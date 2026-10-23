Симеон Сакскобургготски: Диалогът е изходът за Украйна

Симеон Сакскобургготски призова за преговори за прекратяване на войната в Украйна и предупреди, че светът не може да рискува нова световна война. „Само с анатемосване на Русия няма да стане“, заяви бившият премиер в интервю за „24 часа“.

„Колкото и да е жестока днешната ситуация, не може да не се намери решение и да се седне на масата за преговори“, каза Сакскобургготски. По думите му евентуален нов световен конфликт би довел до загуби, които няма да се измерват само в милиарди.

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Призив за решение със запазено достойнство

Бившият премиер разкритикува позицията на украинския президент Володимир Зеленски срещу териториални отстъпки. Според Сакскобургготски изразът „нито един квадратен метър“ създава впечатление, че Зеленски не желае решение.

Той заяви, че трябва да се търси подходящ прецедент, който да позволи приключване на конфликта със запазване на достойнството и на двете страни. Сакскобургготски изрази тревога и от привикването на обществата към бойните действия: „Някак си претръпнахме. Сякаш не ни засяга“.

Критики към ООН и ролята на България

Сакскобургготски определи ООН като „изцяло обезсмислена“ заради взаимното блокиране на великите сили чрез правото на вето. Той призова за компромис и реформа, които да възстановят ефективността на организацията, и заяви, че трябва да има принципи, спазвани от всички.

По отношение на НАТО бившият премиер подчерта, че основната задача на съюза е защитата, а не нападението. Той изрази съжаление, че България не е успяла да изиграе ролята на „минипосредник“ заедно с Турция. Според него страната е можела да използва отношенията си с Русия и Украйна, за да подпомогне диалога.

Оценка за българската политика

Сакскобургготски заяви, че през последните пет години България е загубила много време и средства заради честата смяна на правителства и несигурността в управлението. По думите му това е попречило да започнат съществени инициативи и е допринесло за ескалация на агресията в политическия живот.

Дни преди президентските избори той посочи, че държавният глава трябва да обединява, да вдъхва спокойствие, да изслушва и да се консултира. По думите му президентът трябва да бъде „мегаомбудсман“.

В края на интервюто Сакскобургготски заяви: „Не съм оптимист, а реалист с визия напред“. Той посочи диалога като основен път за избягване на крайностите и каза, че „бъдещето зависи най-вече от диалога“.

Източници: novini.bg, 24chasa.bg