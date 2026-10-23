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Симеон Сакскобургготски: Диалогът е изходът за Украйна
  Тема: Украйна

Симеон Сакскобургготски: Диалогът е изходът за Украйна

23 Октомври, 2026 15:04 916 39

  • симеон сакскобургготски-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • българска политика

Бившият премиер предупреди, че само с анатемосване на Русия няма да се намери решение. Той призова за преговори и компромис

Симеон Сакскобургготски: Диалогът е изходът за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Симеон Сакскобургготски призова за преговори за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че светът не може да рискува нова световна война. „Само с анатемосване на Русия няма да стане“, заяви бившият премиер в интервю за „24 часа“.

„Колкото и да е жестока днешната ситуация, не може да не се намери решение и да се седне на масата за преговори“, каза Сакскобургготски. По думите му евентуален нов световен конфликт би довел до загуби, които няма да се измерват само в милиарди.

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Призив за решение със запазено достойнство

Бившият премиер разкритикува позицията на украинския президент Володимир Зеленски срещу териториални отстъпки. Според Сакскобургготски изразът „нито един квадратен метър“ създава впечатление, че Зеленски не желае решение.

Той заяви, че трябва да се търси подходящ прецедент, който да позволи приключване на конфликта със запазване на достойнството и на двете страни. Сакскобургготски изрази тревога и от привикването на обществата към бойните действия: „Някак си претръпнахме. Сякаш не ни засяга“.

Критики към ООН и ролята на България

Сакскобургготски определи ООН като „изцяло обезсмислена“ заради взаимното блокиране на великите сили чрез правото на вето. Той призова за компромис и реформа, които да възстановят ефективността на организацията, и заяви, че трябва да има принципи, спазвани от всички.

По отношение на НАТО бившият премиер подчерта, че основната задача на съюза е защитата, а не нападението. Той изрази съжаление, че България не е успяла да изиграе ролята на „минипосредник“ заедно с Турция. Според него страната е можела да използва отношенията си с Русия и Украйна, за да подпомогне диалога.

Оценка за българската политика

Сакскобургготски заяви, че през последните пет години България е загубила много време и средства заради честата смяна на правителства и несигурността в управлението. По думите му това е попречило да започнат съществени инициативи и е допринесло за ескалация на агресията в политическия живот.

Дни преди президентските избори той посочи, че държавният глава трябва да обединява, да вдъхва спокойствие, да изслушва и да се консултира. По думите му президентът трябва да бъде „мегаомбудсман“.

В края на интервюто Сакскобургготски заяви: „Не съм оптимист, а реалист с визия напред“. Той посочи диалога като основен път за избягване на крайностите и каза, че „бъдещето зависи най-вече от диалога“.

Източници: novini.bg, 24chasa.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бях забравил,че е жив

    19 11 Отговор
    От къде изпълза

    15:05 23.10.2026

  • 2 Трол

    9 18 Отговор
    Г-н Сакоскобургготски въведе България в правилния път, сега ще помогне и на Украйна.

    15:06 23.10.2026

  • 3 Радио Ереван

    17 17 Отговор
    Включиха Симеон в играта на Москва. Отдавна се очакваше, даже закъсняха. Митрофанова лично отиде при него с дарове, верно данайски, ама дарове.

    15:08 23.10.2026

  • 4 Факт

    16 13 Отговор
    Симеон е копейка.

    15:09 23.10.2026

  • 5 Борис

    5 10 Отговор
    Хората са или копейки или сороси.

    15:09 23.10.2026

  • 6 оня с коня

    11 6 Отговор
    Прав е Царят че единствено диалогът ще спомогне за решаване на Спора в Украйна и той се води...само че с Оръжия.

    15:10 23.10.2026

  • 7 Володя

    15 10 Отговор
    Славни ни Симеончо, велико празноглавско величие, ти ни оправи за 800
    дни,сега не те чакаме, не си ни мил и другото, отивай там, откъдето няма връщане!

    15:11 23.10.2026

  • 8 Барба Дани

    18 9 Отговор
    Царчето да не е станал член на Възраждане? Същите ги каканиже като Костадинов и Волгин.

