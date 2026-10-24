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Свалиха сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves. ГДБОП: Нямаме нищо общо
  Тема: Киберсигурност

Свалиха сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves. ГДБОП: Нямаме нищо общо

24 Октомври, 2026 17:21 1 008 54

  • facebook-
  • сатирични страници-
  • гдбоп-
  • bg elves-
  • киберсигурност

Трите сатирични страници са били деактивирани едновременно

Свалиха сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves. ГДБОП: Нямаме нищо общо - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves са станали недостъпни едновременно във фейсбук. За спирането им съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който написа: „Току-що едновременно са свалени три сатирични страници“.

Мирчев заяви, че има „сериозни основания“ да подозира намеса на МВР или ДАНС. По думите му държавата може да е използвала предоставени от фейсбук механизми, за да бъде ограничено съдържание, критично към управляващите. Той каза още, че са потърсени представители на фейсбук, за да се изясни дали българска институция е злоупотребила с възможностите си за сигнализиране и премахване на съдържание.

Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП заяви, че няма отношение към деактивирането на страниците. Към момента няма публично обяснение от Meta защо трите страници са били спрени и дали решението подлежи на преразглеждане.

„Копейкин“ вече е бил свалян

Случаят с „Копейкин“ не е първият. През февруари 2026 г. страницата беше премахната от Facebook, след като стана публично известно, че ГДБОП се опитва да установи кой стои зад нея. Тогава страницата е имала около 46 000 последователи, а след свалянето ѝ е създаден нов профил.

През март служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че МВР не е предприемало действия и не е изпращало искане до Meta за премахването на сатиричната страница. Той уточни, че в ГДБОП е постъпило искане за съдействие по проверка на Районното управление в Панагюрище, свързана с публикация във Facebook, но това не означава, че ведомството е поискало свалянето на страницата.

Не е потвърдено дали „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves ще бъдат възстановени. Засега са известни единствено публичното съобщение за едновременното им деактивиране, отричането на ГДБОП и намерението на Ивайло Мирчев да поиска обяснение от Facebook.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радио Ереван

    30 20 Отговор
    Според мен, като цяло премиерът Радев управлява добре страната. Греши само в две неща – във вътрешната политика и във външната политика.

    Коментиран от #39

    17:27 24.10.2026

  • 2 Гинкобилоба

    39 9 Отговор
    Мирчев е фалирал

    17:27 24.10.2026

  • 3 Мда

    45 8 Отговор
    Мирчеф трола сам се издаде!

    17:28 24.10.2026

  • 4 Братовчеда

    24 4 Отговор
    По-рано смятах, че ще се оправим, когато си отиде и последният свидетел на Априлския пленум, но вече не съм такъв оптимист. Средата непрекъснато ражда нови и нови назеподобни.

    Коментиран от #12

    17:29 24.10.2026

  • 5 Хаха

    50 13 Отговор
    Изобщо не са сатирични страници. Това са страници на ПП/ДБ, маскирани като анонимни, за пропаганда, фалшиви новини и промиване на мозъците. Не случайно Мирчев реве

    17:30 24.10.2026

  • 6 Мите

    23 5 Отговор
    Да бе...толкова смешни, че чак корема ме заболя от смях!

    17:30 24.10.2026

  • 7 Липса и

    17 6 Отговор
    измисленето на епитети е признак на липса на политически аргументи, но наличие на интелектуална слабост и умствена пустота

    17:31 24.10.2026

  • 8 Мирчев

    20 4 Отговор
    Е безобидна овца за нищо не става може единствено да върши глупости

    17:32 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 леле

    7 6 Отговор
    каква €трагедия€

    17:33 24.10.2026

  • 12 Сила

    15 6 Отговор

    До коментар #4 от "Братовчеда":

    И аз смятах , че 1992 Филип Димитров говори глупости за 40 години лутане в пустинята но се оказа прав !!! И още 40 обаче няма да стигнат на БГ приматите ....
    А може би така им харесва ...???!

    Коментиран от #14, #22, #37

    17:35 24.10.2026

  • 13 Онзи

    12 4 Отговор
    Предполагам трябва да свалим знамената наполовина и да обявим национален траур 🫢

    17:38 24.10.2026

  • 14 Братовчеда

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Демокрацията е първо начин на мислене и тогава начин на управление. Няма как човек, който бъка от тоталитарни рефлекси, да управлява демократично

    17:38 24.10.2026

  • 15 Хмм

    5 2 Отговор
    и обикновени абонати могат да сигнализират

    17:38 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    13 7 Отговор
    Това не са сатирични страници, както се опитват да ги изкарат!Това са си умишлено създадени и с цел страници.Сега се вижда и кой седи зад тях.Очевадно мразещия доставчици го е заболяло от свалянето им.

    Коментиран от #29

    17:39 24.10.2026

  • 18 Йес

    4 2 Отговор
    Следващата стъпка е да ги обявят за Чуждестранни агенти.Питайте Иво Дугин...

