Младежко обединение в БСП иска оставката на изпълнителния директор на “Кауфланд България”. Това се казва в официална позиция на организацията.

Младежкото обединение в БСП категорично подкрепя решението на Комисията за защита на конкуренцията да санкционира „Кауфланд България“ с близо 76 милиона евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители.

Недопустимо е големи международни корпорации да използват пазарната си мощ, за да налагат несправедливи условия на българските производители. Още по-недопустимо е техни ръководители да си позволяват публични заплахи и внушения, че икономическото им влияние ги поставя над българските институции и граждани.

Изказванията на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров, включително сравнението с чувствителни теми като фалита на КТБ и заканите да направи решението на КЗК „на пух и прах“ в съда, са неприемливи!

Настояваме за оставката на Михаил Петров! Подобно поведение е несъвместимо с отговорността на ръководител на голяма международна компания, оперираща в България.

Ние защитаваме свободната и честна конкуренция, българското производство, независимостта на регулаторните органи и правото на съда да се произнася без натиск. Всяка компания има право да обжалва, но никоя няма право да сплашва институциите!

България е правова държава, а не територия, в която големите корпорации диктуват правилата!