Овощари оставят плодове в градините заради ниски цени

Част от плодовете тази година остават необрани и изгниват в градините, тъй като производителите трудно намират купувачи, а изкупните цени не покриват разходите. За проблема разказва БНТ в репортаж от Русе и Добрич. В текста на телевизията има разминаване между заглавието, което посочва Северозападна България, и съдържанието, в което се говори за Североизточна България.
На Централния кооперативен пазар в Русе търговци и производители отчитат по-слабо търсене през есента. Според Кунчо Кунчев, управител на „Общински пазари“ в Русе, спрямо миналата есен цените са същите, но вече са в евро, което означава почти двойно увеличение. Той посочва още, че през лятото цените са били по-ниски от миналогодишните, а разходите за производство са нараснали.„Спрямо миналата есен цените са същите, но в евро, тоест увеличението е почти двойно. През пролетта започна тази тенденция, а през лятото цените бяха по-ниски от миналогодишните“, казва Кунчо Кунчев.
Димка Четова и баща ѝ отглеждат седем сорта круши върху 10 декара в село Крушари, Добричко. Те все по-трудно намират купувачи за продукцията, но успяват да реализират част от нея на дребно. За да ограничат разходите, работят без допълнителна наета работна ръка.„На едро просто е... Цената е смешна предвид разходите, които хвърляш. Това не е малко работа. Все едно някой да ходи на работа, без да получава заплата“, заявява производителката.
Четова настоява българската продукция да бъде предпочитана пред вносните плодове. Според нея по-голямото присъствие на чужда продукция на пазара затруднява продажбата на местната реколта.
Председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колева посочва вноса и недостатъчния брой преработвателни предприятия като основни проблеми за сектора. По думите му голяма част от продукцията е останала необрана, а някои производители обмислят да напуснат бранша и да изкоренят овощните градини.„Вносът оказва изключително голямо влияние при всички плодове, основно върху цената. Голяма част от продукцията остана необрана по градините“, казва Николай Колева.
Той настоява за цялостна стратегия и по-тясно взаимодействие между производителите, тъй като според него отделните стопани трудно могат да осигурят устойчивост на сектора, когато работят самостоятелно.
Заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и Янислав Янчев посочват кооперирането и инвестициите в преработка като възможен отговор на проблемите. Чакъров говори за европейско финансиране, чрез което земеделските стопани да инвестират в преработка и да добавят стойност към продукцията си. Янчев подчертава необходимостта производителите да предлагат плодовете си заедно, за да бъдат по-конкурентни спрямо вноса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Риболовеца
08:06 29.10.2026
2 Много
Коментиран от #14, #16
08:07 29.10.2026
3 Маловажни кражби били
08:08 29.10.2026
4 Овчар
08:12 29.10.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #12
08:14 29.10.2026
6 Нека
Перфе….
08:18 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слава на Евроатлантическа България
- Коментар на Димитри Иванов за политиката на ЕС в областта на селското стопанство -
Коментиран от #11
08:25 29.10.2026
9 Нексус
Чакай малко, другарко!
Как някой ще ме задължава да предпочитам нещо?
Това комунизъм ли ти е, ма?
Като не можете да предложите баланс между цена и качество, фалирвайте!
Чуждите как го правят, а вие не можете?
08:27 29.10.2026
10 пенсионер
08:28 29.10.2026
11 прав е колегата
До коментар #8 от "Слава на Евроатлантическа България":ЕС казал, че вече няма да има Евросубсидии за неприбрана от полето стока. Няма да има вече пари за Бентлита.
Коментиран от #17
08:29 29.10.2026
12 оня с коня
До коментар #5 от "Тик-Ток":Някой да те насилва да ядеш боклуци от Европа?Ей ги родните производители,остава да им се обадиш и ще ти разрешат даже сам да си набереш плодовете от дърветата.
Коментиран от #32
08:32 29.10.2026
13 Хмм
Коментиран от #15
08:34 29.10.2026
14 Само питам
До коментар #2 от "Много":И къде си купуваш плодове на 1/5 от цената ?!
Коментиран от #22
08:34 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цените са достатъчно високи!
До коментар #2 от "Много":Просто селяните са уникално мързеливи и не желаят да си приберат реколтата!
Коментиран от #20
08:40 29.10.2026
17 Слава на Евроатлантическа България
До коментар #11 от "прав е колегата":Точно така! Брюксел те задължава какво да правиш, независимо дали си на печалба или загуба. Това не е пазарна икономика.
А преди когато имахме селско стопанство евросубсидии нямаше. Айде сега да се сетите, защо сега при евросубсидиите има Бентлита.
08:41 29.10.2026
18 Това
08:43 29.10.2026
19 Хмм
До коментар #15 от "Само питам":Всички овощари получават по няколко вида и държавни и европейски субсидии, като и едните и другите ги плащаме аз и ти, за да имаме евтина храна. След като си вземат субсидиите обаче, зарязват реколтата по полето.
Коментиран от #21
08:43 29.10.2026
20 Само питам
До коментар #16 от "Цените са достатъчно високи!":И защо ти не отидеш да я прибереш ?
Миналата година за черешите берачите искаха 1 Лев .Тая година искат 1€ .
А търговците искаха черешите на цена 1.80 -1.90€ с доставка на място .
Колко остава за производителя като махнеш и разходите за обработка и препаратите за пръскане ?!!
Коментиран от #25
08:45 29.10.2026
21 Само питам
До коментар #19 от "Хмм":Авансовото плащане през ноември 2026 г. е точно 469,39 евро/ха (около 91.80 лв./декар).
А знаеш ли колко дръвчета влизат в един декар ?
А колко струва едно дръвче ?!
А колко % се вкореняват успешно от раз ?
А колко години ги обработваш и чакаш докато почнеш да береш нещо ?
Коментиран от #27
08:50 29.10.2026
22 Много
До коментар #14 от "Само питам":Неумен въпрос! Купища сънародници минават границите само да пазаруват, и не искат да си дават парите на нашите алчници!
Коментиран от #23
08:51 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да бе!
До коментар #20 от "Само питам":Когато трябва съм брал! Петнайсет лева за кило череши- изедници!
08:54 29.10.2026
26 Лелята
тероризъм
Коментиран от #28
08:56 29.10.2026
27 Хмм
До коментар #21 от "Само питам":Ами добре, да ги върнат. Колкото са взели да ги върнат до стотинка и от тук нататък да получават субсидия единствено за пусната на пазара продукция, без никакви предплащания. А още по-добре изобщо да не получават субсидии и да се научат да произвеждат рентабилно, а не само да усвояват. В Украйна има война, не вземат и стотинка субсидия и пак успяват да произведат по-евтина и качествена продукция.
08:59 29.10.2026
28 така е
До коментар #26 от "Лелята":Като не щете български ябълки по 6 евро килото, яжте полските боклуци по 2 Евро килото.
09:03 29.10.2026
29 тиа
09:05 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 БАРС
09:14 29.10.2026
32 Оня Шемет с коня
До коментар #12 от "оня с коня":Точно така,сам да си ги набереш за по 3€ килото 🤣😅
09:18 29.10.2026
33 Грозев е еничарин
09:21 29.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.