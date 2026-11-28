Проектобюджетът за 2027 г. води до обедняване на хората и е „катастрофа за страната“, заяви във Видин лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той говори след среща с членове и симпатизанти на партията, в която са участвали над 100 души.

Василев постави акцент върху финансирането на пътя Видин–Ботевград. По думите му за работа по трите лота в бюджета за 2024 г. са били предвидени 204 млн. евро, докато в настоящия проект са заложени 62 млн. евро. Сумата е по-ниска и от първоначално предвидените 68 млн. евро.

„Продължаваме промяната“ ще постави отново въпроса за финансирането на обекта при обсъждането на Закона за държавния бюджет, каза Василев. Като ключови за развитието на региона той посочи завършването на пътя, изграждането на газова връзка за индустриалната зона и използването на геотермална енергия. Проектът за геотермална енергия е бил включен в Плана за възстановяване и устойчивост, но впоследствие е отпаднал.

Критики към доходите и пенсиите

Според Василев проектобюджетът предвижда увеличение на доходите с 5% при инфлация от 6% за последния месец. Той заяви, че ръстът няма да обхване всички заети в държавния сектор.

Критика беше отправена и към пенсионната политика. По думите му пенсиите трябва да се увеличат със 7,8%, но 1,2 млн. пенсионери ще останат под линията на бедност. Василев посочи минимална пенсия от 374 евро от 1 юли при линия на бедност от 443 евро.

„Най-добрата антиинфлационна мярка е доходите да растат по-бързо от цените“, каза Асен Василев.

Той предупреди и за отражението на по-високите цени на природния газ и електроенергията върху храните. Според него по-скъпият газ ще увеличи разходите на оранжериите, което впоследствие може да се отрази на цените на зеленчуците и останалите хранителни продукти.

Парламентът вече одобри проекта на първо четене

Народното събрание прие проектобюджета за 2027 г. на първо четене на 25 ноември със 126 гласа „за“ и 81 „против“. Подкрепа даде само парламентарното мнозинство. В проекта са заложени икономически растеж от 2,5% и дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт. Предстои разглеждането му на второ четене, когато могат да бъдат внесени предложения за промени.

Василев заяви, че в бюджета липсват антикризисни мерки. От „Продължаваме промяната“ предлагат училища, църкви, детски градини, студентски общежития и читалища отново да плащат електроенергията по цени за битови потребители, а не по промишлени тарифи.

Според Василев за връщането на хората в Северозападна България са необходими добре платени работни места, добра болница и добро училище. Той призова за изготвянето на нов бюджет от нов финансов министър.

Източници: bta.bg, economic.bg, vesti.bg