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Соня Колтуклиева е в болница, възможна е операция
  Тема: Известни личности

Соня Колтуклиева е в болница, възможна е операция

23 Октомври, 2026 10:35 1 373 73

  • соня колтуклиева-
  • инцидент-
  • операция-
  • нсо-
  • вма

Състоянието на рамото ѝ се е влошило през нощта. Лекарите решават дали да се извърши операция или да бъде приложено консервативно лечение

Соня Колтуклиева е в болница, възможна е операция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на Соня Колтуклиева се е влошило през нощта и е възможно журналистката да бъде оперирана. След първоначалния преглед във Военномедицинската академия тя е постъпила в болница „Света София“, съобщи bTV.

Колтуклиева е с травма на рамото и ударена глава след падането на тротоара при инцидента с охранител на Националната служба за охрана. По думите ѝ лекарите от ортопедичния екип на болницата трябва да решат дали да извършат операция на рамото или да приложат консервативно лечение.

„По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима“, съобщи Соня Колтуклиева.

Тя посочва, че професор Николай Габровски ще следи състоянието ѝ. След 4-5 седмици е планиран контролен скенер, тъй като е възможно да има скрити увреждания. Журналистката допълва, че все още не знае резултатите от изследванията на вътрешните органи.

След инцидента Колтуклиева първоначално е била приета в Спешното отделение на ВМА, където са ѝ направени прегледи, консултации и медицински манипулации. От болницата съобщиха, че пациентът е бил освободен за домашно лечение, без да разкриват медицински подробности заради изискванията за защита на личните данни.

Инцидентът е станал пред централата на „Прогресивна България“, след като журналистката е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Служителят на НСО, участвал в случилото се, е дал показания във Военната прокуратура, а по случая са предприети действия за изясняване на обстоятелствата.

Източници: btvnovinite.bg, trud.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабата да бъде арестувана за атентат

    56 9 Отговор
    В България най-охраняваните политически фигури по закон са президентът, председателят на Народното събрание и министър-председателят,

    Коментиран от #12, #29

    10:36 23.10.2026

  • 2 Пенчо

    47 8 Отговор
    Панаири, панаири.....хубава и актуална песен!

    Коментиран от #31

    10:37 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гертруд

    31 5 Отговор
    Тази чистофайница свърши работата на недъгавата опозиция.

    10:40 23.10.2026

  • 8 гражданин

    40 6 Отговор
    Наглостта на тази така наречена жена е безгранична !! Да и се отнеме акредитацията , и да не стъпва на повече от сто метра от политически мероприятия !!

    10:40 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Познато

    35 3 Отговор
    Тиквено прасешко театро

    10:41 23.10.2026

  • 11 1231231

    29 5 Отговор
    Шапка свалям на нашето здравеопазване, за под 30 мин лекува мозъчно сътресение, фрактура ( без гипс) и намества рамото на тая клета женица, И всичко е описано в медицинското 20 мин след излежаването на тротоара. Браво на нашите медици за медал са.

    Коментиран от #23

    10:42 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12345

    27 7 Отговор
    "Умряла лисица"
    Много си позволява!
    Трябваше да е в ареста !
    Няма значение кое е охраняваното лице!

    10:42 23.10.2026

  • 14 Излагация

    35 5 Отговор
    Всички я знаят, че работи в жълта медия на Пеефски!

    10:42 23.10.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    24 7 Отговор
    Извадете я от там и я вкарайте в затвора за опит за покушение!

    Като не си ползваш главата е редно да си плащаш!

    10:43 23.10.2026

  • 16 Мое мнение

    19 5 Отговор
    След 4-5 седмици ще я гледат на скенер за вътрешни увреждания??? Най-добре е след 3-4 месеца. Ако е жива значи няма вътрешни увреждания.

    10:43 23.10.2026

  • 17 Оооо

    26 4 Отговор
    Така, така. Това да е обеца на ухото за всички подобни агресивни мисирки.

