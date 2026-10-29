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Фотокапани ще следят за мече в Благоевград

Фотокапани ще следят за мече в Благоевград

29 Октомври, 2026 11:05 604 5

  • мече-
  • благоевград-
  • регионална дирекция по горите-
  • фотокапани

Младото животно е заснето през нощта от няколко охранителни камери. До момента то не е открито

Фотокапани ще следят за мече в Благоевград - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фотокапани ще бъдат поставени в района на Благоевград заради младо мече, заснето през нощта да преминава по градска улица. Животното все още не е открито, а служители на горското стопанство проверяват съседния горски район.

Записът е направен от охранителна камера, като собственикът ѝ е потвърдил, че видеото не е манипулирано. По информация на БНТ мечето е било заснето и от камери на други жители в района.

„Мечето е засечено на камерите и от други съседи. Така че действително то е минало през нощта през този градски район“, обясни директорът на Регионалната дирекция по горите Иван Герин. По думите му служители извършват обход, за да установят има ли следи от движението на животното.

Няма потвърждение, че животното е било придружавано от възрастна мечка. Герин допуска, че то е на около една година и вече е отделено от майка си. Според него мечето вероятно е навлязло в града в търсене на храна и се е уплашило от шумовете в градската среда.

„Най-вероятно, докато се осъзнае, че вече е навлязло в градския район, от някакъв шум се е почувствало уплашено и е търсило по най-бързия начин изход“, каза Герин. На записите животното се движи бързо през улицата и изглежда уплашено.

Инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие заяви, че ще бъдат поставени фотокапани, за да се провери дали мечето все още се намира в района.

„При евентуално присъствие ще бъдат предприети мерки за прогонването му от района“, каза Ангелов.

Експертът уточни, че при навлизане на диво животно в населено място има риск, но по поведението на мечето не се забелязват признаци на агресия. Целта на предприетите действия е животното да бъде отдалечено от градската територия и да се избегне среща с хора.

При евентуална среща с мечката гражданите трябва да запазят спокойствие, да се отдалечат внимателно и да не се опитват да я приближават или плашат.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 По-добре да ги ползват

    4 4 Отговор
    за прокремльовските диверсанти, които правят саботажи и хибридки у нас.
    Мечето няма да ни прелапка държавата,Путин ще го направи при първа възможност заради фалшивите ни "мироюбци" и "родолюбци".

    11:09 29.10.2026

  • 2 Идея

    4 2 Отговор
    Да викнат френски разузнавателен самолет!

    Коментиран от #3

    11:09 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Умнокрасив

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ленин":

    Респект за коментара ти ! Типично евроатлантически !

    11:23 29.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

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