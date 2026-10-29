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Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините

Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините

29 Октомври, 2026 11:43 816 40

  • цени на храните-
  • търговски вериги-
  • надценки-
  • николай вълканов-
  • сдружение за модерна търговия

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия посочи разходите за енергия, заплати и вносните храни като фактори за цените

Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Административният натиск и санкциите няма да доведат до понижаване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

„Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, каза Вълканов.

По думите му няма икономически основания да се очаква спад на цените при нарастващи разходи за енергия, природен газ, заплати и осигуровки. Той посочи още слабото земеделско производство и зависимостта на България от внос на определени храни.

Вълканов даде пример с различните цени на един и същ продукт в отделни магазини.

„Ако някой търговец на пазара е решил днес да си продава маслото за 4 евро, това си е негово решение. Не означава, че потребителят не може да си купи масло за 2 евро в съседния магазин. Това се нарича конкуренция, свободен пазар и потребителски избор“, заяви той.

Спорът за цените на храните

Вълканов коментира и сравнението между цените на хранителните продукти в България и Люксембург, направено от Пламен Абровски. Според него посочената цена на прясното мляко не отразява средната цена на продукта в Люксембург.

Той обърна внимание и на разликите в производството. По думите му Люксембург произвежда значително повече мляко спрямо собствените си нужди, въпреки че разполага с по-малко животни от България. Вълканов свърза това с по-високата производителност и ефективност на стопанствата.

Надценките до 15%

По отношение на търговските надценки Вълканов заяви, че отделни примери за голяма разлика между покупната и продажната цена не дават пълна представа за пазара.

На въпрос дали ограничаването на надценките до 15% може да доведе до по-ниски цени, той отговори: „Не виждам как това може да стане, тъй като цените не са изкуствено завишени в самите търговски вериги“.

Според Вълканов отделните примери с по-висока разлика между покупната и продажната цена не променят цялостната картина. Той заяви, че българската търговия на дребно работи по същите правила, по които функционира секторът в Европа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    8 12 Отговор
    Ганчо трябва да разбере, че скъсаният Запад само ще вдига цените и решението е в руските вериги.

    Коментиран от #20, #21

    11:46 29.10.2026

  • 3 вижда се

    16 2 Отговор
    Гладният вълк ламти за много пари , и съдира народни кожи !!!

    11:47 29.10.2026

  • 4 Пепа ямата

    8 7 Отговор
    Цените ще ги свали Гюров ..Критерия му е СИЛЕН..! Гласувайте МАЗОХИСТИ..

    Коментиран от #11, #37

    11:47 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    15 3 Отговор
    Тоа самозабравил се и нагъл дембелак се държи като адвокат на веригите и наставник на държавата!!!

    Коментиран от #12

    11:48 29.10.2026

  • 7 опаа

    11 2 Отговор
    Батка,да резнат някоя от веригите с 50 или 100 хиляди евро глоба -ще свалят не само цените ,но и гащите ! Бъди сигурен !

    Коментиран от #22, #39

    11:52 29.10.2026

  • 8 Надежда

    10 1 Отговор
    Изчезнаха пазарите поради непосилните такси.А те бяха надежда на бедния народ.Отдавна и там обаче не можеш да се пазариш за цената.Работят като магазин.Поради тези и други причини зеленчукопроизвадството ще изчезне окончателно.От тарикатлък.

    Коментиран от #19

    11:52 29.10.2026

  • 9 Питане

    7 0 Отговор
    Този на снимката от горният материал /без коментиращи/ от същата свине ферма в която са угоили Svin Ята и зайчара ли е ???

    Скритата комунистическа лимона в демократичното някога радио Дарик

    11:53 29.10.2026

  • 10 Мандолинката

    5 0 Отговор
    ще ги свали!

    11:53 29.10.2026

  • 11 ехааа

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пепа ямата":

    Гюров не става за чеп за зеле ! Така да знаеш !

    11:54 29.10.2026

  • 12 Този

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Вълканов е завършен ренегат и абсолютен лизач със самочувствие. Кой му плаща заплатата и какво търси в България този?

    11:57 29.10.2026

  • 13 Нексус

    11 0 Отговор
    Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, каза Вълканов.


    Хм, г-н Вълканов да каже защо в ЕС базовите храни и комезтика са по-евтининотнтезинв Бгстан?
    Там търговците ли имат морал или държавата субсидира стоките от първа необходимост???

    Коментиран от #18

    11:58 29.10.2026

  • 14 Някой

    5 0 Отговор
    Този Вълканов защо нищо не казва за ДДС?

    Във Виена, Мадрид, Лондон ... ДДС за храните е по-ниско.

    Веригите да публикуват отворено писмо до Мая Манолова и Румен Радев, в което да сравняват ДДС, т.е. надценката, която слага бг държавата върху цените на храните. И да я сравнят с надценката, която слагат държави като Австрия, Германия, Испания, Великобритания ...

    Коментиран от #16, #17

    12:00 29.10.2026

  • 15 "Гюров не става за чеп..."

    2 2 Отговор
    Той си има, затова пък йоца вече не става а е била експерт

    12:02 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    У нас държавата увеличава цените на храните с 20% ДДС.

    Мая Манолова да санкционира държавата със 110 000 евро заради 20% надценка, които слага държавата.

