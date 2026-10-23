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Слави Трифонов: НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага! ВИДЕО

Слави Трифонов: НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага! ВИДЕО

23 Октомври, 2026 07:17 1 490 73

  • слави трифонов-
  • михаела доцова-
  • соня колтуклиева-
  • побой-
  • нсо-
  • комоцио-
  • ключица

Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо

Слави Трифонов: НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага! ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание. И това, че си Председател на Парламента, говоря за Доцова, не просто не те оправдава, а те задължава да бъдеш отговорен, морален и човек за пример. Доцова не е такъв човек. И днешната ситуация със Соня показа точно и ясно какъв Председател на Парламента си имаме в момента.

Гардът на НСО брутално блъска Соня Колтуклиева, тя пада на земята много лошо, удря си главата, получава сътресение на мозъка, вади си рамото и си чупи ключицата. А гардовете от НСО, заедно с Доцова, най-нагло си тръгват с луксозния автомобил, все едно нищо не се е случило.

Нямам думи. Не мога да намеря подходящите думи, за да обрисувам преторианците от НСО, Председателя на Парламента Доцова и цялата брутално отвратителна ситуация.

Затова директно!

Тази случка е показателна и от нея трябва да има следствия. Защото, ако няма следствия, ние не сме демократична държава, а диктатура от африкански тип. И следствията са следните: гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!

Доколкото познавам обаче българската действителност, самозабравилите се политици от управляващата партия ще се направят на луди и няма да предприемат абсолютно нищо. Но ние не трябва да оставяме нещата така. Не трябва да си траем, да си мълчим и бързо-бързо да забравим тази случка, защото, ако го направим това, значи нищо не става от нас. Нямаме никакви принципи, морал и чувство за справедливост.

Аз не съм такъв човек, а вие?

И как е възможно националните телевизии да си траят по въпроса? Какви хора и какви журналисти сте вие, бе? Толкова ли сте наведени, че сте загубили всякакво чувство за професионална и човешка съпричастност?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдистан

    29 48 Отговор
    Все повече мирише на полицейска държава. Честито на стадото.

    Коментиран от #17

    07:18 23.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    63 27 Отговор
    НСО си свърши работата перфектно

    Коментиран от #42

    07:19 23.10.2026

  • 3 Защо

    56 13 Отговор
    Давате поле за изява на едно селянче което до преди няколко години забавляваше мутрите

    07:20 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенчо

    50 6 Отговор
    Още един любител на цирковото изкуство, че и защитник!

    07:21 23.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    41 6 Отговор
    слаФчо що не коментира как би реагирала охраната първите хора в някоя друга държава❗

    07:22 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бате лудко

    41 6 Отговор
    Аз пък смятам, че ти трябва да се скриеш в дупката си със златен кенеф. Веднага!!!

    07:23 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Циник

    44 7 Отговор
    Слави, я вземи се скрий. Видяхме колко струваш, когато спечели ония избори. Оттогава насам си едно политическо нищо.

    Коментиран от #21

    07:24 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    11 30 Отговор
    Тази нощ в 3.10 часа по лично нареждане на мунчо кРадев боташов който е в зловеща паника и безсилие е арестуван от тежко въоръжени прокурори от военна прокуратура служителя на НСО малтретирал журналистка. С белезници и удрян в хълбоците е отведен в следственият арест. За да спаси себе си мунчо крадецов боташов е готов на всичко за да оцелее. Извода за всички служители на МВР ,ДАНС ,НСО никога дори и да имат заповеди "отгоре" да не докосват граждани. После началниците си измиват ръцете с тях! И ги чака съдбата на плезещия се срещу протестиращите миналия декември полицай Петко Атанасчиков - изстрел в слепоочието и край на земният им път.

    Коментиран от #43

    07:25 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи хи

    18 3 Отговор
    Да те назначат теб на нейното място. 🤣

    07:26 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СРАМНО Е ЗА СЛАВИ

    37 7 Отговор
    Да защитава една елементарна провокация и явно нарушение срещу охранявано лице.

    07:27 23.10.2026

  • 19 Герги

    12 10 Отговор
    Правилата в НСО трябва да се променят,това не е първият случай,няма да е и последният ако няма някаква промяна.Карат като диваци по пътищата сякаш Господ се е качил в колата.Властта си е власт,чувстваш се безнаказан и велик..

    07:28 23.10.2026

  • 20 Гост

    31 6 Отговор
    Аз пък имам друго виждане на нещата! И то е нападение срещу Председателя на НС, който е вторият човек в Държавата! Значи според всички, това че някой е журналист му дава право да си ходи насам натам и да влиза по колите? Още малко и ще кажете че има право да влиза във вашата кола или дом? Дори Полицията няма право да ми влезе в колата или дома без заповед от Прокурор / Съд освен ако не съм запозозрян за тежко престъпление!!! Хора, осъзнайте се! НСО му е работата да пази лицето което му е поверено, то това работи! Всичко друго е звуци от стадото...

    Коментиран от #37

    07:28 23.10.2026

  • 21 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Циник":

    Разграничавай нещата.....

