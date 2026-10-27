Шефът на НСО призна за пропуски след случая с Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев заяви, че е видял грешки в действията на служителите при инцидента със Соня Колтуклиева. Той потвърди, че е подал оставката си, след като тя му е била поискана.
„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, каза Тонев пред журналисти. Той отказа да уточни какви точно са установените пропуски, тъй като по случая продължават вътрешна проверка и съдебно производство.
По думите на началника на НСО проверката трябва да изясни дали служителите са спазили правилата, изискванията и процедурите при изпълнение на задълженията си. Тонев не каза дали инцидентът е можел да бъде предотвратен и не даде категоричен отговор как би реагирал, ако лично е присъствал на мястото.
„Тече проверка, а също и съдебно производство“, посочи той.
Тонев коментира и отговорността на охранителите при подобни ситуации. „Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са“, заяви началникът на службата.
Ген.-майор Тонев потвърди, че вече е депозирал оставката си, но не коментира дали смята искането за основателно. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа“, заяви той.
На въпрос дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай, Тонев отговори: „Аз оставам да служа винаги“. Той потвърди и че е разговарял с Румен Радев, като определи разговора като добър, без да разкрие подробности.
Случаят започна на 22 октомври пред централата на партия „Прогресивна България“ в София. След заседание на формацията Соня Колтуклиева се опитала да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, докато тя се качвала в служебния си автомобил. След намеса на служител на НСО журналистката паднала и получила травма на рамото. Във Военномедицинската академия е установена фрактура.
Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда и поиска постоянното му задържане под стража. Презумпцията за невиновност остава в сила до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи инцидента като недопустим и заяви, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата, но не е видяла самия момент на сблъсъка.
Подаването на оставката на началника на НСО не означава автоматично освобождаване от длъжност. Решението изисква съгласуване между президента и Министерския съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако Соня
13:57 27.10.2026
2 всичко е скрап
Коментиран от #11
13:58 27.10.2026
3 Терзиев също
НСО също тепърва ще търси имуществени и неимущесвени вреди от Колтуклиева.
Набеденият служител е станал пацифист след инцидента и вече е напълно тепригоден за гавазин. Пращат го на реподбор, но вероятността да се поправи е ниска.
14:00 27.10.2026
4 Ако
Коментиран от #6, #19
14:00 27.10.2026
5 Жоржета стресираща
В държавата пристига
Високо поставена персона или делегация
За вътрешна употребба
Охр.дейност може и от кварт.полицай☝
Вж.спрв. как е в провинцията и села...
14:01 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И какво от това
14:04 27.10.2026
8 НСО три дена заседаваха
14:04 27.10.2026
9 Курт капан!
Коментиран от #16
14:05 27.10.2026
10 Гост
14:05 27.10.2026
11 Като
До коментар #2 от "всичко е скрап":Славчо Трънски!
14:06 27.10.2026
12 Анонимен
14:06 27.10.2026
13 Никой не се интересува дали си я подал
Радев я подписа.
Коментиран от #15
14:07 27.10.2026
14 Гост
14:07 27.10.2026
15 Тоест,че
До коментар #13 от "Никой не се интересува дали си я подал":НЕ я подписа.
14:08 27.10.2026
16 Анонимен
До коментар #9 от "Курт капан!":Мутрите бият на поразия радевите мутри без ценз малтретират жени ЖАЛКА РАБОТА ТАКА РАДЕВИТЕ СИ ДЪРЖАТ ВЛАСТТА
Коментиран от #21
14:08 27.10.2026
17 ДС Прогресивно Ново начало
Чака да отшуми скандала и хората да забравят и да продължиш с мyтpeнските си действия ?
14:08 27.10.2026
18 Полезното
14:09 27.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Ако":Нямаш представа, че всеки подобен случай се разглежда като инцидент и колата с охраняваното лице трябва да се отдалечи възможни най-бързо❗
Нямаш представа, че фен от тълпата ЗАБИ ШАМАР на МакАрон❗
Нямаш представа и защо операторът УСЛУЖЛИВО ПРОПУСНА момента с ПОЛЯГВАНЕТО на старата мажоретка и момента в който загрижен човек пъхна в ръката и телефона излетял на шест седем метра - сякаш Колтучето пада, но продължава да снима🤓
14:09 27.10.2026
20 Верваме ти
това не е папаращина, нъл тъй?
14:11 27.10.2026
21 любопитен
До коментар #16 от "Анонимен":"радевите мутри без ценз малтретират жени", ти къде видя жена в този случай?
14:11 27.10.2026
22 Тоя
14:13 27.10.2026
23 Това е равносилно
14:14 27.10.2026