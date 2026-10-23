Соня Колтуклиева е в болница, възможна е операция

Състоянието на Соня Колтуклиева се е влошило през нощта и е възможно журналистката да бъде оперирана. След първоначалния преглед във Военномедицинската академия тя е постъпила в болница „Света София“, съобщи bTV.

Колтуклиева е с травма на рамото и ударена глава след падането на тротоара при инцидента с охранител на Националната служба за охрана. По думите ѝ лекарите от ортопедичния екип на болницата трябва да решат дали да извършат операция на рамото или да приложат консервативно лечение.

„По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима“, съобщи Соня Колтуклиева.

Тя посочва, че професор Николай Габровски ще следи състоянието ѝ. След 4-5 седмици е планиран контролен скенер, тъй като е възможно да има скрити увреждания. Журналистката допълва, че все още не знае резултатите от изследванията на вътрешните органи.

След инцидента Колтуклиева първоначално е била приета в Спешното отделение на ВМА, където са ѝ направени прегледи, консултации и медицински манипулации. От болницата съобщиха, че пациентът е бил освободен за домашно лечение, без да разкриват медицински подробности заради изискванията за защита на личните данни.

Инцидентът е станал пред централата на „Прогресивна България“, след като журналистката е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Служителят на НСО, участвал в случилото се, е дал показания във Военната прокуратура, а по случая са предприети действия за изясняване на обстоятелствата.

Източници: btvnovinite.bg, trud.bg