Овощари оставят плодове в градините заради ниски цени

Част от плодовете тази година остават необрани и изгниват в градините, тъй като производителите трудно намират купувачи, а изкупните цени не покриват разходите. За проблема разказва БНТ в репортаж от Русе и Добрич. В текста на телевизията има разминаване между заглавието, което посочва Северозападна България, и съдържанието, в което се говори за Североизточна България.

На Централния кооперативен пазар в Русе търговци и производители отчитат по-слабо търсене през есента. Според Кунчо Кунчев, управител на „Общински пазари“ в Русе, спрямо миналата есен цените са същите, но вече са в евро, което означава почти двойно увеличение. Той посочва още, че през лятото цените са били по-ниски от миналогодишните, а разходите за производство са нараснали.

„Спрямо миналата есен цените са същите, но в евро, тоест увеличението е почти двойно. През пролетта започна тази тенденция, а през лятото цените бяха по-ниски от миналогодишните“, казва Кунчо Кунчев.

Димка Четова и баща ѝ отглеждат седем сорта круши върху 10 декара в село Крушари, Добричко. Те все по-трудно намират купувачи за продукцията, но успяват да реализират част от нея на дребно. За да ограничат разходите, работят без допълнителна наета работна ръка.

„На едро просто е... Цената е смешна предвид разходите, които хвърляш. Това не е малко работа. Все едно някой да ходи на работа, без да получава заплата“, заявява производителката.

Четова настоява българската продукция да бъде предпочитана пред вносните плодове. Според нея по-голямото присъствие на чужда продукция на пазара затруднява продажбата на местната реколта.

Председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колева посочва вноса и недостатъчния брой преработвателни предприятия като основни проблеми за сектора. По думите му голяма част от продукцията е останала необрана, а някои производители обмислят да напуснат бранша и да изкоренят овощните градини.

„Вносът оказва изключително голямо влияние при всички плодове, основно върху цената. Голяма част от продукцията остана необрана по градините“, казва Николай Колева.

Той настоява за цялостна стратегия и по-тясно взаимодействие между производителите, тъй като според него отделните стопани трудно могат да осигурят устойчивост на сектора, когато работят самостоятелно.

Заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и Янислав Янчев посочват кооперирането и инвестициите в преработка като възможен отговор на проблемите. Чакъров говори за европейско финансиране, чрез което земеделските стопани да инвестират в преработка и да добавят стойност към продукцията си. Янчев подчертава необходимостта производителите да предлагат плодовете си заедно, за да бъдат по-конкурентни спрямо вноса.