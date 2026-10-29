Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините

Административният натиск и санкциите няма да доведат до понижаване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.
„Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, каза Вълканов.
По думите му няма икономически основания да се очаква спад на цените при нарастващи разходи за енергия, природен газ, заплати и осигуровки. Той посочи още слабото земеделско производство и зависимостта на България от внос на определени храни.
Вълканов даде пример с различните цени на един и същ продукт в отделни магазини.„Ако някой търговец на пазара е решил днес да си продава маслото за 4 евро, това си е негово решение. Не означава, че потребителят не може да си купи масло за 2 евро в съседния магазин. Това се нарича конкуренция, свободен пазар и потребителски избор“, заяви той.
Спорът за цените на храните
Вълканов коментира и сравнението между цените на хранителните продукти в България и Люксембург, направено от Пламен Абровски. Според него посочената цена на прясното мляко не отразява средната цена на продукта в Люксембург.
Той обърна внимание и на разликите в производството. По думите му Люксембург произвежда значително повече мляко спрямо собствените си нужди, въпреки че разполага с по-малко животни от България. Вълканов свърза това с по-високата производителност и ефективност на стопанствата.
Надценките до 15%
По отношение на търговските надценки Вълканов заяви, че отделни примери за голяма разлика между покупната и продажната цена не дават пълна представа за пазара.
На въпрос дали ограничаването на надценките до 15% може да доведе до по-ниски цени, той отговори: „Не виждам как това може да стане, тъй като цените не са изкуствено завишени в самите търговски вериги“.
Според Вълканов отделните примери с по-висока разлика между покупната и продажната цена не променят цялостната картина. Той заяви, че българската търговия на дребно работи по същите правила, по които функционира секторът в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #20, #21
11:46 29.10.2026
3 вижда се
11:47 29.10.2026
4 Пепа ямата
Коментиран от #11, #37
11:47 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Коментиран от #12
11:48 29.10.2026
7 опаа
Коментиран от #22, #39
11:52 29.10.2026
8 Надежда
Коментиран от #19
11:52 29.10.2026
9 Питане
Скритата комунистическа лимона в демократичното някога радио Дарик
11:53 29.10.2026
10 Мандолинката
11:53 29.10.2026
11 ехааа
До коментар #4 от "Пепа ямата":Гюров не става за чеп за зеле ! Така да знаеш !
11:54 29.10.2026
12 Този
До коментар #6 от "Пич":Вълканов е завършен ренегат и абсолютен лизач със самочувствие. Кой му плаща заплатата и какво търси в България този?
11:57 29.10.2026
13 Нексус
Хм, г-н Вълканов да каже защо в ЕС базовите храни и комезтика са по-евтининотнтезинв Бгстан?
Там търговците ли имат морал или държавата субсидира стоките от първа необходимост???
Коментиран от #18
11:58 29.10.2026
14 Някой
Във Виена, Мадрид, Лондон ... ДДС за храните е по-ниско.
Веригите да публикуват отворено писмо до Мая Манолова и Румен Радев, в което да сравняват ДДС, т.е. надценката, която слага бг държавата върху цените на храните. И да я сравнят с надценката, която слагат държави като Австрия, Германия, Испания, Великобритания ...
Коментиран от #16, #17
12:00 29.10.2026
15 "Гюров не става за чеп..."
12:02 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Някой
До коментар #14 от "Някой":У нас държавата увеличава цените на храните с 20% ДДС.
Мая Манолова да санкционира държавата със 110 000 евро заради 20% надценка, които слага държавата.
В същото време Мая Манолова иска надценката на веригите да не надвишава 15%. Откъде накъде бг държана ще слага 20% ДДС надценка върху храните, а веригите няма да могат са слагат надценка над 15%.
12:05 29.10.2026
18 Защото с глобите от големите вериги
До коментар #13 от "Нексус":плащаме Боташ
12:06 29.10.2026
19 Трябва да плащаме Боташ, муци!
До коментар #8 от "Надежда":Сърди се на себе си, да не си ги избирала.
12:08 29.10.2026
20 На Луково лято
До коментар #2 от "честен ционист":Ако искаш да стане, моли се Купин Путин да капитулира.
12:10 29.10.2026
21 Весело
До коментар #2 от "честен ционист":Ало Копейкин, ходи виж какви са цените в руската верига Березка и ходи виж какви са цените в германските Лидъл, Кауфланд... И тогава пиши по темата какви са ценити в руските магазини и в германските.
12:11 29.10.2026
22 Те ги резма зад кадър
До коментар #7 от "опаа":Глобите отиват в Боташ.
12:12 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 свърши вече
12:18 29.10.2026
25 Даа!
12:19 29.10.2026
26 Анонимен
12:22 29.10.2026
27 Кирчо
12:23 29.10.2026
28 Гледайте лихвите
12:27 29.10.2026
29 Пенсионер
Единствената държава от ЕС, в която липсват ваксини против грип е България.
Това е целенасочен геноцид срещу възрастното население на България !
На комунисти и шумкари никога не им е дремело за човешкия живот.
Оставка, некадърници !
Коментиран от #32, #34
12:29 29.10.2026
30 Да идват на власт
Коментиран от #36
12:31 29.10.2026
31 Революция !
12:32 29.10.2026
32 Революция !
До коментар #29 от "Пенсионер":Европа е на улицата, Франция гори
Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..
12:33 29.10.2026
33 Поредния охранен
Гледай да свалят цените в магазините.
Да не свалим преждевременно от поста изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.
12:34 29.10.2026
34 Това са пълни глупости
До коментар #29 от "Пенсионер":Никакви щети няма за България от страна на Русия . Нито цент. Вие обаче гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата ни смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца .. Абеее атлантенца, руснаците и Путин ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?
12:35 29.10.2026
35 Пловдив
Поговорка чужда п............ кокали няма жули бай Гошо....!!!
12:37 29.10.2026
36 Иска ти се
До коментар #30 от "Да идват на власт":Нацистки атлантико нали?
12:37 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Скоро, много скоро
12:40 29.10.2026
39 Тттт
До коментар #7 от "опаа":В Гърция преди 2-3 месеца глобиха веригата Склавентис с 1 000 000 евро.
12:43 29.10.2026
40 Оз. Ген.Румянцев
12:54 29.10.2026