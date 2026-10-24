Свалиха сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves. ГДБОП: Нямаме нищо общо

Сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves са станали недостъпни едновременно във фейсбук. За спирането им съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който написа: „Току-що едновременно са свалени три сатирични страници“.
Мирчев заяви, че има „сериозни основания“ да подозира намеса на МВР или ДАНС. По думите му държавата може да е използвала предоставени от фейсбук механизми, за да бъде ограничено съдържание, критично към управляващите. Той каза още, че са потърсени представители на фейсбук, за да се изясни дали българска институция е злоупотребила с възможностите си за сигнализиране и премахване на съдържание.
Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП заяви, че няма отношение към деактивирането на страниците. Към момента няма публично обяснение от Meta защо трите страници са били спрени и дали решението подлежи на преразглеждане.
„Копейкин“ вече е бил свалян
Случаят с „Копейкин“ не е първият. През февруари 2026 г. страницата беше премахната от Facebook, след като стана публично известно, че ГДБОП се опитва да установи кой стои зад нея. Тогава страницата е имала около 46 000 последователи, а след свалянето ѝ е създаден нов профил.
През март служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че МВР не е предприемало действия и не е изпращало искане до Meta за премахването на сатиричната страница. Той уточни, че в ГДБОП е постъпило искане за съдействие по проверка на Районното управление в Панагюрище, свързана с публикация във Facebook, но това не означава, че ведомството е поискало свалянето на страницата.
Не е потвърдено дали „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves ще бъдат възстановени. Засега са известни единствено публичното съобщение за едновременното им деактивиране, отричането на ГДБОП и намерението на Ивайло Мирчев да поиска обяснение от Facebook.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радио Ереван
Коментиран от #39
17:27 24.10.2026
2 Гинкобилоба
17:27 24.10.2026
3 Мда
17:28 24.10.2026
4 Братовчеда
Коментиран от #12
17:29 24.10.2026
5 Хаха
17:30 24.10.2026
6 Мите
17:30 24.10.2026
7 Липса и
17:31 24.10.2026
8 Мирчев
17:32 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 леле
17:33 24.10.2026
12 Сила
До коментар #4 от "Братовчеда":И аз смятах , че 1992 Филип Димитров говори глупости за 40 години лутане в пустинята но се оказа прав !!! И още 40 обаче няма да стигнат на БГ приматите ....
А може би така им харесва ...???!
Коментиран от #14, #22, #37
17:35 24.10.2026
13 Онзи
17:38 24.10.2026
14 Братовчеда
До коментар #12 от "Сила":Демокрацията е първо начин на мислене и тогава начин на управление. Няма как човек, който бъка от тоталитарни рефлекси, да управлява демократично
17:38 24.10.2026
15 Хмм
17:38 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
Коментиран от #29
17:39 24.10.2026
18 Йес
17:40 24.10.2026
19 Зевзек
17:40 24.10.2026
20 Мисирчо Сфирчеф
17:40 24.10.2026
21 Жълт парцал
Коментиран от #32
17:41 24.10.2026
22 Вяра
До коментар #12 от "Сила":Не знам и 400 години ще стигне ли да се възроди България отново. Понякога се питам защо да защитавам хората и да им обяснявам. Това са наивни, глупави и много корумпирани хора. Примати, както каза.
17:41 24.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Опа
17:44 24.10.2026
26 Индиецът с мръсните крака
Как да е няма да е за първи нито за последен път
17:44 24.10.2026
27 Като Не Са Те !
Близки До Управляващите !
Въпроса Е !
Кой има интерес !
От Тези Действия ! ?
17:44 24.10.2026
28 Браво
17:47 24.10.2026
29 Всяко Нещо !
До коментар #17 от "Факт":Е Умишлено Създадено !
С Определена Цел !
Да Предсави Нещата От Една !
Или Друга Гледна Точка !
17:47 24.10.2026
30 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЧУЯТ ЛИ КОПЕЙКИН. И ПУЙЛО
ТОТАЛНО ОТКАЧАТ
Коментиран от #51
17:49 24.10.2026
31 Хохо Бохо
17:49 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Варна
17:50 24.10.2026
34 И Киев е Руски
17:50 24.10.2026
35 Исторически парк
17:51 24.10.2026
36 Ивелин Михайлов
17:52 24.10.2026
37 НРБ
До коментар #12 от "Сила":На мен един даскал ми каза, че България ще се оправи, когато умре последния роден при комунизма.
Явно е прав. България ще стане нормална към 2080та година.
17:52 24.10.2026
38 Радев ги сваля, ние
Коментиран от #47
17:53 24.10.2026
39 армен дуду
До коментар #1 от "Радио Ереван":гащи наду
17:53 24.10.2026
40 Ейййй, как го е страх Коци от народната
17:54 24.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Когато Коцко беше малък
Сега пак го е страх, но не си признава.
17:56 24.10.2026
43 Питам се само
17:57 24.10.2026
44 Тихо сега троловете
17:58 24.10.2026
45 Симо
17:58 24.10.2026
46 Дани Митов им е учителя
Това да премахнеш лично пространство на някой, е като дабомбардираш или унищожиш личната му собственост.
17:59 24.10.2026
47 Какво качваш розав
До коментар #38 от "Радев ги сваля, ние":Тромпет сагата с калушев петрохански страсти окъпани с сапун жълтопаветник дело на Денков
17:59 24.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ПУТИН КАЗА ...........
18:00 24.10.2026
50 Когато Някой Загуби Доверието Си !
Познавайки Подходите Му !
18:01 24.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ДрайвингПлежър
Второ, хубаво е да се види, че Петроханците стоят зад тях
18:04 24.10.2026