    17:40 24.10.2026

  • 19 Зевзек

    4 2 Отговор
    Интересно е как си играят малките деца в Крушари

    17:40 24.10.2026

  • 20 Мисирчо Сфирчеф

    5 4 Отговор
    Ние немаме ферми от тролове

    17:40 24.10.2026

  • 21 Жълт парцал

    13 7 Отговор
    Т.е. част от фермата на Мирчев е атакувана. Чудесно, по малко розови понита, по-малко Мирчевска воня... ПП Де Би ли..

    Коментиран от #32

    17:41 24.10.2026

  • 22 Вяра

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Не знам и 400 години ще стигне ли да се възроди България отново. Понякога се питам защо да защитавам хората и да им обяснявам. Това са наивни, глупави и много корумпирани хора. Примати, както каза.

    17:41 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опа

    2 5 Отговор
    А дали не са криминални страници? Ако имаше лицево разпознаване в интернет като ги осъдиш троловете два пъти за клевета и всичко приключва

    17:44 24.10.2026

  • 26 Индиецът с мръсните крака

    4 4 Отговор
    тея прогресисти уанаби гербиджи не са чували за streisand effect
    Как да е няма да е за първи нито за последен път

    17:44 24.10.2026

  • 27 Като Не Са Те !

    7 2 Отговор
    Значи Са Кръгове !

    Близки До Управляващите !

    Въпроса Е !

    Кой има интерес !

    От Тези Действия ! ?

    17:44 24.10.2026

  • 28 Браво

    4 6 Отговор
    В България се заражда новофашизъм. Съветски тип фашизъм.

    17:47 24.10.2026

  • 29 Всяко Нещо !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Е Умишлено Създадено !

    С Определена Цел !

    Да Предсави Нещата От Една !

    Или Друга Гледна Точка !

    17:47 24.10.2026

  • 30 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 4 Отговор
    ИЗВЕДНЪЖ МНОГО СЕ НАДЪХАХА .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЧУЯТ ЛИ КОПЕЙКИН. И ПУЙЛО

    ТОТАЛНО ОТКАЧАТ

    Коментиран от #51

    17:49 24.10.2026

  • 31 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    на мирчеф тролските ферми

    17:49 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Варна

    5 2 Отговор
    Нищо сатирично нямаше в този профил, а тъкмо обратното! - Беше пропаганден и явно Мирчев и партията му са финансирали няколкото пропагандни страници през партията си, което означава с нашите пари!

    17:50 24.10.2026

  • 34 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Колкото и да реве Мирча Кришна челото си остава Един пръс

    17:50 24.10.2026

  • 35 Исторически парк

    5 2 Отговор
    Оземпик Мирчев остава безработен сега 🤣😂

    17:51 24.10.2026

  • 36 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Свирчев е админ и на трите

    17:52 24.10.2026

  • 37 НРБ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    На мен един даскал ми каза, че България ще се оправи, когато умре последния роден при комунизма.
    Явно е прав. България ще стане нормална към 2080та година.

    17:52 24.10.2026

  • 38 Радев ги сваля, ние

    2 4 Отговор
    ги качваме.

    Коментиран от #47

    17:53 24.10.2026

  • 39 армен дуду

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радио Ереван":

    гащи наду

    17:53 24.10.2026

  • 40 Ейййй, как го е страх Коци от народната

    2 1 Отговор
    ЛЬо Боф.

    17:54 24.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Когато Коцко беше малък

    1 1 Отговор
    Не казваше "Страх ме е", а "Истрах мъй".
    Сега пак го е страх, но не си признава.

    17:56 24.10.2026

  • 43 Питам се само

    0 0 Отговор
    Къде е ,,Последният софиянец" за да се изтропа ,както винаги ПЪРВИ по въпроса?

    17:57 24.10.2026

  • 44 Тихо сега троловете

    2 0 Отговор
    На Мирчев оземпика са в паника няма центове за коментарите ще обикалят контейнерите тц тц тц

    17:58 24.10.2026

  • 45 Симо

    3 0 Отговор
    Тези "сатирици" с народна пара ли ги поддържа ДБ?!

    17:58 24.10.2026

  • 46 Дани Митов им е учителя

    1 0 Отговор
    Ей затуй ги има тези страници.За да покажат що неуки и прости хора управляват страната и пишат тука във форума, че ако си създадеш профил и 80 000 души го одобряват и посещават и 1 000 000 го посещават за месец- било ТРОЛСКА ФЕРМА.
    Това да премахнеш лично пространство на някой, е като дабомбардираш или унищожиш личната му собственост.

    17:59 24.10.2026

  • 47 Какво качваш розав

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Радев ги сваля, ние":

    Тромпет сагата с калушев петрохански страсти окъпани с сапун жълтопаветник дело на Денков

    17:59 24.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ПУТИН КАЗА ...........

    1 0 Отговор
    СЕГА НИСКОЧЕЛИЯ СффИРЧЕВ НОВИ ТРОЛСКИ САЙТЧЕТА ЛИ ЩЕ СЪЗДАВА

    18:00 24.10.2026

  • 50 Когато Някой Загуби Доверието Си !

    0 0 Отговор
    Няма Как Да Му Вярваш !

    Познавайки Подходите Му !

    18:01 24.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Първо не са сатирични, а злобна полит пропаганда
    Второ, хубаво е да се види, че Петроханците стоят зад тях

    18:04 24.10.2026

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