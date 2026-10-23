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Андрей Новаков пред ФАКТИ: Нека имаме „Черноморски купол“ за защита

Андрей Новаков пред ФАКТИ: Нека имаме „Черноморски купол“ за защита

23 Октомври, 2026 12:59 814 41

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Не приемам тезата, че Черно море е проблем само на трите черноморски държави от НАТО, казва евродепутатът

Андрей Новаков пред ФАКТИ: Нека имаме „Черноморски купол“ за защита - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Черно море вече не е само географска граница, а въпрос на сигурност, икономика и политическа воля. Инцидентите с дронове, рисковете за търговското корабоплаване и заплахите за морския транспорт поставят България пред въпроса доколко е готова да защити своите интереси и кога ще поиска по-решителна подкрепа от съюзниците си. Пред ФАКТИ говори евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП).

- Г-н Новаков, настоявате за по-силно присъствие на съюзниците в Черно море след поредицата инциденти близо да нашия бряг. Защо вече няма кораби на НАТО в Черно море?
- Не е коректно да кажем, че в Черно море няма кораби на НАТО. България, Румъния и Турция са членове на Алианса и имат военноморски сили там. Като човек, който е служил в армията, знам, че присъствието не се измерва само с броя на корабите. Важното е какви способности имаме срещу новите заплахи — дронове, удари по граждански плавателни съдове, риск за екипажите товарите, продоволствието и регионалните икономики. Затова настоявам за по-добро наблюдение, противодронна защита и координация между съюзниците, съобразени с действащите международни правила. Целта е да защитим хората, а не да създаваме нов повод за напрежение.

- Какво точно искате да се промени в действията на НАТО — повече военни кораби, постоянно военно присъствие, допълнителни системи за противовъздушна отбрана или нов общ план за региона?
- Бих започнал не от броя на корабите, а от заплахата, срещу която трябва да се изправим. Ако утре се появи дрон над търговски кораб, как го откриваме, кой взема решение и с какво го спираме? Тези въпроси са по-важни от красивата снимка на няколко фрегати в пристанището.
Модерно е да се говори за Железен купол, Златен купол… Нека имаме „Черноморски купол“ за защита, който покрива от подводни до космически отбранителните способности. Необходими са по-добро наблюдение, обмен на разузнавателна и друга информация, противодронови системи, противовъздушна отбрана и координирани планове за действие. Има и икономическа логика: не можем безкрайно да използваме скъпи средства срещу сравнително евтини дронове. Европа трябва да инвестира в бързи, достъпни технологии, които могат да се произвеждат и използват в достатъчен мащаб. Това е една от причините да настоявам отбраната и иновациите да получат сериозно място в следващия европейски бюджет.
НАТО остава основата на колективната ни отбрана. Но европейските държави трябва да поемат по-голяма част от практическата работа по собствената си сигурност.

- Скоро поставихте пред НАТО въпроса за актуализиране на плановете му за Черно море. Какъв отговор получихте и има ли конкретен напредък оттогава в укрепването на отбраната на България и Румъния?
- Напредък очаквам едва сега, когато обстановката вече ни притисна. Едно от нещата, които искам да се случат, е плановете за черноморски координационен център да се материализират. Преди време България беше сочена с успехите в борбата с нелегалната миграция по външната граница на ЕС. Виждам възможност да се превърнем в добър пример в борбата с дрон атаките и нерегламентирани влитания във въздушното пространство на ЕС. Именно това означава да си надежден партньор за ЕС и НАТО и същевременно да пазиш собствената си изключителна икономическа зона, териториални води и население.
С Емил Радев предприехме конкретна стъпка. Организираме работно посещение на наши колеги от Европейския парламент в София и Варна на 29 и 30 октомври. Предвидени са срещи на политическо равнище и посещения на структури, свързани със сигурността и реакцията при кризи. Искам хората, които ще участват в решенията за европейската отбрана и бюджет, да видят на място за какво говорим.

- Предлагате европейска военноморска мисия по модела на „Аспидес“. Какво е „Аспидес“…
- Вярвам, че е крайно време за действия, затова инициирах и преговарях по резолюцията на Европейския парламент за реакцията на хибридните атаки в Черно море. Идеята ми за военноморска мисия по подобие на „Аспидес“ се прие единодушно от всички политически групи.
„Аспидес“ е европейска военноморска операция с отбранителен характер, създадена за защита на търговското корабоплаване в района на Червено море. Идеята е, когато граждански кораби преминават през опасен район, военни кораби могат да ги съпровождат и да ги защитават от нападения в рамките на определени правила.
Защо давам този пример? Защото не предлагам нещо, което никой никога не е правил. Европа вече разполага с опит и с военноморски активи, за да организира подобна защита. Принципът е приложим: цивилни моряци не бива да се превръщат в мишени, докато си вършат работата. Това са хора, които са излезли в морето, за да осигуряват прехраната на семействата си. Не е нормално да ги оставим сами срещу военни заплахи.

