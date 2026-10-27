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Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева

Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева

27 Октомври, 2026 13:51 610 23

  • нсо-
  • емил тонев-
  • соня колтуклиева-
  • инцидент-
  • оставка

Ген.-майор Емил Тонев потвърди, че е подал оставката си

Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев заяви, че е видял грешки в действията на служителите при инцидента със Соня Колтуклиева. Той потвърди, че е подал оставката си, след като тя му е била поискана.

„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, каза Тонев пред журналисти. Той отказа да уточни какви точно са установените пропуски, тъй като по случая продължават вътрешна проверка и съдебно производство.

По думите на началника на НСО проверката трябва да изясни дали служителите са спазили правилата, изискванията и процедурите при изпълнение на задълженията си. Тонев не каза дали инцидентът е можел да бъде предотвратен и не даде категоричен отговор как би реагирал, ако лично е присъствал на мястото.

„Тече проверка, а също и съдебно производство“, посочи той.

Тонев коментира и отговорността на охранителите при подобни ситуации. „Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са“, заяви началникът на службата.

Ген.-майор Тонев потвърди, че вече е депозирал оставката си, но не коментира дали смята искането за основателно. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа“, заяви той.

На въпрос дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай, Тонев отговори: „Аз оставам да служа винаги“. Той потвърди и че е разговарял с Румен Радев, като определи разговора като добър, без да разкрие подробности.

Случаят започна на 22 октомври пред централата на партия „Прогресивна България“ в София. След заседание на формацията Соня Колтуклиева се опитала да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, докато тя се качвала в служебния си автомобил. След намеса на служител на НСО журналистката паднала и получила травма на рамото. Във Военномедицинската академия е установена фрактура.

Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда и поиска постоянното му задържане под стража. Презумпцията за невиновност остава в сила до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи инцидента като недопустим и заяви, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата, но не е видяла самия момент на сблъсъка.

Подаването на оставката на началника на НСО не означава автоматично освобождаване от длъжност. Решението изисква съгласуване между президента и Министерския съвет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Соня

    6 1 Отговор
    беше Сонай,Михаела щеше да е Слави...

    13:57 27.10.2026

  • 2 всичко е скрап

    5 2 Отговор
    ОТ 36 г. няма нито един кадърен министър на МВР и шеф на ДАНС и НСО !!!

    Коментиран от #11

    13:58 27.10.2026

  • 3 Терзиев също

    9 3 Отговор
    има претенции. Колтуклиева падйки е счупила плочника, известно е, че плочките в София гонят разход за СО на кв.м. 3 000 евра.
    НСО също тепърва ще търси имуществени и неимущесвени вреди от Колтуклиева.
    Набеденият служител е станал пацифист след инцидента и вече е напълно тепригоден за гавазин. Пращат го на реподбор, но вероятността да се поправи е ниска.

    14:00 27.10.2026

  • 4 Ако

    9 7 Отговор
    това са пропуски , да нокаутираш човек и да го оставиш да лежи на тротоара , без дори да погледнеш жив ли е ?! И да отпрашиш веднага от мястото с другарката Даца , курдисана най - невъзмутимо и удобно в колата ! Това е наглост на наглостите , нищо човешко , никаква етика и съвест .

    Коментиран от #6, #19

    14:00 27.10.2026

  • 5 Жоржета стресираща

    6 0 Отговор
    Убо е нужно само когато
    В държавата пристига
    Високо поставена персона или делегация
    За вътрешна употребба
    Охр.дейност може и от кварт.полицай☝
    Вж.спрв. как е в провинцията и села...

    14:01 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И какво от това

    4 1 Отговор
    Знае, че Радев няма да я приеме.

    14:04 27.10.2026

  • 8 НСО три дена заседаваха

    4 1 Отговор
    с Бареков какво да лъжат.

    14:04 27.10.2026

  • 9 Курт капан!

    5 2 Отговор
    Какви пропуски бре? Това е вопиюща неграмотност или... съучастие на целия екип ведно с Колтуклиева в сътворяването на курт капан на Доцова!

    Коментиран от #16

    14:05 27.10.2026

  • 10 Гост

    3 0 Отговор
    Вие там сте абсолютни аматьори. Ни образование, ни подготовка, ни знания. Имате една дейност, в която сте много добри, извън нея сте аматьори

    14:05 27.10.2026

  • 11 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "всичко е скрап":

    Славчо Трънски!

    14:06 27.10.2026

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    ХАХАХАХА ЕГАТИ РАДИВОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕД МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХА ХАХАХА

    14:06 27.10.2026

  • 13 Никой не се интересува дали си я подал

    2 0 Отговор
    Интерес представлява само, че
    Радев я подписа.

    Коментиран от #15

    14:07 27.10.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Е как няма да продължи! Кой бяга от това сладко постче.....

    14:07 27.10.2026

  • 15 Тоест,че

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Никой не се интересува дали си я подал":

    НЕ я подписа.

    14:08 27.10.2026

  • 16 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Курт капан!":

    Мутрите бият на поразия радевите мутри без ценз малтретират жени ЖАЛКА РАБОТА ТАКА РАДЕВИТЕ СИ ДЪРЖАТ ВЛАСТТА

    Коментиран от #21

    14:08 27.10.2026

  • 17 ДС Прогресивно Ново начало

    1 1 Отговор
    А ДРОГАрката мафиЙотова защо още не е публикувала указ за уволнението ти ?!
    Чака да отшуми скандала и хората да забравят и да продължиш с мyтpeнските си действия ?

    14:08 27.10.2026

  • 18 Полезното

    0 0 Отговор
    от случката е,че чухме признание-,,Аз само изпълнявам нареждания"!

    14:09 27.10.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    Нямаш представа, че всеки подобен случай се разглежда като инцидент и колата с охраняваното лице трябва да се отдалечи възможни най-бързо❗
    Нямаш представа, че фен от тълпата ЗАБИ ШАМАР на МакАрон❗
    Нямаш представа и защо операторът УСЛУЖЛИВО ПРОПУСНА момента с ПОЛЯГВАНЕТО на старата мажоретка и момента в който загрижен човек пъхна в ръката и телефона излетял на шест седем метра - сякаш Колтучето пада, но продължава да снима🤓

    14:09 27.10.2026

  • 20 Верваме ти

    2 0 Отговор
    А сега кажи за пропуските, когато през юли 2020 г. Чорапа снимаше с дронче в двора на Боко,
    това не е папаращина, нъл тъй?

    14:11 27.10.2026

  • 21 любопитен

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    "радевите мутри без ценз малтретират жени", ти къде видя жена в този случай?

    14:11 27.10.2026

  • 22 Тоя

    1 0 Отговор
    му липсваше обучението за охрана и задържане като полицаите които ги замеряли с камъни и им потрошили патрулката

    14:13 27.10.2026

  • 23 Това е равносилно

    0 0 Отговор
    талибан да скочи в лимузината на Тръмп!Пък след това да го разстрелят!

    14:14 27.10.2026

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