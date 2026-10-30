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МФ: Решенията за публичните средства са на България

МФ: Решенията за публичните средства са на България

30 Октомври, 2026 07:56 789 27

  • бюджет 2027-
  • министерство на финансите-
  • европейска комисия-
  • прекомерен дефицит-
  • публични разходи

Финансовото министерство поддържа ежедневен диалог с Европейската комисия заради процедурата при прекомерен дефицит. Оценката за бюджетния план за 2027 г. се очаква на 24 ноември

МФ: Решенията за публичните средства са на България - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите поддържа ежедневна комуникация с Европейската комисия заради откритата процедура при прекомерен бюджетен дефицит срещу България. От ведомството подчертават, че разговорите с Брюксел не променят националната отговорност за определянето на конкретните публични разходи.

„Решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават в правомощията на държавата“, заявяват от Министерството на финансите.

Финансовото ведомство посочва, че експерти на Европейската комисия са потвърдили спазването на сроковете от България по подготовката на бюджета за 2027 г. Проектът на бюджетен план е представен на 15 октомври и в момента се разглежда от европейските институции.

Оценката за бюджетния план се очаква на 24 ноември

Официалната оценка на Европейската комисия се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде включена в есенния пакет на Европейския семестър, в рамките на който се проследяват икономическите и бюджетните политики на държавите членки.

По данни на Съвета на Европейския съюз процедурата при прекомерен дефицит срещу България е открита на 10 юли 2026 г. Тогава Съветът прие препоръка страната да предприеме мерки за намаляване на дефицита и да спазва определен корективен план за нетните публични разходи.

Именно заради тази процедура Министерството на финансите отчита становищата на Европейската комисия в хода на бюджетната подготовка. От ведомството обаче уточняват, че постоянният диалог не означава, че европейските институции вземат решения вместо българските власти за разпределението на бюджета.

Законопроектът може да бъде внесен през следващата седмица

По-рано вицепремиерът Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че проектът на Закона за държавния бюджет за 2027 г. вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако разговорите с Европейската комисия приключат.

Така следващата стъпка зависи от приключването на текущите разговори и от подготовката на окончателния проект, който трябва да съобрази националните бюджетни решения с поетите ангажименти по процедурата при прекомерен дефицит.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее, продължават с лъжите!

    10 1 Отговор
    Каква наглост!

    07:58 30.10.2026

  • 2 Анонимен

    12 1 Отговор
    Червените олигарси крадат здраво нали вече завладяха държавата и лъжат безмилостно наглои най важното безнаказано

    Коментиран от #26

    07:59 30.10.2026

  • 3 Лъжи

    14 2 Отговор
    след лъжи. Оставка некадърници!

    07:59 30.10.2026

  • 4 Гълъбе

    13 1 Отговор
    Бюджетните непрозрачности няма да ти стигнат да изплатиш Боташ, некадърнико смотан!

    08:00 30.10.2026

  • 5 Преди години Ванга предрече:

    12 1 Отговор
    Гълъб ке долети и ке нацвъка България.

    08:02 30.10.2026

  • 6 Оставка

    9 1 Отговор
    Оставка за послушниците на Кремъл!

    08:02 30.10.2026

  • 7 Срокът да обнародвате бюджета е утре

    11 1 Отговор
    Каква ЕК, какви пет лева? Ясно ви се заяви да съкратите всички синекурници в държавната администрация, всички заместници на заместниците. И комисии по комисиите.

    Кой ви писа бюджета бре? Аз ли?

    Коментиран от #13, #14

    08:04 30.10.2026

  • 8 Питане

    8 1 Отговор
    Този "другар" би ли повдигнал завесата по колко плащаме на ден на Боташ като "замразени" ???

    08:05 30.10.2026

  • 9 Прозрачност, Гълъбе, прозрачност дай!

    7 1 Отговор
    „Решенията за публичните средства са на България“ – звучи добре, но веднага възниква въпросът: кой носи отговорност за състоянието на публичните финанси?
    Не може, когато става дума за разходи, да подчертаваме националния суверенитет, а когато трябва да обясним дефицита, да се оправдаваме с изискванията на Брюксел.
    Българските граждани имат право да знаят къде отиват парите им, защо се стигна до процедура при прекомерен дефицит и кой ще понесе политическата отговорност.
    Европейската комисия не управлява българския бюджет вместо нас. Именно затова отговорността е на българските управляващи.
    По-малко уверени прессъобщения и повече прозрачност, конкретни числа и отчетност. Това очакват данъкоплатците!“

    08:06 30.10.2026

  • 10 ПБ са аматьори

    9 1 Отговор
    Докога управляващите от ПБ ще се оправдават с Брюксел, с предишните кабинети и с обстоятелствата? Докога ще слушаме обяснения вместо решения?
    Управлението не е привилегия, а отговорност! Когато разполагаш с властта да определяш как се харчат публичните средства, трябва да имаш и смелостта да носиш отговорност за резултатите.
    България няма нужда от поредните оправдания и политически прехвърляния на вина. Има нужда от ясна финансова политика, прозрачност и грижа за парите на данъкоплатците.
    Народът не избира управляващи, за да му обясняват защо не могат, а за да покажат какво могат да направят!!!!

