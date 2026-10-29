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Овощари оставят плодове в градините заради ниски цени

Овощари оставят плодове в градините заради ниски цени

29 Октомври, 2026 08:01 1 079 34

  • овощари-
  • изкупни цени-
  • плодове-
  • внос-
  • земеделие

Производители от Северна България трудно намират купувачи, а част от реколтата остава необрана. Браншът настоява за коопериране, преработка и ограничаване на натиска от вноса

Овощари оставят плодове в градините заради ниски цени - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от плодовете тази година остават необрани и изгниват в градините, тъй като производителите трудно намират купувачи, а изкупните цени не покриват разходите. За проблема разказва БНТ в репортаж от Русе и Добрич. В текста на телевизията има разминаване между заглавието, което посочва Северозападна България, и съдържанието, в което се говори за Североизточна България.

На Централния кооперативен пазар в Русе търговци и производители отчитат по-слабо търсене през есента. Според Кунчо Кунчев, управител на „Общински пазари“ в Русе, спрямо миналата есен цените са същите, но вече са в евро, което означава почти двойно увеличение. Той посочва още, че през лятото цените са били по-ниски от миналогодишните, а разходите за производство са нараснали.

„Спрямо миналата есен цените са същите, но в евро, тоест увеличението е почти двойно. През пролетта започна тази тенденция, а през лятото цените бяха по-ниски от миналогодишните“, казва Кунчо Кунчев.

Димка Четова и баща ѝ отглеждат седем сорта круши върху 10 декара в село Крушари, Добричко. Те все по-трудно намират купувачи за продукцията, но успяват да реализират част от нея на дребно. За да ограничат разходите, работят без допълнителна наета работна ръка.

„На едро просто е... Цената е смешна предвид разходите, които хвърляш. Това не е малко работа. Все едно някой да ходи на работа, без да получава заплата“, заявява производителката.

Четова настоява българската продукция да бъде предпочитана пред вносните плодове. Според нея по-голямото присъствие на чужда продукция на пазара затруднява продажбата на местната реколта.

Председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колева посочва вноса и недостатъчния брой преработвателни предприятия като основни проблеми за сектора. По думите му голяма част от продукцията е останала необрана, а някои производители обмислят да напуснат бранша и да изкоренят овощните градини.

„Вносът оказва изключително голямо влияние при всички плодове, основно върху цената. Голяма част от продукцията остана необрана по градините“, казва Николай Колева.

Той настоява за цялостна стратегия и по-тясно взаимодействие между производителите, тъй като според него отделните стопани трудно могат да осигурят устойчивост на сектора, когато работят самостоятелно.

Заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и Янислав Янчев посочват кооперирането и инвестициите в преработка като възможен отговор на проблемите. Чакъров говори за европейско финансиране, чрез което земеделските стопани да инвестират в преработка и да добавят стойност към продукцията си. Янчев подчертава необходимостта производителите да предлагат плодовете си заедно, за да бъдат по-конкурентни спрямо вноса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Риболовеца

    25 1 Отговор
    Преди няколко дни си купих 20 кг ябълки от такъв овощар. Цената, на която ми бяха предложени плодовете, беше невероятно ниска в сравнение с тази по пазарите. Прекупвачите на едро прибират лъвския пай от търговията. Който има време и възможност, да търси такива производители и ще получи хем по-евтина, хем по-качествена храна.

    08:06 29.10.2026

  • 2 Много

    9 31 Отговор
    Важното, да гният! Нашите овощари са предимно алчни, и вноса много ги убива. Щом турците и македонците примерно могат да ги произведат за една пета от цената, как така нашите не могат?

    Коментиран от #14, #16

    08:07 29.10.2026

  • 3 Маловажни кражби били

    14 1 Отговор
    Имаше градини и лозя Крадеше се но в рамки Сега няма смисъл да се гледа нищо ще бъде опоскано до шушка

    08:08 29.10.2026

  • 4 Овчар

    16 3 Отговор
    Гласувайте мазохисти за по гаден живот още 40 години..!