    Коментиран от #73

    07:29 23.10.2026

  • 22 Ха ха ха

    7 14 Отговор
    Те си ги отгледаха и охраниха тези гавази от НСО. Високи заплати, почти депутатски имунитети, чувство за безнаказаност и самозабрава. Радвайте им се вие всички гласували за старите отвратителни муцуни , но пък за сметка на това прогресивни. И повярвахте на една летяща шушумига двулична. Гласувайте сега пак така и им дайте цялата власт безконтролна.

    07:29 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    21 3 Отговор
    Насилието не трябва да се толерира. Но отварянето на вратата на чужд автомобил, без позволение, е също като да отваряне на вратата на чуждо жилище. Случаят има нужда да се разследва обстойно.

    07:30 23.10.2026

  • 25 Боруна Лом

    24 5 Отговор
    АБЕ ГЛАВОЧ.. ТОВА БЕШЕ ЯВНА ПРОВОКАЦИЯ! ЛОШО ИЗИГРАНА ПИЕСА! ЛОШИ СЦЕНАРИСТИ..БОКО И ШИШИ

    07:31 23.10.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Станислав Балабанов бивш депутат":

    След прочетеното оставаше да се допише:
    НСО да бъде разформировано, а Президентът, Шефът на НС и всички по веригата на властта да бъдад БЕЗ охрана❗

    07:32 23.10.2026

  • 27 Браво на Слави

    6 20 Отговор
    Че е публикувал видеото в профила си да видят всички арогантността на управляващите....89 хиляди са го подкрепили и настояват и за арест на мунчо крадецов

    07:32 23.10.2026

  • 28 Ддд

    18 4 Отговор
    Този пак намери повод да се обади. Защо не коментира поведението на "журналистката". Реакцията със сигурност е била прекомерна, от друга страна става въпрос за охранявано лице на висок пост в държавата. Има протокол и не можеш да се държиш като квартален хулиган,/визирам въпросната "журналистка"/. Много си беше повярвала Колтуклиева и нахалството и арогантността и изиграха лоша шега. Все пак, пожелавам и скорошно оздравяване

    Коментиран от #72

    07:32 23.10.2026

  • 29 САМО МИРЧЕВ И ГЮРОВ

    20 5 Отговор
    Могат да измислят толкова проста провокация.

    07:33 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мутата

    19 5 Отговор
    В САЩ тази журналистка , за това си действие биха я застреляли, така че по-кротко.

    Коментиран от #62

    07:35 23.10.2026

  • 32 Съвременик

    17 3 Отговор
    Жалко е, че един човечец, който чалгализира и опростачи цяло едно поколение да раздава правосъдие и морал! Нанесе безкултурие, арогантност и цинизъм в отношенията в общеснвото!

    07:35 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Алм 13

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Ако аз бях направил подобно нещо щеше и да ме арестуват. НСО са допуснали грешка, че не са задържали журналистката.

    Коментиран от #46

    07:38 23.10.2026

  • 38 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Колеги форумци на нашия сайт факти. Нека се запишем и участваме в контрапротести в подкрепа на генерал Радев. Който желае да ми пише и запише за участие. В подкрепа на Радев и Путин. И да ни убият ще умрем като герои за генерала наш и императора на света Владимир Владимирович Путин.

    07:38 23.10.2026

  • 39 Дъртия

    5 0 Отговор
    Пръч не пропуска възможност да почувства обичта на хората в коментарите.

    07:39 23.10.2026

  • 40 9689

    7 3 Отговор
    Браво на служителя.Лекетата изгубили избори изпълзяха.Това е провокация.

    07:39 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мериленд

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Утре като ти се случи на теб или жена ти да те блъскат по повод и без повод ще бъде късно. Тогава няма да можеш да пишеш абсолютни глупости. Ако тая ни е председател на Парламента, то за България няма надежда. Липсва и най вече човечност.

    Коментиран от #56, #58, #65

    07:40 23.10.2026

  • 43 Мериленд

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Абсолютно вярно

    07:42 23.10.2026

  • 44 Тасев

    6 2 Отговор
    Да да . Неприятно ,но колкото и мен да не ми харесва такова поведение на служителя от НСО той си действа напълно по инструкциите. Журналистката тръгва да отваря вратата на автомобила и тук вече има пряка заплаха за охраняемите лице

    07:43 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Един дол дренки сте с Култучката

    7 2 Отговор
    Второкласни актьори, уви и другите участници, и те са срам за народа ни. Всички сте вредни за България. Невъзпитани и прости двукраки.

    07:44 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Журналистката напада и вика

    5 2 Отговор
    Някой снима клип. Журналистката пада и лежи неподвижно като умряла, но здраво стиска телефона, защото записва. Вместо да помогне, някакъв с глас зад кадър, държи политическа реч и заклеймява властта.

    07:45 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 нона

    2 0 Отговор
    Докога тази чалгарска посредственост ще се изявява като някакъв фактор? Може би се страхува да не изчезне съвсем в забвение. Някой чул ли е изказване за негова филантропска изява или кауза?

