Рекордно ниска активност на българите в Турция

Рекордно ниска избирателна активност беляза президентския вот на българите в Турция. Въпреки че за изборите за президент и вицепрезидент на България са разкрити 78 секции – около три пъти повече спрямо последните парламентарни избори, в много от тях през целия ден почти не се появиха избиратели.

Картината в квартал „Авджълар“ в Истанбул беше показателна. В двете секции – едната с хартиени бюлетини, а другата с машина – членовете на комисиите останаха в очакване на гласуващи. Част от дошлите разказаха, че са пътували километри, за да стигнат до правилното място.

„От сутринта обикалям три училища, докато стигна до тук“, разказва Себахдин Шеахин.

75-годишният Хасан Мехмедов Джалилов заяви, че е изминал около 5 километра до секцията и че много хора са се отказали по пътя. Орхан Исмаилов Рюстемов също посочи, че е трябвало да извърви 5 километра. Той е намерил адреса чрез интернет и коментира, че секциите е трябвало да бъдат разположени на по-централни места.

Неясни адреси и трудности с декларациите

Сред проблемите, за които избирателите разказаха, са неактуални или трудно откриваеми адреси. В „Авджълар“ някои от дошлите са търсили секциите в няколко училища, преди да намерят правилната.

Затруднения е имало и при попълването на декларациите. На места членовете на секционните комисии са помагали на избиратели, които не говорят или не пишат добре на български. Един от тях – Селчук, разказа, че е използвал изкуствен интелект, за да преведе текста и да попълни документа.

„Изкуственият интелект ми помогна да преведа българските думи“, каза Селчук.

Слабо посещение е отчетено и в секцията във Фирузкьой. Севинч, която в миналото е била отговорник там, припомни, че преди в секцията са гласували по около 1000 души.

Умора от изборите или липса на интерес

Председателят на Организацията на изселниците в квартал „Авджълар“ Ефраим Камбероглу заяви, че не помни избори в Турция с толкова малко гласуващи. По думите му хората са уморени от честото провеждане на избори.

„На всеки 3-4 месеца има избори и може би хората вече не искат да гласуват“, каза Камбероглу.

Хюлия Алтън не определи случилото се като официален бойкот. Според нея причините може да са липсата на интерес и отсъствието на реална предизборна кампания. БНТ посочи като възможен фактор и събитията и арестите в няколко общини през предходната седмица.

При слабата активност се очакваше и по-бързо преброяване на бюлетините и приключване на изборния ден в Турция.

Източници: bntnews.bg, bta.bg