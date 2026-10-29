Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините

Административният натиск и санкциите няма да доведат до понижаване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

„Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, каза Вълканов.

По думите му няма икономически основания да се очаква спад на цените при нарастващи разходи за енергия, природен газ, заплати и осигуровки. Той посочи още слабото земеделско производство и зависимостта на България от внос на определени храни.

Вълканов даде пример с различните цени на един и същ продукт в отделни магазини.

Спорът за цените на храните

„Ако някой търговец на пазара е решил днес да си продава маслото за 4 евро, това си е негово решение. Не означава, че потребителят не може да си купи масло за 2 евро в съседния магазин. Това се нарича конкуренция, свободен пазар и потребителски избор“, заяви той.

Вълканов коментира и сравнението между цените на хранителните продукти в България и Люксембург, направено от Пламен Абровски. Според него посочената цена на прясното мляко не отразява средната цена на продукта в Люксембург.

Той обърна внимание и на разликите в производството. По думите му Люксембург произвежда значително повече мляко спрямо собствените си нужди, въпреки че разполага с по-малко животни от България. Вълканов свърза това с по-високата производителност и ефективност на стопанствата.

Надценките до 15%

По отношение на търговските надценки Вълканов заяви, че отделни примери за голяма разлика между покупната и продажната цена не дават пълна представа за пазара.

На въпрос дали ограничаването на надценките до 15% може да доведе до по-ниски цени, той отговори: „Не виждам как това може да стане, тъй като цените не са изкуствено завишени в самите търговски вериги“.

Според Вълканов отделните примери с по-висока разлика между покупната и продажната цена не променят цялостната картина. Той заяви, че българската търговия на дребно работи по същите правила, по които функционира секторът в Европа.