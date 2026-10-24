Пилотът на падналия самолет излетял без разрешение

Пилотът на малкия самолет, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот, е излетял без разрешение. Полетът не е бил част от обучението му, а мъжът се е качил сам на машината.

Самолетът е Cessna 150, а пилотът е бил млад курсист. При падането е загинал 22-годишният мъж. От Областната дирекция на МВР в Плевен потвърдиха:

„При инцидента е загинал 22-годишният пилот.“

Сигналът до телефон 112 е подаден около 15:30 часа. Свидетел е видял как самолетът извършва маневри във въздуха, след което пада и се забива в двора на съседна къща.

При инцидента няма пострадали жители на Бохот. В засегнатата къща не е имало хора, а по сградите не са нанесени щети.

В близост до селото има частно летище, от което се извършват любителски полети. На мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната.

Причините за падането все още не са установени. Случаят ще бъде докладван на Окръжната прокуратура в Плевен, а обстоятелствата около полета и катастрофата предстои да бъдат изяснени.