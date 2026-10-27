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Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа
  Тема: Избори

Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа

27 Октомври, 2026 13:32 633 29

  • румен христов-
  • сдс-
  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президентски избори

Заместник-председателят на СДС призова избирателите да гласуват на 1 ноември и предупреди за риска от негласуване

Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа - 1
Снимка: Нова телевизия
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември и заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Христов определи балотажа като един от най-важните избори през последните години. „Предстоящият вот е един от най-важните избори през последните години“, заяви той и посочи, че двамата кандидати предлагат коренно различни пътища за развитието на България.

Призив за участие във вота

В публикация във Facebook Христов се обърна към привържениците на СДС и към демократичната общност с призив да излязат до урните. Като основания за подкрепата си той посочи демокрацията, свободите и европейската ориентация на страната.

Заместник-председателят на СДС предупреди, че призивите за негласуване могат да доведат до отдалечаване на България от европейския ѝ път. В аргументацията си той направи паралел с управлението на Жан Виденов и заяви, че се опасява от връщане към авторитарен стил на управление и икономически хаос.

Така Христов зае позиция в подкрепа на Гюров и Кандев преди решаващия втори тур, като призивът му е насочен към активност на избирателите, а не към негласуване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тоя е гледал БГ тв

    9 6 Отговор
    Българските телевизии/ БНТ,бТВ и нова/
    Не започваха със Йотова води с един колко си а Гюров води в няколко града

    Коментиран от #3

    13:35 27.10.2026

  • 3 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя е гледал БГ тв":

    Омръзна ми да обяснявам защо е така!!!
    Да си чел!!!

    Коментиран от #6, #7

    13:37 27.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    8 4 Отговор
    Четете статията в ПИК - КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОСИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    Коментиран от #24, #28

    13:37 27.10.2026

  • 5 гост

    11 12 Отговор
    Браво,така трябва,все са десни,имат различия, но срещу червените кхмери,трябва обединение...

    Коментиран от #23

    13:37 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 този бурсук още ли не е

    7 6 Отговор
    събрал чаршията? Кой го интересува

    13:40 27.10.2026

  • 9 уруди големи са !!

    8 1 Отговор
    Няма такива гнусаци в цялата вселена !!! За тези всичко е власт и пари !!!

    13:40 27.10.2026

  • 10 !!!?

    12 10 Отговор
    10 години стигат на Наркобаронесата ...времето е за демократичен Президент !!!?

    13:40 27.10.2026

  • 11 уруди големи са !!

    8 4 Отговор
    Граб може и да не влязат в парламента на следващите избори , а тоз не го броя за човек !!

    13:42 27.10.2026

  • 12 Жоржета стресираща

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Началник
    Ааа като идеш там
    Се поинтересувай коя е била
    Шеф на новините в БТ когаш
    Е бил уволнен твоя милен...☝ и ни пиши

    13:43 27.10.2026

  • 13 АБЕ

    12 4 Отговор
    Нали ни ориентирахте европейски.... И какво стана???? Народа обедня. Сега искате да ни ориентирате към фронта.

    13:45 27.10.2026

  • 14 ОЧЕВИДЕЦ

    7 0 Отговор
    Ами добре,... така е преценил , така е гласувал... ние какво общо имаме с това, а

    13:46 27.10.2026

  • 15 Емигрант

    7 8 Отговор
    Румен Христов винаги съм го критикувал, но за в момента му казвам "браво", той не си позволи като онзи червей Копейкин да контролира вота на симпатизантите си, изказа мнение лично кого предпочита за Президент, а не за кого трябва да гласуват симпатизантите на СДС, това е демокрация и свобода на мисленето, а не като червеят Копейкин който се показа като диктатор и нареди на стадото си да гласува против Гюров, защото знае, че овцата е послушно и контролирано животно, не може само да разсъждава....

    Коментиран от #25

    13:47 27.10.2026

  • 16 Метин

    6 1 Отговор
    Тоя и неговите десет гласоподаватели, ще обърнат вота.

    13:47 27.10.2026

  • 17 Ивелин Михайлов чрез сайта си

    6 9 Отговор
    Красива България-
    Йотова ще загуби балотажът за изборите, а Радев отива по пътят на Слави защото просто излъгаха и продължават да лъжат народа. Казва ни, че е гарант за мир, а от както Илияна Йотова е президент, а шефът и Радев министър-председател всяка сутрин се будим и проверяваме новите дали няма гръмнати кораби, дали няма убийства, дали нов наркодилър не е пуснат на свобода. Пълен провал !

    13:47 27.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор
    СДС дава всичките си ДВА гласа за избягалият от военна служба,
    който иска да оглави войската😀

    Коментиран от #19

    13:49 27.10.2026

  • 19 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":

    Йотова да не е служила в казармата бе.

    13:52 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    3 4 Отговор
    Гюров ще отнесе наркоЙотова като куцо пиле сламка. А копейкин затри партията си и на следващите избори няма да влезе в парламента

    13:53 27.10.2026

  • 22 ЕДНА КАРУЦА ХОРА

    3 1 Отговор
    пък гласовити...чак в съседното село се чуват

    13:54 27.10.2026

  • 23 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Феераси

    13:55 27.10.2026

  • 24 Точен сте

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Кметовете на Герб хванати в корупционни схеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова...Маските паднаха дами и господа

    13:56 27.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Направи паралел с управлението на Жан Виденов🤔🤔🤔🤔🤔
    Какъв паралел, по меридиана ли😀😀
    Щото сега се гласува за Президент, а Виденов НЕ беше Президент❗🤔
    Щото ставало дума за авторитарно управление, че какво авторитарно имаше при Виденов❓🤔

    13:57 27.10.2026

  • 26 Щом гроб и дпс подкрепят Гюровица

    1 1 Отговор
    ясно е за кой трябва да се гласува. Илияна Йотова е избора на нормалните българи

    13:57 27.10.2026

  • 27 Хехе

    1 0 Отговор
    Eдин глас нищо няма да промени😅

    13:58 27.10.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Банкянски хитрец

    1 0 Отговор
    Пускам тва куче да излае кой ще подкрепят моите крепостни

    14:01 27.10.2026

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