    15:12 23.10.2026

  • 9 Кочо

    17 3 Отговор
    Крадлив дедо! Да се знае и помни за бъдещите поколения.

    15:13 23.10.2026

  • 10 МНОГО КУК В БГ МНОГО МЕЩО

    5 8 Отговор
    ЩЕ ИМА РЕШЕНИЕ КОГАТО РУСНАЦИТЕ ВЗЕМАТ ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГАТА ДЪРЖАВА УКРАЙНА. ИЛИ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ УКРАЙНСМИЯ НАРОД ДА РЕШИ ДАЛИ ДА Я ОТСТЪПИ СРЕЩО МИР НА ОКУПАТОРА РУСИЯ.
    ПОСЛЕ ЩЕ СА НАРЕД РУМЪНИЯ МОЛДОВА БЪЛГАРИЯ САМО ЧАСТИ ПО АПЕТИТНИТЕ ТЕРЕНИ.

    15:14 23.10.2026

  • 11 Симеон Хасан

    5 5 Отговор
    Украйна беше, е рано да се каже край, войната е лошо нещо.

    15:15 23.10.2026

  • 12 Десислава

    19 0 Отговор
    Бих искала да уважавам Симеон Сакскобургготски, но нямам нито една причина да го правя.

    Коментиран от #18

    15:16 23.10.2026

  • 13 Защо не се метна

    7 2 Отговор
    на баща си, а на продажният си дядо?

    15:17 23.10.2026

  • 14 Стенли

    2 8 Отговор
    Да тука дедо Симеончо е напълно прав

    15:19 23.10.2026

  • 15 Има вече инфо !

    2 1 Отговор
    Съединените щати предлагат да се разгледа възобновяването на доставките на руски газ за Европа и експлоатацията на „Северен поток“ като икономически стимул за Москва като част от евентуално мирно уреждане на войната срещу Украйна. Това се посочва в статия на The Economist. Изданието нарича газовата оферта поредната отстъпка, която Вашингтон може да предложи на руския диктатор Владимир Путин.
    В същото време украинските власти все още не разполагат с всички подробности за последните американски оферти.Според The ​​Economist, Москва може да получи търговски споразумения с американски компании, облекчаване на санкциите и нормализиране на политическите отношения със Запада.В замяна на Украйна се предлага инвестиционен пакет и перспектива за членство в Европейския съюз в замяна на отказ от присъединяване към НАТО. Планира се създаването на демилитаризирана зона в Донбас...

    15:20 23.10.2026

  • 16 Вова

    1 0 Отговор
    Искам,но нямам желание!

    15:21 23.10.2026

  • 17 Има вече инфо !

    2 1 Отговор
    Същевременно изданието подчертава, че Съединените щати не могат самостоятелно да решават въпроса за връщането на руския газ на европейския пазар. Според The ​​Economist подобно предложение противоречи на законодателството на ЕС.Украинските преговарящи се опасяват, че американските представители могат да сключат изгодни икономически споразумения с Русия преди края на войната.В този случай Москва ще получи икономически ползи, преди да постигне споразумения за прекратяване на военните действия.Самото издание също се съмнява, че Кремъл е готов за истински мир. Според The ​​Economist, Русия вероятно ще проточи преговорите, като същевременно ще получи отстъпки по отношение на санкциите в началните етапи.

    15:21 23.10.2026

  • 18 За разлика

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Десислава":

    от Костадинов!

    15:22 23.10.2026

  • 19 А цар Самуил

    1 1 Отговор
    Нещо казал ли е?

    15:22 23.10.2026

  • 20 Самуил

    2 3 Отговор
    Що за народ,при жив цар ще избере Йотова за държавен глава?

    Коментиран от #31

    15:23 23.10.2026

  • 21 Един

    2 0 Отговор
    Ще ги "оправи" и тях ... като нас ...

    15:25 23.10.2026

  • 22 гост

    6 1 Отговор
    Айде и тоя се изказа...

