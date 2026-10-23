Соня Колтуклиева е в болница, възможна е операция

Състоянието на Соня Колтуклиева се е влошило през нощта и е възможно журналистката да бъде оперирана. След първоначалния преглед във Военномедицинската академия тя е постъпила в болница „Света София“, съобщи bTV.
Колтуклиева е с травма на рамото и ударена глава след падането на тротоара при инцидента с охранител на Националната служба за охрана. По думите ѝ лекарите от ортопедичния екип на болницата трябва да решат дали да извършат операция на рамото или да приложат консервативно лечение.„По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима“, съобщи Соня Колтуклиева.
Тя посочва, че професор Николай Габровски ще следи състоянието ѝ. След 4-5 седмици е планиран контролен скенер, тъй като е възможно да има скрити увреждания. Журналистката допълва, че все още не знае резултатите от изследванията на вътрешните органи.
След инцидента Колтуклиева първоначално е била приета в Спешното отделение на ВМА, където са ѝ направени прегледи, консултации и медицински манипулации. От болницата съобщиха, че пациентът е бил освободен за домашно лечение, без да разкриват медицински подробности заради изискванията за защита на личните данни.
Инцидентът е станал пред централата на „Прогресивна България“, след като журналистката е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Служителят на НСО, участвал в случилото се, е дал показания във Военната прокуратура, а по случая са предприети действия за изясняване на обстоятелствата.
Източници: btvnovinite.bg, trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабата да бъде арестувана за атентат
Коментиран от #12, #29
10:36 23.10.2026
2 Пенчо
Коментиран от #31
10:37 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гертруд
10:40 23.10.2026
8 гражданин
10:40 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Познато
10:41 23.10.2026
11 1231231
Коментиран от #23
10:42 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 12345
Много си позволява!
Трябваше да е в ареста !
Няма значение кое е охраняваното лице!
10:42 23.10.2026
14 Излагация
10:42 23.10.2026
15 ДрайвингПлежър
Като не си ползваш главата е редно да си плащаш!
10:43 23.10.2026
16 Мое мнение
10:43 23.10.2026
17 Оооо
10:43 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Славов
Коментиран от #37
10:43 23.10.2026
20 Хмм
10:44 23.10.2026
21 каквото ТЪРСИЛА
Коментиран от #45, #59
10:44 23.10.2026
22 Винкело
10:45 23.10.2026
23 оикуйхъ
До коментар #11 от "1231231":Е то вашата медицина е най-напредналата у света, нищо учудващо няма в туй дето си написал...
10:45 23.10.2026
24 Хасковски каунь
/ ами ако беше терористка.../
10:45 23.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #50
10:45 23.10.2026
26 Змей
10:45 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кое Е Пекендето ?
Радев !
Да Обясни !
Коментиран от #46
10:45 23.10.2026
29 А защо
До коментар #1 от "Бабата да бъде арестувана за атентат":Трябва да охраняват председателя на народното събрание?
Коментиран от #39
10:46 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Прав си!
До коментар #2 от "Пенчо":ДБ и ПП са едно и също нещо с борисово-пеевските крадци. Голям рев и силно скимтене заради една некрасива и отвратителна журналистка.
10:46 23.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тази
10:46 23.10.2026
34 ккк
Коментиран от #57
10:47 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Агентоо9
10:47 23.10.2026
37 Цинизма На Държавата !
До коментар #19 от "Славов":И Румен Радев !
Ни Е Предосатаъчен !
Коментиран от #40
10:48 23.10.2026
38 Гост
10:48 23.10.2026
39 Чети бе
До коментар #29 от "А защо":Написал съм го
10:48 23.10.2026
40 10 Милиарда !
До коментар #37 от "Цинизма На Държавата !":И НИЩО !
Къде Са Парите ?
10:49 23.10.2026
41 Българинът е зъл ,
10:49 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 007 лиценз ту кил
10:50 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бивш
До коментар #28 от "Кое Е Пекендето ?":футболен съдия от Перник , сега пазвантин и бияч в НСО !
10:52 23.10.2026
47 Кучето на Мими 🐕
🐑🐑🐑🥳🤣👍
10:53 23.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе
На 16 май 2024 г. кола на НСО с Кирил Петков убива човек. Тежко ранена в болница влиза спътницата на загиналия, лечение се налага и за шофиращия гард. Доклад установява, че автомобилът на НСО се е движил със 140 километра в час. Разрешени на пътя край Аксаково са били 90. Автомобилът на НСО е помел излизащата след завой кола на стари хора. Петков е бързал за партийно събрание, колата на НСО праща единия от възрастните във вечността. На другия ден участъкът е преасфалтиран – не може да се разследва спирачният път.
