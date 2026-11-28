400 подписа с искане за оставката на кмета на Благоевград Методи Байкушев бяха внесени в Общинския съвет. Подписката е представена на заседанието на 27 ноември от адвокат Албина Анева.

В мотивите са посочени твърдения за необосновано изсичане на дървета и липса на прозрачност в управлението на общината. Исканията са адресирани до кмета, председателя и общинските съветници, като организаторите настояват и за писмени отговори.

За внесената подписка съобщи общинският съветник Василиса Валеова, която заяви, че я подкрепя. „400 подписа са 400 граждански позиции, които заслужават да бъдат чути и да получат отговор“, написа тя.

Валеова посочи, че е подавала сигнали до областния управител, Районната прокуратура и Окръжната прокуратура заради изсичането на дървета. По думите ѝ в отговор на питане на Антоанета Богданова е посочено, че за две години са отсечени 257 дървета.

Разминаване в данните за отсечените дървета

Отделно от това заместник-кметът Светла Захариева е посочила в писмен отговор, цитиран от местната медия „Еновина“, че 257 дървета са премахнати от началото на 2026 г. В същия отговор се посочват 204 новозасадени фиданки и планове за засаждане на още 120 дървета.

Така в публичното пространство остават две различни времеви рамки за едно и също число. Валеова говори за 257 отсечени дървета за две години, докато цитираният отговор на заместник-кмета обхваща периода от началото на 2026 г.

Според информацията, представена от общината, премахването се извършва след оглед и оценка от комисия с участието на експерти от общинския отдел „Екология“ и общинското предприятие „Чистота“. Като основания са посочени изсъхване, структурни увреждания или опасност за живота, здравето и имуществото на гражданите.

Кметът е давал обяснение за сечта

През февруари 2025 г. Методи Байкушев заяви, че при ремонтите на улици се подменят стари дървета, които не са в добро състояние или имат разрушителна коренова система. Той посочи, че при подмяната се предвижда компенсаторно и допълнително засаждане.

Към момента няма данни Общинският съвет да е гласувал оставката на кмета. Внасянето на подписката поставя въпроса пред местната власт и изисква отговори по посочените от гражданите мотиви, но само по себе си не води до прекратяване на мандата.

Източници: focus-news.net, m.enovina.bg, bnrnews.bg