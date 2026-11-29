Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход от България през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция. За натовареното движение съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

„Интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход от страната през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Турция“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи. Временно не работи фериботната платформа по линията Свищов – Зимнич.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границите със Сърбия и Република Северна Македония движението също е нормално на всички пунктове.

Шофьорите на камиони, които пътуват към Турция, трябва да предвидят възможно изчакване на двата пункта. Пътуващите към Румъния през Свищов трябва да съобразят маршрута си с временното спиране на фериботната платформа.