- Какъв трябва да бъде нейният мандат и как ще се координира с НАТО, без да се дублират структури и разходи?
- Първо трябва да сме абсолютно ясни каква е целта: защита на цивилните кораби и безопасното преминаване по определени маршрути. Не нападателна операция, не участие във войната, не нова структура, която да се конкурира с НАТО. Правилата за използване на сила трябва да бъдат съобразени с международното право и подчинени на отбранителни протоколи и мандат. Всичко това е в рамката на НАТО.
След това идва практическата част: кой наблюдава, кой обменя информация, кой командва, как се реагира при опасност и какво позволяват правилата за преминаване през проливите. Конвенцията от Монтрьо и ролята на Турция са фактори, които никой сериозен план не може да пренебрегне.
НАТО има своята роля в колективната отбрана, а ЕС може да организира специфични инструменти за защита на корабоплаването. Искам двете да работят заедно. На хората не им е важно чий печат стои върху плана, а дали корабът ще стигне безопасно до пристанището.

- Кой трябва да поеме основната тежест за тази операция — България, останалите черноморски съюзници или всички държави от ЕС и НАТО? Как ще се разпределят разходите, корабите и отговорността при евентуален инцидент?
- Ако утре застраховките и транспортът поскъпнат, това няма да засегне само Варна и Бургас. Ще се отрази на предприятия, търговци и семейства в цяла Европа. Затова не приемам тезата, че Черно море е проблем само на трите черноморски държави от НАТО.
Естествено, България, Румъния и Турция трябва да имат водеща роля в планирането – те познават района и носят непосредствената отговорност за собствената си сигурност. Но европейската солидарност не може да приключва с декларация за подкрепа. Ако се стигне до решение за мисия, държавите трябва да договорят реални приноси – кораби или други способности, финансиране, командване, правила за реакция и отговорност при инцидент.
Не е редно да се спекулира предварително кой ще плати каква сума или колко кораба ще изпрати. Подобен род съюзническа операция ще е обект и на съюзническо финансиране от страна на ЕС и на НАТО. Това е предмет на преговори и решения, които още не са взети. Но принципът е ясен: когато една заплаха засяга общия европейски пазар, отговорът не може да бъде оставен на бюджета на две или три държави. Нека не забравяме и положителните странични ефекти на такива операции – поддържането на ВВС и военноморските сили във форма. Ще спомогне и с разработването, внедряването и подобренията в оръжейните системи за разпознаване, прехващане и елиминиране на безекипажни летателни апарати. Това от своя страна ще намали участието на жива сила на терен и по вода, което ще намали и риска за военнослужещите.

- Къде минава границата между защитата на търговското корабоплаване и риска от пряк военен сблъсък с Русия?
- Границата минава през целта и правилата за действие. Да защитиш търговски кораб от непосредствена атака не е същото като да предприемеш нападателна операция срещу друга държава. Аз не предлагам да търсим военен сблъсък. Предлагам да имаме способности, които да го предотвратяват.
Във военното дело съществува правилото за отблъскване на противника на базата на известните за него отбранителни способности. Колкото по-добри са те, толкова по-дебела е границата срещу кинетични хибридни атаки. Никой не се закача със способен противник, нали? В Европа свикнахме да приемаме мира като нещо, което просто ни се полага, но мирният дивидент след Студената война е изчерпан и трябва отново да положим усилия, за да гарантираме сигурността си.

- Смятате, че България е трябвало да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО. Какво конкретно би трябвало да последва от такива консултации и защо смятате, че реакцията на българските институции не е била достатъчно бърза?
- Бих поставил акцент и върху още една възможност, която Европейският съюз ни дава, но все още не сме развили достатъчно на практика. Става дума за член 42, параграф 7 от Договора за ЕС. Казано просто, ако държава членка стане жертва на въоръжено нападение на своя територия, останалите са длъжни да ѝ окажат помощ и съдействие. Това може да означава предоставяне на техника, отбранителни способности, експертна или друга подкрепа. Според мен трябва предварително да имаме ясен механизъм как тази помощ се заявява, организира и предоставя, в координация с НАТО. Защото когато възникне реална заплаха, не е моментът тепърва да уточняваме кой на кого трябва да се обади. Има и друг инструмент — член 4 от договора за НАТО. Той позволява на всяка съюзническа държава да поиска спешни консултации, когато смята, че сигурността ѝ е застрашена. Не е необходимо да е настъпило нападение. България може да постави проблема пред съюзниците си и заедно да обсъдят какви мерки са необходими — например допълнително наблюдение, противовъздушна защита или по-тясна координация в Черно море. Това не означава обявяване на война, нито автоматично задействане на колективната отбрана по член 5. Смятам, че България имаше основания да поиска такива консултации много по-рано. Не за да създава напрежение, а за да използва възможностите, които членството ни предоставя. Нито една държава не може сама да отговори на всички съвременни заплахи. Именно затова сме част от съюзи. Да поискаш подкрепа от съюзниците си не е признак на слабост. Това е смисълът да имаш съюзници.

