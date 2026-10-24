Пилотът на падналия самолет излетял без разрешение

Пилотът на малкия самолет, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот, е излетял без разрешение. Полетът не е бил част от обучението му, а мъжът се е качил сам на машината.
Самолетът е Cessna 150, а пилотът е бил млад курсист. При падането е загинал 22-годишният мъж. От Областната дирекция на МВР в Плевен потвърдиха:„При инцидента е загинал 22-годишният пилот.“
Сигналът до телефон 112 е подаден около 15:30 часа. Свидетел е видял как самолетът извършва маневри във въздуха, след което пада и се забива в двора на съседна къща.
При инцидента няма пострадали жители на Бохот. В засегнатата къща не е имало хора, а по сградите не са нанесени щети.
В близост до селото има частно летище, от което се извършват любителски полети. На мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната.
Причините за падането все още не са установени. Случаят ще бъде докладван на Окръжната прокуратура в Плевен, а обстоятелствата около полета и катастрофата предстои да бъдат изяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 1488
17:24 24.10.2026
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8 Аман от пилоти
17:33 24.10.2026
9 Стар шофьор
А бе аз на 22 години кога бях,вече се бях уволнил от казармата в която карах танк...но вече втори курс студент все още карах мотор за Има-няма 4/500 лева тогавашни пари,въпреки ,че имах категории,но първата си кола си взех,чак на 23 ,кога продадох мотора,бачках през лятото ...спестих и знаете ли каква беше тя
...ЗАЗ за 900 лева втора употреба...
Та се питам кой е тоя келеш де да лети на собствена ,,Чесна-150" днес,само на 22 как е придобил ,поддържа
..зарежда... що работи?
17:48 24.10.2026
10 Мъпет шоу
17:51 24.10.2026
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13 ......-
Обучаеммият съдя по годините му (инструкторите и собсвеника са по възрастни) е правел самостоятелен полет в края на обучението.
Те така.
Царство му небесно.
17:55 24.10.2026
14 Матаке
17:58 24.10.2026
15 Контролна кула
18:03 24.10.2026