    15:26 23.10.2026

  • 23 Фори

    8 2 Отговор
    За 800 дни си върна всички царски имоти и ни тегли шута.И той като онзи миротворец за нобелова награда Радев повтаря за преговори.Защо не отиде в Москва да иска от Путин да седне да преговаря , а само си говори?

    15:28 23.10.2026

  • 24 Саксе

    3 0 Отговор
    В момента изход няма, а това за диалога е като клишето за мира или купуването и продаването на гласове дето било престъпление.Крадеца вика дръжте крадеца.

    15:28 23.10.2026

  • 25 бегай

    2 2 Отговор
    на тоя ...............му давам максимум още 800 дни

    15:30 23.10.2026

  • 26 ИНЕНАДА!

    3 2 Отговор
    Тогозе плу жек, срам за БОРИС |||, жив ли е още?

    15:31 23.10.2026

  • 27 Боци

    5 3 Отговор
    Айдеее и тоя го извадиха от кома.

    15:31 23.10.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Тоя от онзи свят ли ни поучава как се лъже на карти ?

    15:32 23.10.2026

  • 29 гОШО

    3 1 Отговор
    Пишман цар , с пишман господар

    15:34 23.10.2026

  • 30 Име

    2 3 Отговор
    Сакса е изключително объркана и нестойностна фигура, видно още от семейството му.Същински бащица.

    15:35 23.10.2026

  • 31 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Самуил":

    А ти като си жив и си Самуил, защо не си цар и да "царуваш" в Св. София, току що завърнал се от странство ???

    15:36 23.10.2026

  • 32 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    3 1 Отговор
    Започва окопна война с управляващите. Отказаха да искат оставката на Доцова, на шефа на НСО. Другите са виновни.

    🥳 Прогресистите явно не разбират какво се случва. Цялото общество настръхна срещу насилието, злоупотребата с държавен ресурс, бездушието и лъжите на Доцова. Инцидентът вече е в европейските медии.

    🪢 Очевидно ще държат властта на сила. Фундменталният им проблем е, че не правят разлика между обществено и лично, държавно и частно. Мислят си, че всичко е тяхно. Държавата, институциите, колите, охраните, кабинетите, командировките, държавният бюджет. Лидерът им е лигльо на когото всичко е подарявано цял живот и вече е видно, че не може да носи отговорност за нищо.

    👎 Това са социални наглеци и управленски инфантили. По-неадекватна и закъсняла реакция не би могло да има. Антиевропейска. Нецивилизована. Анти-политическа. Тези ще злоупотребяват все повече с властта. Със силовите структури.

    🚔 Полицията да си помисли много добре. Идва време разделно. С народа ли ще е или с прогресисткия режим? Ще ги насъскват срещу обществото. И после редовите полицаи ще са потърпевши.

    🛞Радев е пътник. Обратното броене за него започна. Илияна също.

    💥 Наказателен вот в неделя и оставка.

    15:37 23.10.2026

  • 33 Одеса

    0 0 Отговор
    е българска!

    Коментиран от #39

    15:39 23.10.2026

  • 34 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Охо, Кремъл е активирал комарджията , изпълзява от нафталина .

    15:47 23.10.2026

  • 35 Дрон, дрон, та пляс

    0 1 Отговор
    Диалог предполага да се води между две страни. В противен случай се нарича монолог.

    15:47 23.10.2026

  • 36 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Боже пази царя.

    15:48 23.10.2026

  • 37 Българин

    1 0 Отговор
    Рускияте войски се изтеглят от Украйна, пишпунта с хунтата му ги предават във Хага и започва постепенно нормализиране на отношенията. Всичко друго е път към много по-голяма и страшна война!

    15:48 23.10.2026

  • 38 Мдаа

    0 0 Отговор
    Да кръстиш внука си Симеон -Асан, е все идно да го клъстиш Исус-Мохамад.

    15:50 23.10.2026

  • 39 нека си дойдем на думата...

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Одеса":

    Той и Крим е български, но Сталин разсели всички жители от там като пешки по шахматната дъска.

    15:50 23.10.2026

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