Паднаха парчета от тавана в изборна секция в Жълт бряг

Парчета от тавана са паднали в изборна секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Инцидентът е станал по време на изборния ден в помещението, където работи секционната избирателна комисия.

За случая съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров. Към мястото са изпратени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната. Уведомен е и кметът на населеното място.

Предстои да бъде направена оценка на състоянието и безопасността на помещението. След нея ще се реши дали изборният процес може да продължи в същата секция или тя трябва да бъде преместена в друго подходящо място.

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„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес“, посочват от РИК.