- Какво означава по-силната отбрана на Черно море за хората в България — особено за Варна, Бургас, морския транспорт, туризма и цените на стоките? Ще имаме ли туристи следващото лято…
- Това е може би най-важният въпрос, защото отвъд всички военни термини стоят нормалният живот и доходите на хората. Когато говорим за Черно море, говорим за пристанищата във Варна и Бургас, за работещите в транспорта, за хотелиерите, за земеделските производители и за стоките в магазина.
Ако рискът стане прекалено висок, застрахователите ще поискат много по-високи премии или ще откажат покритие. Тогава корабите или няма да плават, или превозът ще струва много повече. А по-скъпият превоз влиза в цената на горивата, зърното и останалите стоки. Така една атака в морето може да стигне до семейния бюджет на човек, който никога не е стъпвал на кораб. За туристическия сезон няма да правя нито черни прогнози, нито обещания, които никой не може да гарантира. Има време да се вземат мерки и това трябва да направим. Хората избират къде да почиват и според усещането за сигурност. Нашата задача е да дадем основания за спокойствие с реални действия, а не с уверения, че няма за какво да се тревожим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев не дава

    4 22 Отговор
    Куполът ще пречи на Путин да ни цели.

    Коментиран от #7, #21, #33, #38

    13:04 23.10.2026

  • 2 Реалист

    38 0 Отговор
    Трябва ни защита срещу такива като тоя че ще ни подпалят чергата или ще ни изхарчат парите за имагинерни нефелни защити.

    13:06 23.10.2026

  • 3 Г-не с отпаднала необходимост,

    32 0 Отговор
    Не е ли по добре да имаме добри взаимоотношения със съседните държави и на първо място с Русия!
    Тези куполи да скъпи и никаква работа не вършат, справка Израел!

    13:07 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мир чрез сила

    24 0 Отговор
    герберче, ако е като железния израелтянски купол, да ти такивам и купола...ха-ха.

    Коментиран от #11

    13:07 23.10.2026

  • 6 Щом предлага Новаков.

    22 0 Отговор
    Да даде и парите за купола. А не да дава идеи и да взима пари.

    13:08 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 фкаокс

    26 0 Отговор
    Нека да те изритаме тебе ГЕРБ недоразумение дето нямаш 1 ден да си работил нещо а цели 3 парламента си в Брюксел??? Вас всичките калинки на ГЕРБ трябва да ви изритаме и да ви ритат българите за берекет където ви видят.

    13:09 23.10.2026

  • 9 Андрея Новакова брадатата жена

    17 0 Отговор
    Куполът ще се казва "Копулация".

    13:09 23.10.2026

  • 10 Мутата

    23 0 Отговор
    Тоя няма връзка с главния мозък

    13:10 23.10.2026

  • 11 Андрея Новакова

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "мир чрез сила":

    Куполът ще позволи на моя любим вожд Свети Тиквуниий Банкянски да спи гол по корем на спалнята и да не се завива с хавлия.

    13:11 23.10.2026

  • 12 Козел Брада

    15 0 Отговор
    Момчето има боен опит. Служи цели два месеца в армията по свое желание. Знае всичко оръжията, ковида и ТИР-овете.
    А за Русия просто ляга и става с Путин......взел го е на дистаннционно управление.
    Странното е че, след Майдана стана и личен приятел на Порошенко, "брат"- както му вика Бойко Борисов!
    Абе истински евроатлантик, само за Македония не успя в начинанията си......леко се понаведе пред Макрон тогава!

    13:12 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8814

    16 0 Отговор
    Този охранен Брюкселски пу дел и от куполи взе да разбира. Като изкараш мандата и хоп те няма.

