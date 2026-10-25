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Асен Василев: 900 000 избиратели дадоха червен картон на Румен Радев
  Тема: Избори

Асен Василев: 900 000 избиратели дадоха червен картон на Румен Радев

25 Октомври, 2026 23:46 725 26

  • асен василев-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи резултата от първия тур като оценка за управлението и разкритикува бюджета за 2027 г

Асен Василев: 900 000 избиратели дадоха червен картон на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„900 хиляди души дадоха червен картон на управлението на Румен Радев.“ Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след първия тур на президентските избори.

Според Василев рекордно ниската избирателна активност от около 22% не е само израз на разочарование от политическата класа, а оценка за управлението на „Прогресивна България“. По данни на „Алфа Рисърч“ до урните са отишли 22,3% от избирателите, или около 1,47 млн. души. „Маркет ЛИНКС“ отчита активност от 21,03%, равняваща се на около 1,41 млн. гласували.

Първите предварителни резултати поставят Илияна Йотова на първо място, а Андрей Гюров на второ, което означава, че двамата ще участват в балотаж. Според „Алфа Рисърч“ Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, докато Гюров и Георги Кандев са с 32,4%. Данните на „Маркет ЛИНКС“ показват по-малка разлика - 32,2% за Йотова и 31,6% за Гюров.

Критика към управляващите

Василев заяви, че е очаквал оспорвана надпревара между двамата кандидати, но не и толкова голям отлив на гласове от управляващата формация. По думите му през април „Прогресивна България“ е получила доверието на около 1,44 млн. избиратели, които са очаквали по-високи доходи, повече сигурност и борба с олигархията.

„Това, което виждаме шест месеца по-късно, е провал и в трите неща“, заяви Василев.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ отправи критики и към основните параметри на бюджета за 2027 г. Според него заложеният ръст на заплатите е по-нисък от очакваната инфлация.

„За първи път имаме записано в бюджета обедняване“, коментира той.

Василев заяви, че проблемите не са само икономически, а засягат и вътрешната и външната сигурност. В коментара си за посланието на Илияна Йотова, че иска да бъде президент на мира, той подчерта необходимостта България да е подготвена и да разполага с надеждни съюзници.

„За да има мир в страната, ние трябва да сме подготвени“, каза лидерът на ПП.

Той разкритикува управляващите за инцидентите с дронове и кораби в Черно море и припомни договорената в миналото дерогация за използването на руски петрол от „Лукойл“, която според него е имала положителен ефект върху бизнеса и бюджетните приходи.

На въпрос дали Андрей Гюров ще потърси подкрепа от ГЕРБ и ДПС за балотажа Василев заяви, че не може да говори от името на кандидата.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени Минчев

    7 7 Отговор
    Ще го направим лорд...! Да живее оранжевото..

    23:48 25.10.2026

  • 2 При това половината бяха

    9 7 Отговор
    червени избиратели. И тях ги е гнус от фентанилната кралица.

    23:48 25.10.2026

  • 3 Ами явно и комунистите вече не искат

    12 9 Отговор
    да са кремълски слугинаж.

    Коментиран от #17

    23:49 25.10.2026

  • 4 Бъркаш спорта.

    13 7 Отговор
    Не е червен картон.
    Направиха му тежък нокаут.

    23:49 25.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    11 15 Отговор
    Дано герб подкрепят гюров.това е шанса на европейските сили

    23:49 25.10.2026

  • 6 Радев не участва в изборите.

    8 3 Отговор
    Дали са го на Йотова.

    Коментиран от #16

    23:50 25.10.2026

  • 7 Виж кой го казва!

    12 10 Отговор
    А вие изгубихте 500 000 заради сглобката!

    23:52 25.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    9 6 Отговор
    Асене, въпреки червения картон, мачът не е свършил. Идват продължения и дузпи. Бирата и пуканките са приготвени.

    Коментиран от #18

    23:53 25.10.2026

  • 9 Лорда

    7 5 Отговор
    Научил се е. От Боку. Първо плюене по опонента задълже. То, "съединителите" сме така...

    23:53 25.10.2026

  • 10 "Кимон Георгиев" не беше предвидил...

    5 1 Отговор
    този силен "изберателен шамар" !
    Явно лапачите на " държавната софра"
    вече са в кома на " доволно угоени другари" !!!

    23:55 25.10.2026

  • 11 Тъпото племе не разбира,

    12 1 Отговор
    че всичките са оплетени като свински черва и се правят на опозиция!

    23:57 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чичо

    11 6 Отговор
    Неможачите трябва да си отидат до Коледа. Мнооого проблеми създадоха тези некомпетентни хора ! Ракията-религия за българина, минималната заплата-остави ха 600 хиляди да гладуват за да могат да угодят на хората, които му платиха предизборната кампания, цените-никакво понятие как да ги овладеят, вдигнаха данъците при условие, че обещаха, че няма да ги вдигат. Много лош подбор на министри. Хвани единия, блъсни другия ! Отделно - далавееериии, далавееериии......

    Коментиран от #26

    00:00 26.10.2026

  • 14 Имигрант

    6 9 Отговор
    Всички в България имаха избор и шанс да изберат партия като Възраждане, която да им защити интереса.
    Това че на раменете на Ганьо Лапнишарански стои топка с коса в която има дупка за шише, никой не ви е виновен.

    Коментиран от #23

    00:00 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да, да.

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев не участва в изборите.":

    Щом тази мисъл те успокоява....

    00:06 26.10.2026

  • 17 Къде ги тия комунисти ???

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами явно и комунистите вече не искат":

    Виждам само доволно богати , добре зализани ,
    олигарси "Алекперовци"!
    Хора с Рафинерий за петрол , за милиарди долари !!!
    А (сърпа , чука и Москвича ) смениха за яхти ,
    струващи стотици милиони долари! !

    00:07 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Драги Хорски, никой нема нерви

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    да ти чете пледоариите.
    Това, че си бил даскал, не те оправдава.

    Краткостта е сестра на таланта.

    00:21 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горски

    2 2 Отговор
    Навремето хората ходеха да гласуват,защото мислеха,че има реални избори. Сега никой не ходи да гласува,защото разбраха,че всъщност няма избори ,а всичко се наглася задкулисно и никой не брои бюлетини. Сега си помислете как ви лъгаха социологическите агенции на агентите от КГБ/ДС, за да манипулират изборите и рундьовците да откраднат вота! И въпреки това продължават да лансират тези престъпници и да ги канят по медиите, докато се правят, че ловят някакви кокошкари по селата за купуване на 3-5 гласа. Когато няма реален избор: едната е продължение на радев който заблуди маса хора за да гласуват на него и после се отметна; другият е скатал казармата кандидат полезен слуга за украйна.

    00:22 26.10.2026

  • 23 Копей,

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Имигрант":

    Путинът ти не защитава българския интерес. А нацизмът е забранен със закон. Би трябвало Възраждане да е забранена партия.
    Но кой ли спазва законите.

    00:23 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Другарю Василев,

    2 1 Отговор
    С помощта на Пеевски и Бойко Борисов, пак няма да имате президент! Нищо няма да имате, дори и вазелин!

    00:27 26.10.2026

  • 26 Чичо, ти си по-ценен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чичо":

    от всякакви социолози.
    Никой не се светна, че рейтингът на Прогресистите почна главоломно да пада, когато посегнаха на РАКИЯТА. Тя е по-мила за българина от Русия и Украйна накуп, от лева и водката, от авокадото и елдата.

    00:28 26.10.2026

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