    10:43 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Славов

    25 6 Отговор
    Ако беше за някоя друга жена , мога да се съглася че става въпрос за грешка на охраната. ОБАЧЕ, тук смятам че е лисичи припадък на една арогантна и извънредно нахална "журналистка" видяла в случая възможност за слава. Някой от тези защитаващи я виждал ли е поне едно нейно интервю? Как се държи и как преиграва само и само да се получи сензация. Имаше един друг случай на "Господарите" където техен журналист се направи че са го блъснали и лужа на земята докато хубаво го заснемат. Него го изгониха.

    Коментиран от #37

    10:43 23.10.2026

  • 20 Хмм

    12 2 Отговор
    дали е от падането или нещо друго, щом е вкъщи някой да не я е посъветвал нещо?

    10:44 23.10.2026

  • 21 каквото ТЪРСИЛА

    9 5 Отговор
    това НАМЕРИЛА------ДА отвори вратата на моят автомобил по ИНТЕРЕСНО ЩЕ Е

    Коментиран от #45, #59

    10:44 23.10.2026

  • 22 Винкело

    19 3 Отговор
    Какъв е човек, който посяга и насила отваря врата на потегляща кола? Отговорите биха били: нападател, грабител, обирджия, похитител... Последното, което хрумва на човек е "журналист". Даже изобщо не би му хрумнало. Цялата им съсловна шайка се юрнала да я брани. Някой ще им зададе ли въпрос: а нейното престъпно поведение вписва ли се в рамките на етичния им кодекс, който иначе много гордо тръбят, че съществувал.

    10:45 23.10.2026

  • 23 оикуйхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "1231231":

    Е то вашата медицина е най-напредналата у света, нищо учудващо няма в туй дето си написал...

    10:45 23.10.2026

  • 24 Хасковски каунь

    18 6 Отговор
    Друг път няма да дърпа врата на шеф на парламент. Похвална постъпка на служителя на НСО.
    / ами ако беше терористка.../

    10:45 23.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    13 1 Отговор
    Снимката , която ще обиколи световните Новинарски емисии❗

    Коментиран от #50

    10:45 23.10.2026

  • 26 Змей

    16 2 Отговор
    Кисел0ва за къде по голямо престъпление с националната сигурност не си подаде оставка

    10:45 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кое Е Пекендето ?

    3 8 Отговор
    Което Я Бутна !

    Радев !

    Да Обясни !

    Коментиран от #46

    10:45 23.10.2026

  • 29 А защо

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":

    Трябва да охраняват председателя на народното събрание?

    Коментиран от #39

    10:46 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Прав си!

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    ДБ и ПП са едно и също нещо с борисово-пеевските крадци. Голям рев и силно скимтене заради една некрасива и отвратителна журналистка.

    10:46 23.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тази

    17 3 Отговор
    Си го намери най на края.Кой и дава право да се държи така хулигански?С каква смелост отваря вратата на държавно лице.Ако някой ти отвори вратата на колата така,как ще реагираш?

    10:46 23.10.2026

  • 34 ккк

    15 3 Отговор
    Кой каквото търси - намира , мен защо не ме бутат НСО

    Коментиран от #57

    10:47 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Агентоо9

    13 4 Отговор
    На къде се беше засилила Сон4ето че да влиза в колата?!

    10:47 23.10.2026

  • 37 Цинизма На Държавата !

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Славов":

    И Румен Радев !

    Ни Е Предосатаъчен !

    Коментиран от #40

    10:48 23.10.2026

  • 38 Гост

    11 4 Отговор
    Ами да не е нападала кортежа! Аз ако съм я арестувам и пращам във МВР болница! Атентаторите трябва да са заключени!

    10:48 23.10.2026

  • 39 Чети бе

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "А защо":

    Написал съм го

    10:48 23.10.2026

  • 40 10 Милиарда !

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Цинизма На Държавата !":

    И НИЩО !

    Къде Са Парите ?

    10:49 23.10.2026

  • 41 Българинът е зъл ,

    5 2 Отговор
    защото е беден , а е беден защото е зъл !

    10:49 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 007 лиценз ту кил

    5 3 Отговор
    А болницата изрядна ли е? Да не стане после като с пловдивската болница.

    10:50 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бивш

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кое Е Пекендето ?":

    футболен съдия от Перник , сега пазвантин и бияч в НСО !

