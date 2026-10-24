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Пилотът на падналия самолет излетял без разрешение

Пилотът на падналия самолет излетял без разрешение

24 Октомври, 2026 17:21 1 404 15

  • бохот-
  • плевен-
  • самолетна катастрофа-
  • cessna 150-
  • пилот

Полетът не е бил част от обучението на младия курсист, съобщават медии. При падането в двор на къща няма пострадали жители

Пилотът на падналия самолет излетял без разрешение - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пилотът на малкия самолет, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот, е излетял без разрешение. Полетът не е бил част от обучението му, а мъжът се е качил сам на машината.

Самолетът е Cessna 150, а пилотът е бил млад курсист. При падането е загинал 22-годишният мъж. От Областната дирекция на МВР в Плевен потвърдиха:

„При инцидента е загинал 22-годишният пилот.“

Сигналът до телефон 112 е подаден около 15:30 часа. Свидетел е видял как самолетът извършва маневри във въздуха, след което пада и се забива в двора на съседна къща.

При инцидента няма пострадали жители на Бохот. В засегнатата къща не е имало хора, а по сградите не са нанесени щети.

В близост до селото има частно летище, от което се извършват любителски полети. На мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Причините за падането все още не са установени. Случаят ще бъде докладван на Окръжната прокуратура в Плевен, а обстоятелствата около полета и катастрофата предстои да бъдат изяснени.


Плевен / България
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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    6 17 Отговор
    и за туй трябва да питаме фатмака неговата mama руска ?!?

    17:24 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аман от пилоти

    13 0 Отговор
    Напил са, напил са. Ходи си лягай.

    17:33 24.10.2026

  • 9 Стар шофьор

    6 1 Отговор
    А триноги със дремещи полицаи няма ли ги...с включени фарове ли е бил или с още с летни гуми...колана пресметнал ли го е бил....кръвните проби...алкохол...наркотици що показаха???
    А бе аз на 22 години кога бях,вече се бях уволнил от казармата в която карах танк...но вече втори курс студент все още карах мотор за Има-няма 4/500 лева тогавашни пари,въпреки ,че имах категории,но първата си кола си взех,чак на 23 ,кога продадох мотора,бачках през лятото ...спестих и знаете ли каква беше тя
    ...ЗАЗ за 900 лева втора употреба...
    Та се питам кой е тоя келеш де да лети на собствена ,,Чесна-150" днес,само на 22 как е придобил ,поддържа
    ..зарежда... що работи?

    17:48 24.10.2026

  • 10 Мъпет шоу

    2 1 Отговор
    При Рун Дяев е така самолетите се зареждат за полет и излитат сами без разрешение. Мутрите все си канят гости баджанаци които ги простенват в челото. Направо Стивън Спилбърг да снима

    17:51 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ......-

    1 1 Отговор
    Летището разполага с 3 самолета Чесна с които се обучават пилоти за ППЛ лиценз.
    Обучаеммият съдя по годините му (инструкторите и собсвеника са по възрастни) е правел самостоятелен полет в края на обучението.
    Те така.
    Царство му небесно.

    17:55 24.10.2026

  • 14 Матаке

    0 1 Отговор
    Следващия път ако имате пари за нов самолет го заключвайте с верига за земята.Остава сега кандидатпилота да е бил на няколко "подарени"домашни ракии.Жалко за младия живот.

    17:58 24.10.2026

  • 15 Контролна кула

    0 0 Отговор
    Кой допуска хора без разрешение да са в небето? Кой контролира въздушното пространство. Че този можеше да го забие където си иска. Как така се допуска такива произволие? Уволнение на всички в авиотрафика, които се прозяват над мониторите.

    18:03 24.10.2026

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