Асен Василев: 900 000 избиратели дадоха червен картон на Румен Радев

„900 хиляди души дадоха червен картон на управлението на Румен Радев.“ Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след първия тур на президентските избори.
Според Василев рекордно ниската избирателна активност от около 22% не е само израз на разочарование от политическата класа, а оценка за управлението на „Прогресивна България“. По данни на „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 22,3% от избирателите, или около 1,47 млн. души. „Маркет ЛИНКС“ отчита активност от 21,03%, равняваща се на около 1,41 млн. гласували.
Първите предварителни резултати поставят Илияна Йотова на първо място, а Андрей Гюров на второ, което означава, че двамата ще участват в балотаж. Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, докато Гюров и Георги Кандев са с 32,4%. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика - 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров.
Критика към управляващите
Василев заяви, че е очаквал оспорвана надпревара между двамата кандидати, но не и толкова голям отлив на гласове от управляващата формация. По думите му през април „Прогресивна България“ е получила доверието на около 1,44 млн. избиратели, които са очаквали по-високи доходи, повече сигурност и борба с олигархията.„Това, което виждаме шест месеца по-късно, е провал и в трите неща“, заяви Василев.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ отправи критики и към основните параметри на бюджета за 2027 г. Според него заложеният ръст на заплатите е по-нисък от очакваната инфлация.„За първи път имаме записано в бюджета обедняване“, коментира той.
Василев заяви, че проблемите не са само икономически, а засягат и вътрешната и външната сигурност. В коментара си за посланието на Илияна Йотова, че иска да бъде президент на мира, той подчерта необходимостта България да е подготвена и да разполага с надеждни съюзници.„За да има мир в страната, ние трябва да сме подготвени“, каза лидерът на ПП.
Той разкритикува управляващите за инцидентите с дронове и кораби в Черно море и припомни договорената в миналото дерогация за използването на руски петрол от „Лукойл“, която според него е имала положителен ефект върху бизнеса и бюджетните приходи.
На въпрос дали Андрей Гюров ще потърси подкрепа от ГЕРБ и ДПС за балотажа Василев заяви, че не може да говори от името на кандидата.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени Минчев
23:48 25.10.2026
2 При това половината бяха
23:48 25.10.2026
3 Ами явно и комунистите вече не искат
Коментиран от #17
23:49 25.10.2026
4 Бъркаш спорта.
Направиха му тежък нокаут.
23:49 25.10.2026
5 стоян георгиев
23:49 25.10.2026
6 Радев не участва в изборите.
Коментиран от #16
23:50 25.10.2026
7 Виж кой го казва!
23:52 25.10.2026
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #18
23:53 25.10.2026
9 Лорда
23:53 25.10.2026
10 "Кимон Георгиев" не беше предвидил...
Явно лапачите на " държавната софра"
вече са в кома на " доволно угоени другари" !!!
23:55 25.10.2026
11 Тъпото племе не разбира,
23:57 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чичо
Коментиран от #26
00:00 26.10.2026
14 Имигрант
Това че на раменете на Ганьо Лапнишарански стои топка с коса в която има дупка за шише, никой не ви е виновен.
Коментиран от #23
00:00 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да, да.
До коментар #6 от "Радев не участва в изборите.":Щом тази мисъл те успокоява....
00:06 26.10.2026
17 Къде ги тия комунисти ???
До коментар #3 от "Ами явно и комунистите вече не искат":Виждам само доволно богати , добре зализани ,
олигарси "Алекперовци"!
Хора с Рафинерий за петрол , за милиарди долари !!!
А (сърпа , чука и Москвича ) смениха за яхти ,
струващи стотици милиони долари! !
00:07 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Драги Хорски, никой нема нерви
До коментар #15 от "Горски":да ти чете пледоариите.
Това, че си бил даскал, не те оправдава.
Краткостта е сестра на таланта.
00:21 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Горски
00:22 26.10.2026
23 Копей,
До коментар #14 от "Имигрант":Путинът ти не защитава българския интерес. А нацизмът е забранен със закон. Би трябвало Възраждане да е забранена партия.
Но кой ли спазва законите.
00:23 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Другарю Василев,
00:27 26.10.2026
26 Чичо, ти си по-ценен
До коментар #13 от "Чичо":от всякакви социолози.
Никой не се светна, че рейтингът на Прогресистите почна главоломно да пада, когато посегнаха на РАКИЯТА. Тя е по-мила за българина от Русия и Украйна накуп, от лева и водката, от авокадото и елдата.
00:28 26.10.2026