Към православните християни е отправен призив за молитва за Ловчанския митрополит Гавриил, който се намира в тежко здравословно състояние. В молитвата се отправя молба към Бога да му дарува сили и възстановяване, а към лекарите – мъдрост и подкрепа в грижите за него.

„Господи Иисусе Христе, Сине Божий, лекарю на душите и телата ни, погледни милостиво към Твоя верен служител, митрополит Гавриил, и му дарувай здраве, сили и благодатно възстановяване!“, се казва в призива.

На 4 ноември Ловчанският митрополит е приет във Военномедицинската академия в София. В съобщение от Българската патриаршия беше посочено, че диагнозата му е остър панкреатит, а лекуващият екип полага необходимите грижи за възстановяването му.

Пътят му към духовното служение

През 2023 г. митрополит Гавриил беше гост в рубриката „Горещи сърца“ на Българското национално радио. В разговора той разказа, че като дете е живял седем години в Чехословакия при баща си, който работел като строител и бригадир на българска бригада.

След завръщането си в България Гавриил завършил 18-а гимназия в София, а след това строително инженерство със специалност „Пътно строителство“. Дипломирал се през 1977 г.

По думите му решаваща роля за духовния му път има Левкийският епископ Партений. Като студент той потърсил съвет в църквата „Света Петка“ в София, където свещеникът отец Сава го насочил към епископа. „С неговото духовно ръководство тръгнах напълно във вярата, в църквата, да се причастявам, да чета Правило, да се моля“, разказва митрополит Гавриил.

По-късно той посочва и влиянието на схиигумения Мария от Клисурския манастир. Именно там окончателно решил, че иска да стане монах.

Митрополит на Ловеч от 2001 година

Гавриил е избран за Ловчански митрополит през януари 2001 г. Той ръководи епархията повече от 25 години и продължава да служи като архиерей на Българската православна църква.

В края на интервюто си за БНР той отправя пожелание към вярващите за здраве, радост и духовен мир. „Истинското щастие е винаги в Бога и с Бога“, казва митрополитът.

Източници: bnrnews.bg