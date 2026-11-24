Ще ни глобят с 25 милиона евро. Ще ни спрат еврофондовете. Правителството ще обяснява, че са виновни предишните. И ние трябва да търпим

Омръзна ми от лъжи.

Знам, че политическата ситуация е такава и аз нищо не мога да направя, но въпреки това чувството е отвратително. Омръзна ми от лъжи, защото се чувствам тъп. Все едно съм животно и съм заобиколен от животни. Трябва да приемам всички лъжи, кротко да си преживям и да си трая.

Е, ми няма да стане. Не съм такъв човек.

На 16 ноември Радев каза, цитирам дословно: „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните… Оттук нататък не оправдания, а работа“. Край на цитата. Това беше на 16-и. Днес е 24 ноември. Една седмица. Толкова издържаха.

Днес ЕК излезе с предложение до Съвета на ЕС да глобят България с 25 милиона евро и да ни спрат еврофондовете заради свръхдефицит. И забележете какво каза днес следобед Министерството на финансите, цитирам: „Днешната оценка на Европейската комисия (ЕК)… е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили“. Край на цитата.

Да, Радев, въобще не се оправдавате с предишните.

Ето още един цитат: „Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет.“

А? Радев? Министър-председателю, ти като беше президент, кой организираше политическата нестабилност на страната? Преди по-малко от година кой твърдеше, че правителството трябва да си ходи, че трябва да има нови избори, че хората трябва да излязат по улиците? Кой предизвика политическа нестабилност? Ти като президент!

Защо ти като министър-председател не се оправдаеш със себе си като президент? Кажи истината: за политическата нестабилност през изминалата година е виновен президентът Радев. Защото такава е истината.

Ама сега не ти пука за истината, нали? Ама и аз къде връщам една година назад? На теб не ти пука какво си казал преди една седмица.

Да, трябва да го приемем. Ще ни глобят с 25 милиона евро. Ще ни спрат еврофондовете. Правителството ще обяснява, че са виновни предишните. И ние трябва да търпим.

Непрекъснато си казвам, че за Радев гласуваха толкова много хора. Такава е демокрацията. Вероятно и затова медиите търпят, голяма част от хората търпят и въпреки проблемите в държавата все едно е някакво безвремие. Да, идва Коледа, Нова година, абе, всичко ми е ясно. Но аз няма да търпя. Просто, ако търпя, не се събирам в кожата си. И съм сигурен, че няма да е далече времето, когато много хора няма да могат да се събират в кожата си.