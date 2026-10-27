Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев заяви, че е видял грешки в действията на служителите при инцидента със Соня Колтуклиева. Той потвърди, че е подал оставката си, след като тя му е била поискана.

„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, каза Тонев пред журналисти. Той отказа да уточни какви точно са установените пропуски, тъй като по случая продължават вътрешна проверка и съдебно производство.

По думите на началника на НСО проверката трябва да изясни дали служителите са спазили правилата, изискванията и процедурите при изпълнение на задълженията си. Тонев не каза дали инцидентът е можел да бъде предотвратен и не даде категоричен отговор как би реагирал, ако лично е присъствал на мястото.

„Тече проверка, а също и съдебно производство“, посочи той.

Тонев коментира и отговорността на охранителите при подобни ситуации. „Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са“, заяви началникът на службата.

Ген.-майор Тонев потвърди, че вече е депозирал оставката си, но не коментира дали смята искането за основателно. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа“, заяви той.

На въпрос дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай, Тонев отговори: „Аз оставам да служа винаги“. Той потвърди и че е разговарял с Румен Радев, като определи разговора като добър, без да разкрие подробности.

Случаят започна на 22 октомври пред централата на партия „Прогресивна България“ в София. След заседание на формацията Соня Колтуклиева се опитала да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, докато тя се качвала в служебния си автомобил. След намеса на служител на НСО журналистката паднала и получила травма на рамото. Във Военномедицинската академия е установена фрактура.

Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда и поиска постоянното му задържане под стража. Презумпцията за невиновност остава в сила до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи инцидента като недопустим и заяви, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата, но не е видяла самия момент на сблъсъка.

Подаването на оставката на началника на НСО не означава автоматично освобождаване от длъжност. Решението изисква съгласуване между президента и Министерския съвет.