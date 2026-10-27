Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември и заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Христов определи балотажа като един от най-важните избори през последните години. „Предстоящият вот е един от най-важните избори през последните години“, заяви той и посочи, че двамата кандидати предлагат коренно различни пътища за развитието на България.

Призив за участие във вота

В публикация във Facebook Христов се обърна към привържениците на СДС и към демократичната общност с призив да излязат до урните. Като основания за подкрепата си той посочи демокрацията, свободите и европейската ориентация на страната.

Заместник-председателят на СДС предупреди, че призивите за негласуване могат да доведат до отдалечаване на България от европейския ѝ път. В аргументацията си той направи паралел с управлението на Жан Виденов и заяви, че се опасява от връщане към авторитарен стил на управление и икономически хаос.

Така Христов зае позиция в подкрепа на Гюров и Кандев преди решаващия втори тур, като призивът му е насочен към активност на избирателите, а не към негласуване.