Асен Василев: 900 000 избиратели дадоха червен картон на Румен Радев

„900 хиляди души дадоха червен картон на управлението на Румен Радев.“ Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след първия тур на президентските избори.

Според Василев рекордно ниската избирателна активност от около 22% не е само израз на разочарование от политическата класа, а оценка за управлението на „Прогресивна България“. По данни на „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 22,3% от избирателите, или около 1,47 млн. души. „Маркет ЛИНКС“ отчита активност от 21,03%, равняваща се на около 1,41 млн. гласували.

Първите предварителни резултати поставят Илияна Йотова на първо място, а Андрей Гюров на второ, което означава, че двамата ще участват в балотаж. Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, докато Гюров и Георги Кандев са с 32,4%. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика - 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров.

Критика към управляващите

Василев заяви, че е очаквал оспорвана надпревара между двамата кандидати, но не и толкова голям отлив на гласове от управляващата формация. По думите му през април „Прогресивна България“ е получила доверието на около 1,44 млн. избиратели, които са очаквали по-високи доходи, повече сигурност и борба с олигархията.

„Това, което виждаме шест месеца по-късно, е провал и в трите неща“, заяви Василев.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ отправи критики и към основните параметри на бюджета за 2027 г. Според него заложеният ръст на заплатите е по-нисък от очакваната инфлация.

„За първи път имаме записано в бюджета обедняване“, коментира той.

Василев заяви, че проблемите не са само икономически, а засягат и вътрешната и външната сигурност. В коментара си за посланието на Илияна Йотова, че иска да бъде президент на мира, той подчерта необходимостта България да е подготвена и да разполага с надеждни съюзници.

„За да има мир в страната, ние трябва да сме подготвени“, каза лидерът на ПП.

Той разкритикува управляващите за инцидентите с дронове и кораби в Черно море и припомни договорената в миналото дерогация за използването на руски петрол от „Лукойл“, която според него е имала положителен ефект върху бизнеса и бюджетните приходи.

На въпрос дали Андрей Гюров ще потърси подкрепа от ГЕРБ и ДПС за балотажа Василев заяви, че не може да говори от името на кандидата.

Източници: btvnovinite.bg