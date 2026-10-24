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В Турция са подадени над 13 000 заявления за вот
  Тема: Избори

В Турция са подадени над 13 000 заявления за вот

24 Октомври, 2026 20:20, обновена 24 Октомври, 2026 20:23 510 10

  • избори-
  • турция-
  • гласуване в чужбина-
  • български граждани-
  • избирателна активност

В страната ще има 78 секции, а в 27 от тях ще се гласува машинно. В Чорлу очакват по-бавен процес заради новите правила за заявленията

В Турция са подадени над 13 000 заявления за вот - 1
Снимка: YouTube - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 13 000 български граждани в Турция са подали заявления за гласуване на президентските избори на 25 октомври. В страната са разкрити 78 секции, като в 27 от тях ще се гласува машинно. Броят на секциите е по-висок от този при парламентарните избори през пролетта, когато действаше ограничение до 20 секции в държавите извън Европейския съюз.

В Чорлу не очакват голяма активност

В Чорлу, където има пет секции, две от тях в квартал Шейхсинан, избиратели описват кампанията като по-слабо забележима в сравнение с предишни избори.

Кадер, която живее в Турция от 1989 г., казва, че винаги гласува, но не очаква голяма навалица. „Много често има избори напоследък. Хората, даже много от тях, не знаят, че ще има избори. Не знаят и до голяма степен тука кои са кандидатите. Няма да има много голяма навалица“, заявява тя.

Според разказа на Емил липсват и традиционни форми на организация около вота. „Защо всяка година от тука имаше автобус и отивахме в България, защо сега няма такива неща?“, пита той. По думите му автобуси е имало до миналата година, а тази година липсват и агитационни прояви.

Новите заявления могат да забавят гласуването

Променено е и правилото за хората, които решат да гласуват без предварително подадено заявление. Сега документът трябва да бъде попълнен пред секционната избирателна комисия, докато преди избирателите са могли да го попълнят предварително и само да го подпишат пред комисията.

„Този път обаче това заявление трябва да бъде попълнено пред секционната избирателна комисия, което ще доведе при нас до там, че ще се постигне известно забавяне, тъй като попълването на всяка една декларация предполага едно по-бавно протичане на изборния процес“, посочва Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин.

Сюнай обръща внимание на допълнителна трудност за младите избиратели. „Младите, които за първи или втори път ще избират, не владеят кирилицата. Ако няма кой да им помага, там особено на младите хора, може би избирателната активност ще бъде по-малка. Ще трябва да изчакват“, казва той.

По-малко заявления спрямо 2021 г.

Около 22 000 заявления са били подадени от Турция за президентските избори през 2021 г. Сегашният брой е приблизително 13 000. Разликата може да означава по-ниска активност, но и да се дължи на избиратели, които ще попълнят необходимия документ непосредствено преди гласуването.

В Чорлу част от избирателите заявяват, че при образуване на големи опашки може да се откажат да гласуват. Ако забавянето стане значително, изборният ден ще бъде удължен с един час.

Източници: btvnovinite.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    4 2 Отговор
    Трябва да затворим въздушното си пространство за полети от и до Турция! Вижте във флайт радар какво чудо е над България. Замърсяват ни небето!

    20:26 24.10.2026

  • 2 Гробар

    1 2 Отговор
    Фенове на мис Пиги. Затова Чорапа ходи два пъти да целува ръка на Султана.

    20:28 24.10.2026

  • 3 не българи

    11 0 Отговор
    неживеещи в България, неговорещи български, гласуват за български президент

    Коментиран от #7

    20:36 24.10.2026

  • 4 Урко

    3 0 Отговор
    Няма автобуси, а? Мъка, мъка... Но това само подсказва че ДПС и Шиши не отдават значение на тези избори и им е все едно дали в Турция ще гласуват или не

    20:40 24.10.2026

  • 5 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Кога ще се забрани на тия турци да гласуват за бг

    20:43 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "не българи":

    Именно, но държавата го позволява и очевидно поощрява като им разкрива секции на всяка колиба!

    20:46 24.10.2026

  • 8 Българите имат права

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "потрес":

    Ама само на територията на държавата, тоест в България и в посолствата.

    20:52 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Пешо

    1 0 Отговор
    И в Турция ли има избори, та тия там ще гласуват ?

    21:07 24.10.2026

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