    10:52 23.10.2026

  • 47 Кучето на Мими 🐕

    6 3 Отговор
    Ще трансплантират нова глава на Колтуклиева?
    🐑🐑🐑🥳🤣👍

    10:53 23.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе

    9 2 Отговор
    кога не настава скандал? Когато кола на НСО с Кирил Петков убие човек, а пътят е преасфалтиран, за да няма следи
    На 16 май 2024 г. кола на НСО с Кирил Петков убива човек. Тежко ранена в болница влиза спътницата на загиналия, лечение се налага и за шофиращия гард. Доклад установява, че автомобилът на НСО се е движил със 140 километра в час. Разрешени на пътя край Аксаково са били 90. Автомобилът на НСО е помел излизащата след завой кола на стари хора. Петков е бързал за партийно събрание, колата на НСО праща единия от възрастните във вечността. На другия ден участъкът е преасфалтиран – не може да се разследва спирачният път.

    10:53 23.10.2026

  • 50 Със

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":

    заглавие "Служебен абонамент".

    10:54 23.10.2026

  • 51 Ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "друго няма":

    Това случка ли го наричаш? Ами няма как да ми се случи,защото не отварям затворени чужди врати.Разгеле пък когато ясно се знае,че са охранявани.

    10:55 23.10.2026

  • 52 хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "батСали":

    Аз пък мисля, че и охранителят е участник в провокацията. Първоначално прегради пътя на Колтуклиева и не й позволи да стигне до вратата на автомобила. След това рязко се изнесе настрани и така й предостави възможност да го направи. Кое наложи отдръпването на охранителя не стана ясно, но от отварянето на вратата изминаха няколко секунди, в които нямаше никаква реакция от охраната, а Доцова дърпаше вратата в опит да я затвори. Проследявайки детайлно ситуацията всичко говори за провокация от страна на Колтуклиева с участието на охранителя, който очевидно добре си премери силата така, че Колтуклиева да пострада минимално.

    Коментиран от #73

    10:56 23.10.2026

  • 53 Жоржета

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "батСали":

    Ако има нещо няма нищо
    Ми чи
    Квито политиците таквиз мисирките
    И пъдарите...😀

    10:56 23.10.2026

  • 54 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "друго няма":

    Хората не се кефят, хората се възмущават от:
    - пародията и цирка изигран от бабата
    - цирка който се разиграва по медиите
    - коментарите на всички Специалисти
    - липсата па достойнство от Дорсова
    - липсата па достойнство на НСО
    - бавната реакция на гавазите
    - меката реакция на гавазите
    - липсата на арест на бабата за атентат
    - липсата на кадри от удара, барер да видим
    - липсата на Закон и Ред в БГ
    - Абе, всичко ни възмущава

    10:57 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Логично

    2 1 Отговор
    Трениран батка да нокаутира 40-килограмова жена... Да правим ли залагания в мача.

    Коментиран от #67

    11:01 23.10.2026

  • 57 Внимавай каквоо си пожелаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ккк":

    Тепърва ти предстои.

    11:02 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Да ти връща

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "каквото ТЪРСИЛА":

    многократно.

    11:04 23.10.2026

  • 60 соня кютюклиева

    1 0 Отговор
    стига сте вдигали врява за тази нагала и необразована мисирка!!! каквото е търсила намерила си го е!

    11:05 23.10.2026

  • 61 Адвокат

    1 1 Отговор
    Има един най-важен и сериозен факт, който не се коментира- жената е оставена да лежи докарана до безпомощно състояние от така наречените охранители и спокойно подмината от председателя на българския парламент без никаква тревога- жива ли е, колко е пострадала, никакво действие за помощ и никаква бърза помощ. Това е безобразно и недопустимо безумие,което незабавно трябва да бъде наказано и отстраняване от длъжност на всички, са участвали. Начинът по който започнаха безсмислените оправдания доказва ниското ниво на най-важното качество на управляващите- човечността. В ръцете на такива бездушни и безсрамни хора е оставена съдбата на българския народ.

    11:05 23.10.2026

  • 62 Какво и да пишат българите,

    0 0 Отговор
    недопустимо е млад мъж да бута така брутално възрастна жена, която за малко не си отвори главата след удара със земята, застлана с плочки! Защо не бутне някой по-едър мъж така, че да види как ще му счупят зъбите с един удар?

