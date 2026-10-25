Паднаха парчета от тавана в изборна секция в Жълт бряг

Парчета от тавана са паднали в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Инцидентът е станал по време на изборния ден в помещението, където работи секционната избирателна комисия.
За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров. Към мястото са изпратени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната. Уведомен е и кметът на населеното място.
Предстои да бъде направена оценка на състоянието и безопасността на помещението. След нея ще се реши дали изборният процес може да продължи в същата секция или тя трябва да бъде преместена в друго подходящо място.„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес“, посочват от РИК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Едва ли е имало жив избирател вътре
18:07 25.10.2026
2 управляващите
18:09 25.10.2026
3 Гошо
18:11 25.10.2026
4 Касиране
Коментиран от #18
18:17 25.10.2026
5 факт
Коментиран от #15
18:25 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Държава ,
Коментиран от #17
18:33 25.10.2026
9 Тик-Ток
Коментиран от #16
18:34 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ето че
18:38 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тези дни по бнт
До коментар #5 от "факт":един г-н съобщи, че в европейските страни пари за избори, разделени на население излизат по 5 евро на човек. В България всеки човек "дава" от хазната по 30 евро.
18:58 25.10.2026
16 Муци, не лъжи
До коментар #9 от "Тик-Ток":Каква демокрация при комунисти бре? 100 години комунизъм.
Рашизмът никога не си е тръгвал, тук е под една или друга форма.
19:01 25.10.2026
17 Ами напусни към Раша,
До коментар #8 от "Държава ,":ако не те кефи. Там е рай. Защо се дърпаш?
19:02 25.10.2026
18 Недей
До коментар #4 от "Касиране":Ще стане по-зле. Коце с Волгата така или иначе няма шанс.
Не сме толкова богати да угаждаме на всеки кеф.
19:04 25.10.2026
19 Ватикана каза
19:23 25.10.2026