, ако е вярно.Да блъснеш с такава сила дребна жена така че да се изпотроши падайки, би трябвало да е сигнал всички организирано да излезем на улиците и да смачкаме главата на змията докато е малка Идва диктатура.
Коментиран от #68
07:47 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Добре
Коментиран от #69
07:51 23.10.2026
60 Герги
07:53 23.10.2026
61 Прово
Чиста проба организирана провокация.
07:53 23.10.2026
62 пффф
До коментар #31 от "Мутата":Тука не сме САЩ , а журналистката е разпознаваемо лице а не някоя случайна , можеше само да я дръпнат а не да и прилагат Кунг фу схватки
07:54 23.10.2026
63 Здравко Ахилесов
07:55 23.10.2026
64 Стефан Кънчев
07:55 23.10.2026
65 🦉🦉🦉🦉
До коментар #42 от "Мериленд":Ако някой ти влезе неканен в къщата -
може би ще го почерпиш с кафе🤔❓
Какво щеше да напише, ако при това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, в колата бе хвърлен домат, димка или граната🤔❓
07:57 23.10.2026
66 Тцтцтц
07:58 23.10.2026
67 Пеко Таков Маков Даков
07:58 23.10.2026
68 🦉🦉🦉🦉
До коментар #57 от "Ха ха ха":ХА ХО, ако тази беше с фрактура и комоцио-
от никоя болница нямаше да я пуснат след 10 минути да си ходи❗
07:58 23.10.2026
69 Селска пръчка
До коментар #59 от "Добре":Пази Боже,сляпо да прогледа.
07:59 23.10.2026
70 Ало Дългия!
07:59 23.10.2026
71 езоп
07:59 23.10.2026
72 Азз
До коментар #28 от "Ддд":Че кво и има?
08:00 23.10.2026
73 Циник
До коментар #21 от "гост":Разграничавам ги. Като политик мнението му няма никакво значение, защото е изцяло компрометиран. Като чалгаджия мнението му няма никакво значение, защото е чалгаджия. От това по-разграничено, здраве!
08:00 23.10.2026