    13:14 23.10.2026

  • 15 Купол ли

    12 0 Отговор
    Слагай каската купол

    13:14 23.10.2026

  • 16 Купол ли смешник

    12 0 Отговор
    Я се огледай

    13:15 23.10.2026

  • 17 Глупендър

    10 0 Отговор
    във Варна и Бургас, за работещите в транспорта, за хотелиерите, за земеделските производители и за стоките в магазина само куполи са им нужни

    13:16 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Транзитно преминаващите кораби

    7 0 Отговор
    Не са наш проблем. Да си гледа България тоя

    13:19 23.10.2026

  • 20 Андрейчо си обича

    7 0 Отговор
    членове

    13:20 23.10.2026

  • 21 Поне на теб никой не ти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев не дава":

    пречи да те целят в какаовата долина. Ти си обичаш

    13:22 23.10.2026

  • 22 Този на Ботев ли се прави?

    4 0 Отговор
    А дали се е татуирал на прасеца? Че иначе е кьорфишек.

    13:23 23.10.2026

  • 23 само това

    6 0 Отговор
    ли е в главата им - да харчат пари за военни цели

    13:23 23.10.2026

  • 24 Че защо ти е?

    6 0 Отговор
    Само ще трошите пак пари на вятъра. Евреите нали имаха и какво? Иранските ракети го попиляха!

    13:23 23.10.2026

  • 25 Гожш

    7 0 Отговор
    Вземете откраднатото от герберджиите и депесарите и стройте куполи, кули-каквото щете

    13:24 23.10.2026

  • 26 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТОЗИ ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ ЗАЩО СЕ ПРАВИ НА ВЪЗРОЖДЕНЕЦ?

    13:34 23.10.2026

  • 27 този

    4 0 Отговор
    От 15 години го лашкат из тировете в цяла Европа !!

    13:37 23.10.2026

  • 28 Аз съм от ссср

    4 0 Отговор
    Добре е че такива слуги вече не са на власт в България и никога вече няма да бъдат.

    13:37 23.10.2026

  • 29 ужас

    5 0 Отговор
    Национален предател №1. Този и още няколко като него гласуваха срещу България в Брюксел заради това, че не желае да се включи активно във войната на ЕС срещу Русия. Срещу собствената си държава, в полза на господарката си Урсула. Всички приказки за защита, за сигурност и т.н. са само параван, зад който искат да ни вкарат във войната.

    13:39 23.10.2026

  • 30 идиоти вън

    5 0 Отговор
    Хубаво, ще направят, но Русия какво ще каже!?!?! Аман от полезни идиоти, които искат да воюват с делението на ядрото, като смятат, че те ще бъдат защитени а ние биоматериалът ще изгорим заради ,,избраните"!!!

    13:39 23.10.2026

  • 31 българина

    5 0 Отговор
    ами ако не знаете точно присъствието на нато в украйна и ч море докара ВОЙНАТА , първите кораби ги потопи украйна

    13:41 23.10.2026

  • 32 Нека да имаме

    5 0 Отговор
    „Черноморски купол“ за защита на Евровизия и турските контейнери до морска гара Бургас ! С картечници да бъдат охранявани гостите и военно положение да бъде обявено с купола ... И да го обявим в ЕС и по света ! Че да знаят хората къде ще дойдат

    13:47 23.10.2026

  • 33 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев не дава":

    Проблемът е, че ако има купол, залпът ще е само един, но повече от достатъчен.

    13:50 23.10.2026

  • 34 Вълка в кошарата да вкараме

    4 0 Отговор
    Ей за това призовава това недоразумение

    13:50 23.10.2026

  • 35 Това ли са ни представителите в Европата

    4 0 Отговор
    Да нахлузи алуминиево фолио на чутурата, може да помогне.

    13:51 23.10.2026

  • 36 Мечтата на атлантенцето

    3 0 Отговор
    Чужди армии дани окупират ...

    13:53 23.10.2026

  • 37 И кво ?

    4 0 Отговор
    Куполът пратките с оръжието за украинския режим срещу Русия ли ще пази ? Пратките с дронове от зетя на Реджеп Ердоган и снаряди от българските оръжейни олигарси ? Кой ще плаща ?

    13:56 23.10.2026

  • 38 Много хубав купол има в Израел

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев не дава":

    Видяхме го. Ориентирайте се натам. Турете си и по един мини купол на темето да сте по-фешън!

    14:01 23.10.2026

  • 39 Абе момче

    2 0 Отговор
    А има ли нещо българско което да пазиш с тоя "Черноморски купол“ ? А?

    14:05 23.10.2026

  • 40 Тошо

    0 0 Отговор
    На следващите избори такива като този и инвалидната му партия ще бъдят отвяти както се отвява плявата от зърното.Такива момчета са вредни за България и нямат място да ни представляват където и да било.Слава богу че партии като Герб, ДПС, ПП и ДБ, вече нямат решаваща роля в политиките навън и вътре в България.Иначе трябваше да стягаме мешките и да се гогвим да заместваме украинците за пушечно месо.

    14:05 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.