    08:12 29.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    24 9 Отговор
    Ами така става като няма ТКЗС и СССР,ще ядем боклуците на Европата

    Коментиран от #12

    08:14 29.10.2026

  • 6 Нека

    1 9 Отговор
    Тази година ще ги оставят,догодина пак о на 3ката идват в завода на смени :)
    Перфе….

    08:18 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слава на Евроатлантическа България

    16 5 Отговор
    Пишете в нета и гледайте фактите - как ЕС унищожи селското ни стопанство:

    - Коментар на Димитри Иванов за политиката на ЕС в областта на селското стопанство -

    Коментиран от #11

    08:25 29.10.2026

  • 9 Нексус

    10 11 Отговор
    Четова настоява българската продукция да бъде предпочитана пред вносните плодове. Според нея

    Чакай малко, другарко!
    Как някой ще ме задължава да предпочитам нещо?
    Това комунизъм ли ти е, ма?
    Като не можете да предложите баланс между цена и качество, фалирвайте!
    Чуждите как го правят, а вие не можете?

    08:27 29.10.2026

  • 10 пенсионер

    11 10 Отговор
    нали гласувахте за льотчика които ще ви управи живота сега хак ви е чака ви и по лошо

    08:28 29.10.2026

  • 11 прав е колегата

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на Евроатлантическа България":

    ЕС казал, че вече няма да има Евросубсидии за неприбрана от полето стока. Няма да има вече пари за Бентлита.

    Коментиран от #17

    08:29 29.10.2026

  • 12 оня с коня

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Някой да те насилва да ядеш боклуци от Европа?Ей ги родните производители,остава да им се обадиш и ще ти разрешат даже сам да си набереш плодовете от дърветата.

    Коментиран от #32

    08:32 29.10.2026

  • 13 Хмм

    10 1 Отговор
    А субсидиите, които им плащаме за да имаме евтина храна ще върнат ли?

    Коментиран от #15

    08:34 29.10.2026

  • 14 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    И къде си купуваш плодове на 1/5 от цената ?!

    Коментиран от #22

    08:34 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цените са достатъчно високи!

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    Просто селяните са уникално мързеливи и не желаят да си приберат реколтата!

    Коментиран от #20

    08:40 29.10.2026

  • 17 Слава на Евроатлантическа България

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "прав е колегата":

    Точно така! Брюксел те задължава какво да правиш, независимо дали си на печалба или загуба. Това не е пазарна икономика.
    А преди когато имахме селско стопанство евросубсидии нямаше. Айде сега да се сетите, защо сега при евросубсидиите има Бентлита.

    08:41 29.10.2026

  • 18 Това

    14 0 Отговор
    Е истината както казва Кунчев от лев мина в евро всичко от препарати до плодове и зеленчуци и по пътища и разклони си продаваха стоката в евра

    08:43 29.10.2026

  • 19 Хмм

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Всички овощари получават по няколко вида и държавни и европейски субсидии, като и едните и другите ги плащаме аз и ти, за да имаме евтина храна. След като си вземат субсидиите обаче, зарязват реколтата по полето.

    Коментиран от #21

    08:43 29.10.2026

  • 20 Само питам

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Цените са достатъчно високи!":

    И защо ти не отидеш да я прибереш ?
    Миналата година за черешите берачите искаха 1 Лев .Тая година искат 1€ .
    А търговците искаха черешите на цена 1.80 -1.90€ с доставка на място .
    Колко остава за производителя като махнеш и разходите за обработка и препаратите за пръскане ?!!

    Коментиран от #25

    08:45 29.10.2026

  • 21 Само питам

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    Авансовото плащане през ноември 2026 г. е точно 469,39 евро/ха (около 91.80 лв./декар).

    А знаеш ли колко дръвчета влизат в един декар ?
    А колко струва едно дръвче ?!
    А колко % се вкореняват успешно от раз ?
    А колко години ги обработваш и чакаш докато почнеш да береш нещо ?

