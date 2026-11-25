Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2027 г., а депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов определи заложените разходи като прекомерно увеличени. По думите му проектът не изпълнява и обещанието да не се повишават данъците.

„За всички по малко, но от сърце. Това мога да кажа за този бюджет. Бюджетът можеше да бъде по-добър и те го знаят. Не се изпълни обещанието, че няма да бъдат вдигани данъци“, заяви Христов пред Bulgaria ON AIR.

Критики за дълга и дефицита

Според депутата разходната част е основният проблем във финансовата рамка. Той посочи, че през 2027 г. се предвижда нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро, докато бюджетният дефицит остава над 5 млрд. евро по неговата оценка.

„Като извадим 6 млрд. капиталови разходи, ние не инвестираме в растежа на икономиката, инвестираме в текущи разходи – не е добре“, каза Христов.

Официалният проект предвижда касовият дефицит да се понижи от 5,5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 3,5% през 2027 г. В същото време държавният дълг трябва да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП. Капиталовите разходи са планирани на над 6 млрд. евро.

Спорът за данъка върху свръхпечалбата

Една от спорните мерки е еднократният данък върху свръхпечалбата с размер 33%. Той е предвиден за определени сектори, сред които банки, застрахователи, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити и големи търговци на храни.

Христов определи включването на банките като лош сигнал и предупреди, че финансовите институции могат да компенсират разхода чрез по-високи лихви. Европейската централна банка също изрази опасения за възможни негативни последици за банковия сектор.

По думите на Христов мярката е представяна като еднократна, но същевременно се очаква да донесе приходи и през следващата година. Той заяви още, че „Лукойл“ е трябвало да бъде включен в обхвата на данъка.

Европейската процедура продължава

Критиките към бюджета идват на фона на процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че страната не е предприела ефективни действия по договорения път за ограничаване на разходите.

Комисията не е наложила глоба непосредствено с това решение. Според европейските документи евентуална санкция може да бъде препоръчана след решение на Съвета на ЕС и след влизане в сила на законодателни промени. Брюксел очаква България да изпълни стриктно бюджета за 2027 г. и ще оцени напредъка през пролетта на 2027 г.

Финансовият министър Гълъб Донев защити проекта и заяви, че правителството е готово да обсъжда предложения между двете четения, ако те имат финансово покритие. Той обяви и намерение за допълнителни 110 млн. евро за общините, предназначени за зимно почистване, капиталова и изравнителна субсидия и компенсиране на ръста на минималната заплата.