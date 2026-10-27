Румен Христов подкрепи Гюров и Кандев за балотажа

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември и заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.
Христов определи балотажа като един от най-важните избори през последните години. „Предстоящият вот е един от най-важните избори през последните години“, заяви той и посочи, че двамата кандидати предлагат коренно различни пътища за развитието на България.
Призив за участие във вота
В публикация във Facebook Христов се обърна към привържениците на СДС и към демократичната общност с призив да излязат до урните. Като основания за подкрепата си той посочи демокрацията, свободите и европейската ориентация на страната.
Заместник-председателят на СДС предупреди, че призивите за негласуване могат да доведат до отдалечаване на България от европейския ѝ път. В аргументацията си той направи паралел с управлението на Жан Виденов и заяви, че се опасява от връщане към авторитарен стил на управление и икономически хаос.
Така Христов зае позиция в подкрепа на Гюров и Кандев преди решаващия втори тур, като призивът му е насочен към активност на избирателите, а не към негласуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тоя е гледал БГ тв
Не започваха със Йотова води с един колко си а Гюров води в няколко града
Коментиран от #3
13:35 27.10.2026
3 Пич
До коментар #2 от "Тоя е гледал БГ тв":Омръзна ми да обяснявам защо е така!!!
Да си чел!!!
Коментиран от #6, #7
13:37 27.10.2026
4 РЕАЛИСТ
Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
Коментиран от #24, #28
13:37 27.10.2026
5 гост
Коментиран от #23
13:37 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 този бурсук още ли не е
13:40 27.10.2026
9 уруди големи са !!
13:40 27.10.2026
10 !!!?
13:40 27.10.2026
11 уруди големи са !!
13:42 27.10.2026
12 Жоржета стресираща
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Началник
Ааа като идеш там
Се поинтересувай коя е била
Шеф на новините в БТ когаш
Е бил уволнен твоя милен...☝ и ни пиши
13:43 27.10.2026
13 АБЕ
13:45 27.10.2026
14 ОЧЕВИДЕЦ
13:46 27.10.2026
15 Емигрант
Коментиран от #25
13:47 27.10.2026
16 Метин
13:47 27.10.2026
17 Ивелин Михайлов чрез сайта си
Йотова ще загуби балотажът за изборите, а Радев отива по пътят на Слави защото просто излъгаха и продължават да лъжат народа. Казва ни, че е гарант за мир, а от както Илияна Йотова е президент, а шефът и Радев министър-председател всяка сутрин се будим и проверяваме новите дали няма гръмнати кораби, дали няма убийства, дали нов наркодилър не е пуснат на свобода. Пълен провал !
13:47 27.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
който иска да оглави войската😀
Коментиран от #19
13:49 27.10.2026
19 Я пъ тоа
До коментар #18 от "🦉🦉🦉🦉":Йотова да не е служила в казармата бе.
13:52 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🦉🦉🦉🦉
13:53 27.10.2026
22 ЕДНА КАРУЦА ХОРА
13:54 27.10.2026
23 Факт
До коментар #5 от "гост":Феераси
13:55 27.10.2026
24 Точен сте
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Кметовете на Герб хванати в корупционни схеми са принудени да изкарат цялата общинска и областна администрации ,техните близки ,фирмите с общински поръчки и техните служители да гласуват за йотова...Маските паднаха дами и господа
13:56 27.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Емигрант":Направи паралел с управлението на Жан Виденов🤔🤔🤔🤔🤔
Какъв паралел, по меридиана ли😀😀
Щото сега се гласува за Президент, а Виденов НЕ беше Президент❗🤔
Щото ставало дума за авторитарно управление, че какво авторитарно имаше при Виденов❓🤔
13:57 27.10.2026
26 Щом гроб и дпс подкрепят Гюровица
13:57 27.10.2026
27 Хехе
13:58 27.10.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Банкянски хитрец
14:01 27.10.2026