    Коментиран от #27

    08:50 29.10.2026

  • 22 Много

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Неумен въпрос! Купища сънародници минават границите само да пазаруват, и не искат да си дават парите на нашите алчници!

    Коментиран от #23

    08:51 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да бе!

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Само питам":

    Когато трябва съм брал! Петнайсет лева за кило череши- изедници!

    08:54 29.10.2026

  • 26 Лелята

    6 3 Отговор
    ами спрете да внасяте от полша това си е урсулски
    тероризъм

    Коментиран от #28

    08:56 29.10.2026

  • 27 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Ами добре, да ги върнат. Колкото са взели да ги върнат до стотинка и от тук нататък да получават субсидия единствено за пусната на пазара продукция, без никакви предплащания. А още по-добре изобщо да не получават субсидии и да се научат да произвеждат рентабилно, а не само да усвояват. В Украйна има война, не вземат и стотинка субсидия и пак успяват да произведат по-евтина и качествена продукция.

    08:59 29.10.2026

  • 28 така е

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Лелята":

    Като не щете български ябълки по 6 евро килото, яжте полските боклуци по 2 Евро килото.

    09:03 29.10.2026

  • 29 тиа

    4 4 Отговор
    да фалират до крак

    09:05 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БАРС

    0 3 Отговор
    НЕ ЗНАМ НО КАК МОЖЕ ПОЛЯЦИТЕ ДА СИИПЛАСИРАТ ПРОДУКЦИЯТА А НИЕ НЕ.НА ВСИЧКОТО ОТ ГОРЕ ЧБЬЛКИТЕ КРУШИТЕ ТМ ГИ СЪБИРАТ УКРАИНКИ.ПЪЛНО С ТЯХ ТАМ ЗНАМ МНОГО ДОБРЕ КАК МОГАТ ТЕ ДА СЕ СПРАВЯТ СЪС СЪБИРАНЕТО НА ЯГОДИ СЪЩО ЧЕРЕШИ И Т Н МОРКОВИ МАГДАНОС КОПЪР РАЗНИ САЛАТИ.УКРАИНКИТЕ ТАМ РАБОТЯТ ПО 10,12 ЧАСА ЧОРБАДЖИЯТА ГИ ХРАНИ БЕСПЛАТНО КАКТО И БЕЗПЛАТНО СПАНЕ.РАБОТЯТ ДЕ ПО ЕДИН МЕСЕЦ ДЕ ПОМЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ИЛИ ДВА И СЕ ПРИБИРАТ НА УКРАИНА ПЛАШАТ ИМ НА ЧАС 5 -6 ЕВРО.ЗАЩО ПОЛЯЦИТЕ МОГАТ А НИЕ НЕ..МОЖЕТЕ СПОКОЙНО ДА СМЕТНИТЕ КОЛКО ИМ ПЛАШАТ ЗА МЕСЕЦ БЕЗ НЕДЕЛИТЕ .НЕМЦИТЕ ПЬК КАКВОТО УСПЕЯТ УСПЕЯТ НАПРИМЕР ПРИ ЯГОДИТЕ СЛАГАТ НА ГРАДИНАТА ЧОВЕК С КАНТАР И ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОТИДЕ САМ ДА СИ СЪБЕРЕ ПЛАЩА НА КАНТАРА И ТОВА Е .ПЬЛНО С ЛЕКИ КОЛИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА МИ СЪБИРАТ ЗАЩОТО ИЗЛИЗА МНОГО ПО ЕФТИНО ОТ СУПЕРМАРКЕТА

    09:14 29.10.2026

  • 32 Оня Шемет с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Точно така,сам да си ги набереш за по 3€ килото 🤣😅

    09:18 29.10.2026

  • 33 Грозев е еничарин

    0 1 Отговор
    Супер,къде са тия градини,че да берем и правим плодова ракия.Досега съм направил няколкостотин Л гроздова и сливова,сега ако направя и плодова,зимата ще продавам.Дано Гълъбът да не ме арестува. Сиромах човек,жив Гявол. хахахаха

    09:21 29.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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