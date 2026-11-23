Животновъди, земеделци и пчелари протестираха в Триъгълника на властта в София с искане за дългосрочна държавна политика за развитие на сектора. Участниците настояват за справедливо разпределение на средствата, прозрачност и контрол при подпомагането на производителите.

Според протестиращите земеделските производители са поставени в зависимост от административни решения, постоянни проверки и сложни процедури. Те твърдят, че субсидиите не винаги достигат до хората, които действително произвеждат.

Производителите настояват за по-малко документация

Сред основните искания е намаляване на административната тежест. „Да се намали административната тежест - по-малко бюрокрация за нас“, заяви животновъдът Георги Якимов. По думите му стопаните постоянно попълват заявления, декларации и регистрации, а част от производителите не успяват да се справят с документацията.

Лекарят Виолета Ботева заяви, че подкрепата за българското производство е свързана и със стремежа към здраво поколение: „Всички ние, които искаме здрави деца, здраво поколение, трябва да защитаваме българското производство.“

Искания за помощ заради сушата

Нова телевизия съобщи, че протестът е продължение на демонстрациите на животновъди от началото на ноември. Сред допълнително заявените искания са справедливо разпределение на кризисните помощи заради сушата и мерки за спасяване на застрашени български породи.

До публикуването на информацията не е съобщено за конкретен отговор на институциите или за насрочени преговори с протестиращите.

Източници: bntnews.bg, nova.bg