    11:06 23.10.2026

  • 63 фсоило

    3 0 Отговор
    Започнала е да усеща тази платена актриса, че нещата отиват на затвор и реши да играе на сигурно. Сега внезапни и стана зле та да се отърве от разследване??? Едната лъжа сега с друга по опашата опакова. А трябва да се разбере кой и плати да снима клипа??? Колко пари и кой и плати да се търкаля по тротоара 2 дни преди изборите??? Каква сума и е приведена и дали е по банков път или Кеш??? Има доста въпроси на които да отговаря този лъжлив парцал. От новата сглобка ли са сценаристите??? Слава Богу за сега е жива тази артистка и е добре да оздравее за да я вкарат здрава в затвора.

    11:06 23.10.2026

  • 64 Факт

    4 0 Отговор
    Ще се наиграе, нсо да я даде на прокурор!

    11:07 23.10.2026

  • 65 Журнаитите

    1 0 Отговор
    се замозабравиха. НСО е действувал правеилf

    11:07 23.10.2026

  • 66 Разумен

    5 0 Отговор
    Дано Соня Колтуклиева си е научила урока макар и по трудния начин, че вратата на охраняван конвой НЕ СЕ ОТВАРЯ и дори картата й на журналист не й дава това право! Може да задава неудобни въпроси от разстояние и през прозореца, но няма право да отваря вратата на охранявано лице и да навлиза в личното пространство на охранявания обект!!

    11:07 23.10.2026

  • 67 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Логично":

    Тая е поне 80

    11:07 23.10.2026

  • 68 Емигрант

    2 0 Отговор
    В Испания тази журналистка осмелила се да се доближи до политик от управлението по този нагъл и неясен начин не само ще бъде блъсната, а ще бъде яко веднага пребита възможно и разстреляна ! А тази провокация от сглобката показва, че никой от опозицията не иска да се пребори с корупцията, напротив дори помага на корупцията да продължава да ръководи и "обезглавява" България ! Предизборна провокация на корупцията !

    11:08 23.10.2026

  • 69 неприятен инцидент

    1 1 Отговор
    но също неприятни са и те кръжащи покрай некадърни политици
    записващи бръщолевенията им
    и в заключение нищо полезно от техните пълнежи за обществото освен затъпяване

    11:08 23.10.2026

  • 70 Ренген

    1 0 Отговор
    От това, което чета заключвам, че г- жа Колтуклиева има фрактура на хирургичната шийка на раменната кост.

    Тук е много тънка преценката дали да се приложи хирургия или д се лекува консервативно!
    Има важни нюанси и подробности, които трябва внимателно да се преценят.

    Препоръчвам й консултация с проф. Балтов- УМБАЛ "Сърце и мозък" - Бургас.
    Задължително ЯМР на раменна става!

    11:09 23.10.2026

  • 71 Българин

    0 1 Отговор
    Алкохола понякога прави чудеса!А може да е бременна?!

    11:09 23.10.2026

  • 72 Большой театр

    1 1 Отговор
    Ще я скрият в болницата, за да изглежда положението още по-трагично. Лекарите нямат право да издават лична медицинска информация заради лекарската тайна, та каквото каже Коня Солтуклиева ще се приеме за "чиста монета".

    11:10 23.10.2026

  • 73 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "хмм":

    Твърде е възможно да е точно така! Също е вероятно, притеснен от пропуска си да допусне хулиганкага с микрофон телефон да отваря вратата и да се опитва да се качи при охраняваното лице, пишман служителят реагира по буйно, отколкото се налагаше! Положителното е, че такава наглост се лекува единствено с твърд отпор, но това се прави планирано и грамотно! Помните ли, как Волен Сидеров се лигавеше пред НАТФИЗ и злоупотребяваше с правото си на депутат да бъде допускан до дъжавните учреждения, докато един господин от тълпата и то русофил моторист, не му наложи две крошета пред хилещата се вътрешна министърка Бъчварова и пищящата Деница Сидерова! Две крошета свършиха това, което години увещания и молби не успяха! Напористия госодин се кротна и отдаде на малкия Волен!

    11:11 23.10.2026

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