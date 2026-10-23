Симеон Сакскобургготски: Диалогът е изходът за Украйна

Симеон Сакскобургготски призова за преговори за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че светът не може да рискува нова световна война. „Само с анатемосване на Русия няма да стане“, заяви бившият премиер в интервю за „24 часа“.
„Колкото и да е жестока днешната ситуация, не може да не се намери решение и да се седне на масата за преговори“, каза Сакскобургготски. По думите му евентуален нов световен конфликт би довел до загуби, които няма да се измерват само в милиарди.
Призив за решение със запазено достойнство
Бившият премиер разкритикува позицията на украинския президент Володимир Зеленски срещу териториални отстъпки. Според Сакскобургготски изразът „нито един квадратен метър“ създава впечатление, че Зеленски не желае решение.
Той заяви, че трябва да се търси подходящ прецедент, който да позволи приключване на конфликта със запазване на достойнството и на двете страни. Сакскобургготски изрази тревога и от привикването на обществата към бойните действия: „Някак си претръпнахме. Сякаш не ни засяга“.
Критики към ООН и ролята на България
Сакскобургготски определи ООН като „изцяло обезсмислена“ заради взаимното блокиране на великите сили чрез правото на вето. Той призова за компромис и реформа, които да възстановят ефективността на организацията, и заяви, че трябва да има принципи, спазвани от всички.
По отношение на НАТО бившият премиер подчерта, че основната задача на съюза е защитата, а не нападението. Той изрази съжаление, че България не е успяла да изиграе ролята на „минипосредник“ заедно с Турция. Според него страната е можела да използва отношенията си с Русия и Украйна, за да подпомогне диалога.
Оценка за българската политика
Сакскобургготски заяви, че през последните пет години България е загубила много време и средства заради честата смяна на правителства и несигурността в управлението. По думите му това е попречило да започнат съществени инициативи и е допринесло за ескалация на агресията в политическия живот.
Дни преди президентските избори той посочи, че държавният глава трябва да обединява, да вдъхва спокойствие, да изслушва и да се консултира. По думите му президентът трябва да бъде „мегаомбудсман“.
В края на интервюто Сакскобургготски заяви: „Не съм оптимист, а реалист с визия напред“. Той посочи диалога като основен път за избягване на крайностите и каза, че „бъдещето зависи най-вече от диалога“.
Източници: novini.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бях забравил,че е жив
15:05 23.10.2026
2 Трол
15:06 23.10.2026
3 Радио Ереван
15:08 23.10.2026
4 Факт
15:09 23.10.2026
5 Борис
15:09 23.10.2026
6 оня с коня
15:10 23.10.2026
7 Володя
дни,сега не те чакаме, не си ни мил и другото, отивай там, откъдето няма връщане!
15:11 23.10.2026
8 Барба Дани
15:12 23.10.2026
9 Кочо
15:13 23.10.2026
10 МНОГО КУК В БГ МНОГО МЕЩО
ПОСЛЕ ЩЕ СА НАРЕД РУМЪНИЯ МОЛДОВА БЪЛГАРИЯ САМО ЧАСТИ ПО АПЕТИТНИТЕ ТЕРЕНИ.
15:14 23.10.2026
11 Симеон Хасан
15:15 23.10.2026
12 Десислава
Коментиран от #18
15:16 23.10.2026
13 Защо не се метна
15:17 23.10.2026
14 Стенли
15:19 23.10.2026
15 Има вече инфо !
В същото време украинските власти все още не разполагат с всички подробности за последните американски оферти.Според The Economist, Москва може да получи търговски споразумения с американски компании, облекчаване на санкциите и нормализиране на политическите отношения със Запада.В замяна на Украйна се предлага инвестиционен пакет и перспектива за членство в Европейския съюз в замяна на отказ от присъединяване към НАТО. Планира се създаването на демилитаризирана зона в Донбас...
15:20 23.10.2026
16 Вова
15:21 23.10.2026
17 Има вече инфо !
15:21 23.10.2026
18 За разлика
До коментар #12 от "Десислава":от Костадинов!
15:22 23.10.2026
19 А цар Самуил
15:22 23.10.2026
20 Самуил
Коментиран от #31
15:23 23.10.2026
21 Един
15:25 23.10.2026
22 гост
15:26 23.10.2026
23 Фори
15:28 23.10.2026
24 Саксе
15:28 23.10.2026
25 бегай
15:30 23.10.2026
26 ИНЕНАДА!
15:31 23.10.2026
27 Боци
15:31 23.10.2026
28 АГАТ а Кристи
15:32 23.10.2026
29 гОШО
15:34 23.10.2026
30 Име
15:35 23.10.2026
31 Питане
До коментар #20 от "Самуил":А ти като си жив и си Самуил, защо не си цар и да "царуваш" в Св. София, току що завърнал се от странство ???
15:36 23.10.2026
32 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🥳 Прогресистите явно не разбират какво се случва. Цялото общество настръхна срещу насилието, злоупотребата с държавен ресурс, бездушието и лъжите на Доцова. Инцидентът вече е в европейските медии.
🪢 Очевидно ще държат властта на сила. Фундменталният им проблем е, че не правят разлика между обществено и лично, държавно и частно. Мислят си, че всичко е тяхно. Държавата, институциите, колите, охраните, кабинетите, командировките, държавният бюджет. Лидерът им е лигльо на когото всичко е подарявано цял живот и вече е видно, че не може да носи отговорност за нищо.
👎 Това са социални наглеци и управленски инфантили. По-неадекватна и закъсняла реакция не би могло да има. Антиевропейска. Нецивилизована. Анти-политическа. Тези ще злоупотребяват все повече с властта. Със силовите структури.
🚔 Полицията да си помисли много добре. Идва време разделно. С народа ли ще е или с прогресисткия режим? Ще ги насъскват срещу обществото. И после редовите полицаи ще са потърпевши.
🛞Радев е пътник. Обратното броене за него започна. Илияна също.
💥 Наказателен вот в неделя и оставка.
15:37 23.10.2026
33 Одеса
Коментиран от #39
15:39 23.10.2026
34 Бай Араб
15:47 23.10.2026
35 Дрон, дрон, та пляс
15:47 23.10.2026
36 SDEЧЕВ
15:48 23.10.2026
37 Българин
15:48 23.10.2026
38 Мдаа
15:50 23.10.2026
39 нека си дойдем на думата...
До коментар #33 от "Одеса":Той и Крим е български, но Сталин разсели всички жители от там като пешки по шахматната дъска.
15:50 23.10.2026