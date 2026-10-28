Стоянов: Рисковете в Черно море нарастват всеки ден

Рисковете за сигурността в Черно море нарастват с всеки изминал ден и България, Румъния и Турция трябва да имат обща и адекватна реакция. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на тристранна среща в София с военните министри и началниците на отбраната на трите държави.

„Трите страни заедно трябва да реагираме във всяка една ситуация така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването“, каза Стоянов. По думите му линиите за комуникация не трябва да бъдат прекъсвани, а срещата няма да остане единствена.

България предлага координационен механизъм

В разговорите участват началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря и заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб. Турция е представена от министъра на отбраната Яшар Гюлер и началника на отбраната генерал Селчук Байрактароглу.

Срещата е свикана след удари по търговски кораби в икономическата зона, териториалното море и прилежащата зона в Черно море. България ще предложи създаването на координационен механизъм между трите държави, който да позволи по-бързо съгласуване и реакция при нова заплаха.

„Необходимо е да има координационен механизъм между трите държави, за да може да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация“, заяви Димитър Стоянов.

Министърът уточни, че в икономическата зона България няма суверенитет. Въпреки това сигурността на корабоплаването и действията при инциденти са били сред основните теми на срещата.

Корабът „Хорив“ навлиза в българската зона

Стоянов съобщи, че преобърнатият кораб „Хорив“, който е бил ударен край бреговете на Констанца, е навлязъл в българската икономическа зона и се е приближавал към териториалното море.

„Военноморските сили съвместно с Министерството на транспорта са предприели необходимите мерки да следваме ситуацията и при необходимост да реагираме“, каза министърът.

По думите му на срещата не е обсъждан меморандум за липса на военни действия в Черно море, насочен към Русия или друга държава. Разглеждани са политически послания и възможни военни мерки, които трябва да бъдат договорени съвместно от трите страни.

Предстои решение за два меморандума

Стоянов съобщи още, че Министерският съвет трябва да вземе решение по два меморандума. Единият е за включването на България в проект за противодействие на нисколетящи заплахи, включително дронове.

Вторият документ е свързан с придобиването на зенитни ракети „Мика“ за патрулните кораби. Според министъра тези проекти са част от усилията за модернизация на българската армия и за реакция срещу съвременните заплахи.

Разследването за произхода на дроновете, ударили търговски кораби в българската икономическа зона, е под ръководството на Военна прокуратура. Стоянов заяви, че информация за установеното по случая може да даде единствено прокуратурата.

Източници: bntnews.bg