10:53 23.10.2026
50 Със
До коментар #25 от "🦉🦉🦉🦉":заглавие "Служебен абонамент".
10:54 23.10.2026
51 Ха ха
До коментар #18 от "друго няма":Това случка ли го наричаш? Ами няма как да ми се случи,защото не отварям затворени чужди врати.Разгеле пък когато ясно се знае,че са охранявани.
10:55 23.10.2026
52 хмм
До коментар #32 от "батСали":Аз пък мисля, че и охранителят е участник в провокацията. Първоначално прегради пътя на Колтуклиева и не й позволи да стигне до вратата на автомобила. След това рязко се изнесе настрани и така й предостави възможност да го направи. Кое наложи отдръпването на охранителя не стана ясно, но от отварянето на вратата изминаха няколко секунди, в които нямаше никаква реакция от охраната, а Доцова дърпаше вратата в опит да я затвори. Проследявайки детайлно ситуацията всичко говори за провокация от страна на Колтуклиева с участието на охранителя, който очевидно добре си премери силата така, че Колтуклиева да пострада минимално.
Коментиран от #73
10:56 23.10.2026
53 Жоржета
До коментар #32 от "батСали":Ако има нещо няма нищо
Ми чи
Квито политиците таквиз мисирките
И пъдарите...😀
10:56 23.10.2026
54 Гост
До коментар #18 от "друго няма":Хората не се кефят, хората се възмущават от:
- пародията и цирка изигран от бабата
- цирка който се разиграва по медиите
- коментарите на всички Специалисти
- липсата па достойнство от Дорсова
- липсата па достойнство на НСО
- бавната реакция на гавазите
- меката реакция на гавазите
- липсата на арест на бабата за атентат
- липсата на кадри от удара, барер да видим
- липсата на Закон и Ред в БГ
- Абе, всичко ни възмущава
10:57 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Логично
Коментиран от #67
11:01 23.10.2026
57 Внимавай каквоо си пожелаваш
До коментар #34 от "ккк":Тепърва ти предстои.
11:02 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Да ти връща
До коментар #21 от "каквото ТЪРСИЛА":многократно.
11:04 23.10.2026
60 соня кютюклиева
11:05 23.10.2026
61 Адвокат
11:05 23.10.2026
62 Какво и да пишат българите,
11:06 23.10.2026
63 фсоило
11:06 23.10.2026
64 Факт
11:07 23.10.2026
65 Журнаитите
11:07 23.10.2026
66 Разумен
11:07 23.10.2026
67 Факт
До коментар #56 от "Логично":Тая е поне 80
11:07 23.10.2026
68 Емигрант
11:08 23.10.2026
69 неприятен инцидент
записващи бръщолевенията им
и в заключение нищо полезно от техните пълнежи за обществото освен затъпяване
11:08 23.10.2026
70 Ренген
Тук е много тънка преценката дали да се приложи хирургия или д се лекува консервативно!
Има важни нюанси и подробности, които трябва внимателно да се преценят.
Препоръчвам й консултация с проф. Балтов- УМБАЛ "Сърце и мозък" - Бургас.
Задължително ЯМР на раменна става!
11:09 23.10.2026
71 Българин
11:09 23.10.2026
72 Большой театр
11:10 23.10.2026
73 Чума
До коментар #52 от "хмм":Твърде е възможно да е точно така! Също е вероятно, притеснен от пропуска си да допусне хулиганкага с микрофон телефон да отваря вратата и да се опитва да се качи при охраняваното лице, пишман служителят реагира по буйно, отколкото се налагаше! Положителното е, че такава наглост се лекува единствено с твърд отпор, но това се прави планирано и грамотно! Помните ли, как Волен Сидеров се лигавеше пред НАТФИЗ и злоупотребяваше с правото си на депутат да бъде допускан до дъжавните учреждения, докато един господин от тълпата и то русофил моторист, не му наложи две крошета пред хилещата се вътрешна министърка Бъчварова и пищящата Деница Сидерова! Две крошета свършиха това, което години увещания и молби не успяха! Напористия госодин се кротна и отдаде на малкия Волен!
11:11 23.10.2026