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Рекордно ниска активност на българите в Турция
  Тема: Избори

Рекордно ниска активност на българите в Турция

25 Октомври, 2026 19:29 503 13

  • избори-
  • турция-
  • български изселници-
  • избирателна активност-
  • президентски вот

Въпреки 78-те секции в страната, в много от тях през целия ден почти няма избиратели. Част от хората се оплакаха от труден достъп и неясни адреси

Рекордно ниска активност на българите в Турция - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рекордно ниска избирателна активност беляза президентския вот на българите в Турция. Въпреки че за изборите за президент и вицепрезидент на България са разкрити 78 секции – около три пъти повече спрямо последните парламентарни избори, в много от тях през целия ден почти не се появиха избиратели.

Картината в квартал „Авджълар“ в Истанбул беше показателна. В двете секции – едната с хартиени бюлетини, а другата с машина – членовете на комисиите останаха в очакване на гласуващи. Част от дошлите разказаха, че са пътували километри, за да стигнат до правилното място.

„От сутринта обикалям три училища, докато стигна до тук“, разказва Себахдин Шеахин.

75-годишният Хасан Мехмедов Джалилов заяви, че е изминал около 5 километра до секцията и че много хора са се отказали по пътя. Орхан Исмаилов Рюстемов също посочи, че е трябвало да извърви 5 километра. Той е намерил адреса чрез интернет и коментира, че секциите е трябвало да бъдат разположени на по-централни места.

Неясни адреси и трудности с декларациите

Сред проблемите, за които избирателите разказаха, са неактуални или трудно откриваеми адреси. В „Авджълар“ някои от дошлите са търсили секциите в няколко училища, преди да намерят правилната.

Затруднения е имало и при попълването на декларациите. На места членовете на секционните комисии са помагали на избиратели, които не говорят или не пишат добре на български. Един от тях – Селчук, разказа, че е използвал изкуствен интелект, за да преведе текста и да попълни документа.

„Изкуственият интелект ми помогна да преведа българските думи“, каза Селчук.

Слабо посещение е отчетено и в секцията във Фирузкьой. Севинч, която в миналото е била отговорник там, припомни, че преди в секцията са гласували по около 1000 души.

Умора от изборите или липса на интерес

Председателят на Организацията на изселниците в квартал „Авджълар“ Ефраим Камбероглу заяви, че не помни избори в Турция с толкова малко гласуващи. По думите му хората са уморени от честото провеждане на избори.

„На всеки 3-4 месеца има избори и може би хората вече не искат да гласуват“, каза Камбероглу.

Хюлия Алтън не определи случилото се като официален бойкот. Според нея причините може да са липсата на интерес и отсъствието на реална предизборна кампания. БНТ посочи като възможен фактор и събитията и арестите в няколко общини през предходната седмица.

При слабата активност се очакваше и по-бързо преброяване на бюлетините и приключване на изборния ден в Турция.

Източници: bntnews.bg, bta.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Активност

    8 8 Отговор
    Активност ниска. Всички 1.5млн. заблудени, гласували за Радев,
    като видяха какво стана отидоха за гъби.

    19:30 25.10.2026

  • 2 Фройд

    4 3 Отговор
    Шах и мат с пешката !
    Ей така се прави, не като пишман патриотарите, да блъскат старици по границите.

    До кротце, до благо и с малко граматика....

    19:32 25.10.2026

  • 3 от село

    8 2 Отговор
    99% не знаят български , и се страхуват като вкарат талона за гласуване , машината да не ги охапе !!

    19:33 25.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    ДПС няма кандидат.

    Коментиран от #10

    19:33 25.10.2026

  • 5 Тоалетна Хартия

    8 1 Отговор
    Истината е, че няма кой да ги кара насила да гласуват!!

    19:34 25.10.2026

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    0 4 Отговор
    Важното езче хората,които мт@зят демокрацията са в рамките на 13%!

    19:38 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сърцето на града

    0 0 Отговор
    Нарича се гражданско неподчинение и настана време за това. В края на крайщата, каквото повикало такова и отговорило или, което зависи от политиците не го правят за хората и каквото зависи от хората не го правят за политиците.

    19:40 25.10.2026

  • 9 Кмета

    1 1 Отговор
    ДПС бойкотира изборите по нареждане от централата. Това е вътрешна информация. Пеевски вдига цената за балотажа. През следващите 3-4 дни Йотова трябва да повтори заученото движение пред Гундяев и пред Шиши.

    19:40 25.10.2026

  • 10 Тоалетна Хартия

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Президентските избори не са интересни за Турция. Виж, ако бяха парламентарни...

    Коментиран от #13

    19:41 25.10.2026

  • 11 всичко се върти около парата

    1 0 Отговор
    като няма от тяхното брадчет да даде малко пари за какво да гласуват

    19:46 25.10.2026

  • 12 Иванов

    1 0 Отговор
    На тези трябва да се забрани да гласуват

    19:47 25.10.2026

  • 13 Една българка

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тоалетна Хартия":

    Общо взето всичко общо отдавна е взето и изтъргувано така, че каквито и да са изборите вече им е все тая.

    19:47 25.10.2026

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