    В същото време Мая Манолова иска надценката на веригите да не надвишава 15%. Откъде накъде бг държана ще слага 20% ДДС надценка върху храните, а веригите няма да могат са слагат надценка над 15%.

    12:05 29.10.2026

  • 18 Защото с глобите от големите вериги

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Нексус":

    плащаме Боташ

    12:06 29.10.2026

  • 19 Трябва да плащаме Боташ, муци!

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Надежда":

    Сърди се на себе си, да не си ги избирала.

    12:08 29.10.2026

  • 20 На Луково лято

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ако искаш да стане, моли се Купин Путин да капитулира.

    12:10 29.10.2026

  • 21 Весело

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ало Копейкин, ходи виж какви са цените в руската верига Березка и ходи виж какви са цените в германските Лидъл, Кауфланд... И тогава пиши по темата какви са ценити в руските магазини и в германските.

    12:11 29.10.2026

  • 22 Те ги резма зад кадър

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "опаа":

    Глобите отиват в Боташ.

    12:12 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 свърши вече

    0 1 Отговор
    Цените повече няма да паднат, но е време да се искат по-високи заплати и то не минималната а всички! Поне 15-20% за да следва инфлацията!

    12:18 29.10.2026

  • 25 Даа!

    1 0 Отговор
    Този има наглостта,дори да ни представя " графика" от която било видно (?) ,че 87% от оборота на веригите били разходи,и едва 3% реална печалба.Досещате ли се,защо всички медии- и трите основни ТВ,се надпреварват да му дават ефирно време? Заради пачките ,от реклама на същите вериги. Иначе,като каква инстанция се явява! Господин Никой, говорител на частни търговци на дребно.Но с гръмкото название- Ритейлъри.Не сме сплотен народ.Ако бяхме такъв,за две седмици,с тотален бойкот,в цялата страна,никой да не влиза дори за кофичка кисело мляко,ще ги накараме да си говорят сами.Но те отдавна са разбрали,що за стока сме.Ганчо пълни количката до откат,като невидял,още от сутринта е пълно с такива,във всеки техен филиал.Ами ще вдигат цените.

    12:19 29.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор
    Напротив, цените се завишават най-вече от търговските вериги - до тях всичко изглежда добре, но след тях изведнъж имаме по-високи цени от западна Европа. И да не ми се оправдават с разлики в ДДС-то, защото дори и 0% да стане, едно по-хубаво сирене ще стане от 12 на 10 евро, а на запад е 8 евро, че и по-малко (буквално същия продукт от същата гръцка мандра - явно до България е по-далече, отколкото до Германия).

    12:22 29.10.2026

  • 27 Кирчо

    0 0 Отговор
    С интервюта по новините също. На ден по 100 умника излизат да приказват празни приказки, които и за лека нощ не стават, а нещата не стават по-добре.

    12:23 29.10.2026

  • 28 Гледайте лихвите

    1 0 Отговор
    На ЕЦБ, умножавате ги по 3,5 най малко и това е минималното увеличение на стоките което самата ЕЦБ създава при потреблението. Всичко друго е блабла. Новите мита, такси и акцизи допълнително наливат бензин в огъня като при някой продуктови гами достига до над 5000 % от януари. 5 евро на продукт при малките пратки до 150 евро е все едно на всяко моливче и гумичка от по 10 евроцента да и добавиш 5 евро плюс ДДС.... пълен абсурд но както виждаме младежите спят вместо да са на улиците както в Европа

    12:27 29.10.2026

  • 29 Пенсионер

    1 2 Отговор
    В Украйна червената чума избива невинни посредством терористични операции, в България червената чума провежда геноцид над населението си.
    Единствената държава от ЕС, в която липсват ваксини против грип е България.
    Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
    На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
    Оставка, некадърници !

    Коментиран от #32, #34

    12:29 29.10.2026

  • 30 Да идват на власт

    0 1 Отговор
    Военните и да се оправи веднъж за винаги Територията вече.

    Коментиран от #36

    12:31 29.10.2026

  • 31 Революция !

    1 0 Отговор
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    12:32 29.10.2026

  • 32 Революция !

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пенсионер":

    Европа е на улицата, Франция гори
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    12:33 29.10.2026

  • 33 Поредния охранен

    0 0 Отговор
    Недоволен че ще може да краде от народа по-малко.
    Гледай да свалят цените в магазините.
    Да не свалим преждевременно от поста изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

    12:34 29.10.2026

  • 34 Това са пълни глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пенсионер":

    Никакви щети няма за България от страна на Русия . Нито цент. Вие обаче гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата ни смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца .. Абеее атлантенца, руснаците и Путин ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    12:35 29.10.2026

  • 35 Пловдив

    0 0 Отговор
    Тъговци продавачи оперирани, извадено им червото СЪЗНАНИЕ останали са само дебелите черва.
    Поговорка чужда п............ кокали няма жули бай Гошо....!!!

    12:37 29.10.2026

  • 36 Иска ти се

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да идват на власт":

    Нацистки атлантико нали?

    12:37 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Скоро, много скоро

    0 0 Отговор
    ще се разхождаме във магазините със такива колички като на картинката-празни.

    12:40 29.10.2026

  • 39 Тттт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "опаа":

    В Гърция преди 2-3 месеца глобиха веригата Склавентис с 1 000 000 евро.

    12:43 29.10.2026

  • 40 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Този е невероятен чук.

    12:54 29.10.2026

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