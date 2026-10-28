Стоянов: Рисковете в Черно море нарастват всеки ден

Рисковете за сигурността в Черно море нарастват с всеки изминал ден и България, Румъния и Турция трябва да имат обща и адекватна реакция. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на тристранна среща в София с военните министри и началниците на отбраната на трите държави.
„Трите страни заедно трябва да реагираме във всяка една ситуация така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването“, каза Стоянов. По думите му линиите за комуникация не трябва да бъдат прекъсвани, а срещата няма да остане единствена.
България предлага координационен механизъм
В разговорите участват началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря и заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб. Турция е представена от министъра на отбраната Яшар Гюлер и началника на отбраната генерал Селчук Байрактароглу.
Срещата е свикана след удари по търговски кораби в икономическата зона, териториалното море и прилежащата зона в Черно море. България ще предложи създаването на координационен механизъм между трите държави, който да позволи по-бързо съгласуване и реакция при нова заплаха.„Необходимо е да има координационен механизъм между трите държави, за да може да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация“, заяви Димитър Стоянов.
Министърът уточни, че в икономическата зона България няма суверенитет. Въпреки това сигурността на корабоплаването и действията при инциденти са били сред основните теми на срещата.
Корабът „Хорив“ навлиза в българската зона
Стоянов съобщи, че преобърнатият кораб „Хорив“, който е бил ударен край бреговете на Констанца, е навлязъл в българската икономическа зона и се е приближавал към териториалното море.
„Военноморските сили съвместно с Министерството на транспорта са предприели необходимите мерки да следваме ситуацията и при необходимост да реагираме“, каза министърът.
По думите му на срещата не е обсъждан меморандум за липса на военни действия в Черно море, насочен към Русия или друга държава. Разглеждани са политически послания и възможни военни мерки, които трябва да бъдат договорени съвместно от трите страни.
Предстои решение за два меморандума
Стоянов съобщи още, че Министерският съвет трябва да вземе решение по два меморандума. Единият е за включването на България в проект за противодействие на нисколетящи заплахи, включително дронове.
Вторият документ е свързан с придобиването на зенитни ракети „Мика“ за патрулните кораби. Според министъра тези проекти са част от усилията за модернизация на българската армия и за реакция срещу съвременните заплахи.
Разследването за произхода на дроновете, ударили търговски кораби в българската икономическа зона, е под ръководството на Военна прокуратура. Стоянов заяви, че информация за установеното по случая може да даде единствено прокуратурата.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митко старшината
Коментиран от #16
10:49 28.10.2026
2 Що така бе , Митьо?
10:50 28.10.2026
3 Митьо СМС-а!
Коментиран от #17
10:50 28.10.2026
4 Не са разрешени коментарите
Коментиран от #18
10:52 28.10.2026
5 Българин
Коментиран от #6, #7, #8, #13
10:53 28.10.2026
6 Е,къде оо-наведен от Радев?
До коментар #5 от "Българин":Нищо не става от тия фатмаци.
10:54 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Здрасти, че бързам
Няма пакт – няма проблем.
11:08 28.10.2026
11 ШЕФА
Коментиран от #23
11:11 28.10.2026
12 Българин
Шамбат, по–малкия му брат,
на българите балтавар,
Бащу издигна, крепост с вал.
По заповед на своя кан,
Шамбат отново бе призван:
на Сула (Дунав) царство основа,
Дулоба се нарича — да!
А отказ да се върне пак
на служба родния си брат
Кубрат нарекъл «отделен» —
Да, Кий! — «отрязан», «подчинен».
Изтласкват франките Шамбат
в България обратно пак.
Над брат смилил се кан Кубрат
Бащу му връща крепост–град.
С Шамбат дошли в Бащу безчет
Улчи — народ все горд, напет.
Те в крепостта заемат стан,
за да я пазят в мир и бран
И ето, СМЕСИЛИ се там
със руси, племе от Саклан.
И тъй сродили род със род —
все храбри руси, НОВ НАРОД.
И тези руси — стар и млад! —
прекланяли се пред Шамбат.
Обичали го с порив горд,
почитали като бог.
Нарекли своя град Бащу
на прякора му — «КИЙ». Затуй
Бащу пък, крепост в тоя град,
нарекли с името ШАМБАТ.
11:12 28.10.2026
13 Каква война?
До коментар #5 от "Българин":Русия ли ще ни нападне?Е,Русия нали не е агресор?
11:14 28.10.2026
14 Абсурдистан
11:22 28.10.2026
15 така, така
Едно е ясно - ако не бяха атаките по руските танкери или по онези, които Запада удобно нарича сенчест флот, то Черно море нямаше да се превърне в зона по опасна и от Ормуз. Разбирам мерака на украинците да вкарат страните от НАТО във войната, но няма да разбера ако Румъния или България бъдат употребени за лелеената в ЕК ескалация на конфликта.
Това ще е тест, доколко нашите са адекватни на предизвикателствата или ще се вържат на номерата на украинците. Е, ако изберем петроханеца за президент, като нищо ще ни вкарт във войната.
11:26 28.10.2026
16 Какви рискове?
До коментар #1 от "Митко старшината":Те повечето българи цяло лято не успяха да се окъпят в морето,че сега ноември ли ще тръгнат да влизат мили навътре?
11:27 28.10.2026
17 Не правете от "мухата дрон" !
До коментар #3 от "Митьо СМС-а!":Това не е наша война . Нямаме работа там.
Коментиран от #22
11:33 28.10.2026
18 Убу де,
До коментар #4 от "Не са разрешени коментарите":а гюро да не би да е по - д0бър?! Тоя директно ще ни набута във войната. Само как ни натресе с договорът, с 0сРайна, без да има право на това?!!!
11:34 28.10.2026
19 Есемес:
11:47 28.10.2026
20 МитЮ членА
11:51 28.10.2026
21 Това е заради вас
11:55 28.10.2026
22 Мислиш ли
До коментар #17 от "Не правете от "мухата дрон" !":Тя войната не е наша , но ти виждаш ли какво става ! Да се снишим предложи Мунчо , но докога ?
11:56 28.10.2026
23 Ха ха ха
До коментар #11 от "ШЕФА":Тя рушнята приятели няма, няма скрупули, няма морал. Като женски пояк е- всичко изяжда, даже мъжкия.
11:58 28.10.2026