Свалиха сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves. ГДБОП: Нямаме нищо общо

Сатиричните страници „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves са станали недостъпни едновременно във фейсбук. За спирането им съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който написа: „Току-що едновременно са свалени три сатирични страници“.

Мирчев заяви, че има „сериозни основания“ да подозира намеса на МВР или ДАНС. По думите му държавата може да е използвала предоставени от фейсбук механизми, за да бъде ограничено съдържание, критично към управляващите. Той каза още, че са потърсени представители на фейсбук, за да се изясни дали българска институция е злоупотребила с възможностите си за сигнализиране и премахване на съдържание.

Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП заяви, че няма отношение към деактивирането на страниците. Към момента няма публично обяснение от Meta защо трите страници са били спрени и дали решението подлежи на преразглеждане.

„Копейкин“ вече е бил свалян

Случаят с „Копейкин“ не е първият. През февруари 2026 г. страницата беше премахната от Facebook, след като стана публично известно, че ГДБОП се опитва да установи кой стои зад нея. Тогава страницата е имала около 46 000 последователи, а след свалянето ѝ е създаден нов профил.

През март служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че МВР не е предприемало действия и не е изпращало искане до Meta за премахването на сатиричната страница. Той уточни, че в ГДБОП е постъпило искане за съдействие по проверка на Районното управление в Панагюрище, свързана с публикация във Facebook, но това не означава, че ведомството е поискало свалянето на страницата.

Не е потвърдено дали „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves ще бъдат възстановени. Засега са известни единствено публичното съобщение за едновременното им деактивиране, отричането на ГДБОП и намерението на Ивайло Мирчев да поиска обяснение от Facebook.