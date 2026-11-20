Храните в големите търговски вериги са поскъпнали с 1,8% на годишна база към октомври 2026 г. За целия пазар годишната инфлация при храните е 2%, показват първите експериментални данни на Националния статистически институт.

Така разликата между поскъпването в големите супермаркети и общия показател за пазара е 0,2 процентни пункта. Данните обхващат хранителните продукти и безалкохолните напитки.

Дефлация в супермаркетите през четири месеца

В големите търговски вериги е отчетена дефлация в продължение на четири последователни месеца – от май до август. За целия пазар намаление на цените е регистрирано през юни и юли.

По данни на НСИ през октомври цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки са се увеличили с 0,6% спрямо септември. Най-съществено месечно поскъпване е отчетено при доматите – с 10,3%, пипера – с 8,8%, зеления фасул – с 3,8%, и картофите – с 3,6%.

Нов метод за проследяване на цените

През цялата 2026 г. статистическият институт е тествал метод, при който получава директно информация от големите търговски вериги. За целта НСИ е сключил споразумения с най-големите супермаркети в България и е започнал да събира данни за цените на всички стоки, продавани в тях.

От януари 2027 г. тези данни трябва да бъдат въведени като допълнителен източник при изчисляването на индексите на потребителските цени. Методът ще допълва официалната статистика, която обхваща целия пазар.