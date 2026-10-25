Рекордно ниска активност на българите в Турция

Рекордно ниска избирателна активност беляза президентския вот на българите в Турция. Въпреки че за изборите за президент и вицепрезидент на България са разкрити 78 секции – около три пъти повече спрямо последните парламентарни избори, в много от тях през целия ден почти не се появиха избиратели.
Картината в квартал „Авджълар“ в Истанбул беше показателна. В двете секции – едната с хартиени бюлетини, а другата с машина – членовете на комисиите останаха в очакване на гласуващи. Част от дошлите разказаха, че са пътували километри, за да стигнат до правилното място.„От сутринта обикалям три училища, докато стигна до тук“, разказва Себахдин Шеахин.
75-годишният Хасан Мехмедов Джалилов заяви, че е изминал около 5 километра до секцията и че много хора са се отказали по пътя. Орхан Исмаилов Рюстемов също посочи, че е трябвало да извърви 5 километра. Той е намерил адреса чрез интернет и коментира, че секциите е трябвало да бъдат разположени на по-централни места.
Неясни адреси и трудности с декларациите
Сред проблемите, за които избирателите разказаха, са неактуални или трудно откриваеми адреси. В „Авджълар“ някои от дошлите са търсили секциите в няколко училища, преди да намерят правилната.
Затруднения е имало и при попълването на декларациите. На места членовете на секционните комисии са помагали на избиратели, които не говорят или не пишат добре на български. Един от тях – Селчук, разказа, че е използвал изкуствен интелект, за да преведе текста и да попълни документа.„Изкуственият интелект ми помогна да преведа българските думи“, каза Селчук.
Слабо посещение е отчетено и в секцията във Фирузкьой. Севинч, която в миналото е била отговорник там, припомни, че преди в секцията са гласували по около 1000 души.
Умора от изборите или липса на интерес
Председателят на Организацията на изселниците в квартал „Авджълар“ Ефраим Камбероглу заяви, че не помни избори в Турция с толкова малко гласуващи. По думите му хората са уморени от честото провеждане на избори.
„На всеки 3-4 месеца има избори и може би хората вече не искат да гласуват“, каза Камбероглу.
Хюлия Алтън не определи случилото се като официален бойкот. Според нея причините може да са липсата на интерес и отсъствието на реална предизборна кампания. БНТ посочи като възможен фактор и събитията и арестите в няколко общини през предходната седмица.
При слабата активност се очакваше и по-бързо преброяване на бюлетините и приключване на изборния ден в Турция.
Източници: bntnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Активност
като видяха какво стана отидоха за гъби.
19:30 25.10.2026
2 Фройд
Ей така се прави, не като пишман патриотарите, да блъскат старици по границите.
До кротце, до благо и с малко граматика....
19:32 25.10.2026
3 от село
19:33 25.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
19:33 25.10.2026
5 Тоалетна Хартия
19:34 25.10.2026
6 🇺🇦🇧🇬
19:38 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сърцето на града
19:40 25.10.2026
9 Кмета
19:40 25.10.2026
10 Тоалетна Хартия
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Президентските избори не са интересни за Турция. Виж, ако бяха парламентарни...
Коментиран от #13
19:41 25.10.2026
11 всичко се върти около парата
19:46 25.10.2026
12 Иванов
19:47 25.10.2026
13 Една българка
До коментар #10 от "Тоалетна Хартия":Общо взето всичко общо отдавна е взето и изтъргувано така, че каквито и да са изборите вече им е все тая.
19:47 25.10.2026