    07:46 23.10.2026

  • 53 Ха мит ха ни мит

    2 2 Отговор
    Ясно е че Култуклиева е направила театър по поръчка на тлъстаците.Слави след голямата излагане на сглобка 2,няма право да иска каквото и да е.Сценария е скапан.

    07:46 23.10.2026

  • 54 Ама

    6 3 Отговор
    тя вече не е ли подала оставка ? Остави жената на тротоара да лежи безпомощно на тротоара - която и да е тя няма значение , Соня , Коня , Тоня .... , блъсната от охранителя ѝ жестоко . И със сини лампи отпрашиха ! А този субект от НСО си е потенциален убиец !

    07:47 23.10.2026

  • 55 Мисля, че Слави трябеа

    4 0 Отговор
    да бъде разформирован.

    07:47 23.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":

    Браво, ако е вярно.Да блъснеш с такава сила дребна жена така че да се изпотроши падайки, би трябвало да е сигнал всички организирано да излезем на улиците и да смачкаме главата на змията докато е малка Идва диктатура.

    Коментиран от #68

    07:47 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Добре

    4 3 Отговор
    Тая Доцка май си е тежка провинциалистка метнала се в НСО лимузина мисли че фанала Господ за шлифера , не само тя цялото правителство трябва да хвърли оставка.

    Коментиран от #69

    07:51 23.10.2026

  • 60 Герги

    3 2 Отговор
    Прочетох в друга статия че Дацова била стресирана от отварянето на вратата,,,Пази Боже,,,до вчера сама си е отваряла вратата,но виждаш ли вече сме големи и други ни отварят вратата...голям стрес... а за правилата в НСО е права,това не е първият случай на превишаване на правата от служители и се иска коренни промени...

    07:53 23.10.2026

  • 61 Прово

    5 3 Отговор
    Защо никой не коментира провакативното държание на Култуклиева? Първо започна с Премиера като не му даваше думата, след това агресивно нападна и Доцова като искаше лично да я свали от колата и да се разправя с нея!
    Чиста проба организирана провокация.

    07:53 23.10.2026

  • 62 пффф

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мутата":

    Тука не сме САЩ , а журналистката е разпознаваемо лице а не някоя случайна , можеше само да я дръпнат а не да и прилагат Кунг фу схватки

    07:54 23.10.2026

  • 63 Здравко Ахилесов

    2 1 Отговор
    Хайде пак си изгледайте филма "Бодигард". И се поставете на мястото на охранителя, който, отговаряйки за живота и здравето на охраняемото лице, за половин секунда трябва да прецени ситуацията. И си помислете с какъв акъл ще създаваш ситуация, която външно изглежда като агресия (дори и е твоята глава да е нещо друго). Охранителят да не чете мисли!?!?

    07:55 23.10.2026

  • 64 Стефан Кънчев

    3 4 Отговор
    Мишето Доцова трябва незабавно да си подаде оставката. Тя е недостойна и некомпетентна да заема този пост.

    07:55 23.10.2026

  • 65 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мериленд":

    Ако някой ти влезе неканен в къщата -
    може би ще го почерпиш с кафе🤔❓
    Какво щеше да напише, ако при това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, в колата бе хвърлен домат, димка или граната🤔❓

    07:57 23.10.2026

  • 66 Тцтцтц

    1 0 Отговор
    След като я проснаха се изнизаха като... Как не ги е срам бе и тва била председателка на парламента😂🤣🤣🦠

    07:58 23.10.2026

  • 67 Пеко Таков Маков Даков

    2 1 Отговор
    Стига сте говорили какво щеше да стане в САЩ. Повечето от вас са виждали пистолет само по телевизията и не могат да намерят къде е САЩ на картата.

    07:58 23.10.2026

  • 68 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ха ха ха":

    ХА ХО, ако тази беше с фрактура и комоцио-
    от никоя болница нямаше да я пуснат след 10 минути да си ходи❗

    07:58 23.10.2026

  • 69 Селска пръчка

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Добре":

    Пази Боже,сляпо да прогледа.

    07:59 23.10.2026

  • 70 Ало Дългия!

    2 0 Отговор
    А нещо по адрес на иди(йотова)та ще мецнеш или да!

    07:59 23.10.2026

  • 71 езоп

    1 0 Отговор
    Пази Боже сляпо да прогледа!Та и наша Славуца от Учиндола взе да ръси простотии рано рано...Слави,погледни само как тази невероятна мисирка пада-с телефон в ръка,без да го изпуща.И само пита:"Христо,засне ли го,засне ли го?" Доста репетиции са имали отпреди пред Шиши и Боко

    07:59 23.10.2026

  • 72 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ддд":

    Че кво и има?

    08:00 23.10.2026

  • 73 Циник

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Разграничавам ги. Като политик мнението му няма никакво значение, защото е изцяло компрометиран. Като чалгаджия мнението му няма никакво значение, защото е чалгаджия. От това по-разграничено, здраве!

    08:00 23.10.2026

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