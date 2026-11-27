„Продължаваме Промяната“ категорично осъжда бруталните нападения срещу привържениците на „Левски“ в Марсилия- първо в хотела им, а след това и на стадион „Велодром“, където стотици агресивни фенове са нахлули необезпокоявано в сектора на гостуващия отбор.

Това написа във "Фейсбук" Асен Василев.

Това не е футболно съперничество, а насилие, което поставя под въпрос сигурността на българските граждани и отговорността на институциите, призвани да ги защитават.

Недопустимо е български граждани да бъдат подлагани на побои и унижения в държава от Европейския съюз, докато органите, отговорни за тяхната сигурност, не успяват да предотвратят подобни сцени.

Настояваме френските власти незабавно да разследват нападенията, да установят и привлекат към отговорност всички извършители, както и да дадат ясни обяснения за бездействието на охраната и пропуските в организацията на сигурността.

Призоваваме УЕФА да започне незабавна дисциплинарна проверка и да потърси отговорност от всички виновни за допуснатия провал в гарантирането на сигурността на гостуващите привърженици.

Настояваме българското правителство да не се ограничава с дипломатическо наблюдение на случая, а да предприеме активни действия и да поиска официални обяснения от френската държава.

Българската държава трябва да защити своите граждани!