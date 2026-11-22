Движението за права и свободи стана член на групата на консерваторите, християндемократите и асоциираните в Парламентарната асамблея на НАТО. Решението е взето по време на 72-рата годишна сесия на асамблеята, която се провежда в Берлин.

„ДПС стана член на групата на консерваторите, християндемократите и асоциираните в Парламентарната асамблея на НАТО“.

Движението е представлявано на форума от народния представител Станислав Анастасов. В съобщението си ДПС посочва, че групата обединява представители на Европейските консерватори и реформисти, Европейската народна партия и други консервативни и десни партии от държавите - членки на НАТО.

Сред участниците в политическото семейство са Партията на справедливостта и развитието на Турция, Републиканската партия на САЩ и Консервативната партия на Великобритания.

От ДПС не са съобщили за допълнителни решения или последващи стъпки, свързани с присъединяването към групата.

Източници: focus-news.net