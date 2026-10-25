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Паднаха парчета от тавана в изборна секция в Жълт бряг
  Тема: Избори

Паднаха парчета от тавана в изборна секция в Жълт бряг

25 Октомври, 2026 18:06 619 19

  • избори-
  • жълт бряг-
  • твърдица-
  • сливен-
  • избирателна секция

Инцидентът е станал по време на изборния ден в село Жълт бряг, община Твърдица. Изпратени са полиция и пожарна, а предстои оценка дали гласуването може да продължи на място

Паднаха парчета от тавана в изборна секция в Жълт бряг - 1
Снимка РИК
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парчета от тавана са паднали в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Инцидентът е станал по време на изборния ден в помещението, където работи секционната избирателна комисия.

За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров. Към мястото са изпратени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната. Уведомен е и кметът на населеното място.

Предстои да бъде направена оценка на състоянието и безопасността на помещението. След нея ще се реши дали изборният процес може да продължи в същата секция или тя трябва да бъде преместена в друго подходящо място.

„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес“, посочват от РИК.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едва ли е имало жив избирател вътре

    10 1 Отговор
    Нямало е жертви, споко.

    18:07 25.10.2026

  • 2 управляващите

    8 1 Отговор
    да паднат преди цените на храните

    18:09 25.10.2026

  • 3 Гошо

    9 0 Отговор
    Ако се беше случило по време на учебен час - нямаше да се отрази в новините, ама нали е по време на гласуване от има няма 500 потенциални гласоподаватели - ще има чак полиция, пожарна и разследване.

    18:11 25.10.2026

  • 4 Касиране

    6 1 Отговор
    на изборите!

    Коментиран от #18

    18:17 25.10.2026

  • 5 факт

    6 1 Отговор
    Милиони се харчат за предизборни кампании, а по селата е пълна разруха. В някои села дори няма сграда, в която да се провеждат избори, защото покривите на кметствата са рухнали. На фона на цялата отчаяна и мизерна картина, в която живеят десетки хиляди българи, основната претендентка всеки ден си поддържа скъпата прическа и сменя златни синджири. Опонентът й пък, дето иска да се дават още и още пари за Украйна, всеки ден е с различен скъп костюм и обувки. Българите по селата и малките градове кучета ги яли. Грозна и обидна картинка в 21-я високотехнологичен век. Надявам се изкуственият интелект да направи политиците и управляващите излишни.

    Коментиран от #15

    18:25 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Държава ,

    5 1 Отговор
    та дрънка !

    Коментиран от #17

    18:33 25.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    2 3 Отговор
    Това е символично ,тотален разпад на държавата за 35 години западна демокрация

    Коментиран от #16

    18:34 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ето че

    6 0 Отговор
    Каамъните паадът.., падът от нибето..!

    18:38 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тези дни по бнт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    един г-н съобщи, че в европейските страни пари за избори, разделени на население излизат по 5 евро на човек. В България всеки човек "дава" от хазната по 30 евро.

    18:58 25.10.2026

  • 16 Муци, не лъжи

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    Каква демокрация при комунисти бре? 100 години комунизъм.
    Рашизмът никога не си е тръгвал, тук е под една или друга форма.

    19:01 25.10.2026

  • 17 Ами напусни към Раша,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Държава ,":

    ако не те кефи. Там е рай. Защо се дърпаш?

    19:02 25.10.2026

  • 18 Недей

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Касиране":

    Ще стане по-зле. Коце с Волгата така или иначе няма шанс.
    Не сме толкова богати да угаждаме на всеки кеф.

    19:04 25.10.2026

  • 19 Ватикана каза

    0 0 Отговор
    То само все верни избиратели на Шиши има в това затънтено в Балкана село тъй че споко.

    19:23 25.10.2026

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