    08:08 30.10.2026

  • 11 Дон Антонио Ел Патронос

    4 3 Отговор
    Днес цената на 1 Mwh в Бг. е 302€
    срещу цена в Турция 63€
    Густо майна, давайте всички да започваме бизнес в клуба на богатите условията са супер.В скоро очаквайте тока да ни го нашият по 1€ за 1квч.

    Коментиран от #12

    08:08 30.10.2026

  • 12 При по високи цени на горивата

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Антонио Ел Патронос":

    Имахме по ниски цени на колонката преди 2 години. По голямо крадене от това на Регресивна България не е имало. Знаят че дните има са преброени и искат да напълнят джобовете че не се знае какво ги чака тези руски подлоги

    08:09 30.10.2026

  • 13 Подкрепям този коментар

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Срокът да обнародвате бюджета е утре":

    Абсолютно вярно! Докога Прогресивна България и Гълъб Донев ще се крият зад Европейската комисия и ще прехвърлят отговорността на някой друг?
    Сроковете са ясни, проблемите са ясни, а решенията са във ваши ръце. Никой не ви е задължавал да поддържате раздут държавен апарат, да храните администрация с излишни длъжности, заместници на заместниците и комисии, чието съществуване често е по-видимо от резултатите им.
    Преди да искате още пари от българските граждани, покажете как сте оптимизирали разходите. Започнете от собствената си администрация! Съкратете излишните структури, премахнете дублиращите се функции, ограничете привилегиите и ненужните назначения.

    08:10 30.10.2026

  • 14 Така е! Прав си!

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Срокът да обнародвате бюджета е утре":

    Бюджетът не е счетоводна гимнастика, нито политическо упражнение. Това са парите на хората, които всеки ден работят, плащат данъци и се опитват да свържат двата края.
    И най-важното – кой носи отговорност за написаното? Не може управляващите да разполагат с властта, но при всеки проблем да търсят виновен другаде.
    Брюксел не ви е назначил да управлявате България. Българските граждани очакват от вас решения, разумно харчене и отчетност.
    Стига оправдания! Първо дисциплина в собствените редици, после претенции към парите на данъкоплатците. Управлението означава отговорност, а не постоянно обяснение защо нещо не може да стане!

    08:11 30.10.2026

  • 15 Призив!

    11 1 Отговор
    Г-н Донев, стига с оправданията и прехвърлянето на отговорност! Брюксел не ви е написал бюджета, нито ви е назначил излишните чиновници, заместници и комисии. Започнете съкращенията от собствените си редици! Това са парите на българските данъкоплатци, а не ваша партийна каса. По-малко администрация, по-малко разхищения и повече отговорност!

    08:12 30.10.2026

  • 16 Альоо

    6 1 Отговор
    Г-н Донев, Брюксел не ви е виновен за раздутата администрация и лошите бюджетни решения. Спрете да обяснявате и започнете да съкращавате излишните разходи. Управлението изисква гръбнак и отговорност!

    08:13 30.10.2026

  • 17 Ядосан

    8 1 Отговор
    Докога ще се оправдавате с Европа? Погледнете първо собствената си администрация! България няма нужда от още хрантутници на бюджетна издръжка, а от ефективно управление и уважение към парите на данъкоплатците.

    08:13 30.10.2026

  • 18 Гълъбе, стига празни приказки!

    8 1 Отговор
    Г-н Донев, властта е във ваши ръце, бюджетът е ваша отговорност! Не търсете виновни в Брюксел, а покажете смелост да премахнете излишните разходи у дома. Стига празни приказки!

    08:14 30.10.2026

  • 19 Дон Антонио Ел Патронос

    6 3 Отговор
    А Боташа на гуменият фатмак и Чубака йоТова ще го плащаме още 5 поколения по 1 000 000лв.на ден.

    08:15 30.10.2026

  • 20 Май, май..

    7 1 Отговор
    Май всички в това правителство са зле в главата. Даже обикновен човек се съобразява какво казва, че трябва да има лице пред хората. Тия нямат никакво чувство в себе си, само злоба и омраза към всички, които са обикновени...

    08:33 30.10.2026

  • 21 Дон Антонио Ел Патронос

    6 3 Отговор
    От 1-ви ще плащаме по 2,40€ за обработка на пратка в ЕС.
    За да можем да събираме пари за Укрия за пенсии и ракети.
    Така ако си купите нещо за 1€ ще платите 3,60€ мито + 2,40€ за обработка на пратката и 1 евро за стоката. Или точно 7€ колко евтино и хубаво е това за европееца от клуба на богатите.

    Коментиран от #23

    08:34 30.10.2026

  • 22 Гълъб финансист

    5 0 Отговор
    Я елате пиленца при батко, да ви скубя сладко, сладко. Гласувайте за другарката в неделя и после ще ви покажем бюджет какъвто не сте виждали досега. Десет милярда нови заеми, които и внуците ви ще плащат.

    08:47 30.10.2026

  • 23 Извинете,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Антонио Ел Патронос":

    тук не е руски сайт. Спестете си кремълските директиви

    Коментиран от #27

    08:53 30.10.2026

  • 24 Гълъбът на мира

    3 0 Отговор
    се оказа нисколетяща бяла птица, започваща с Г. и завършваща на А.

    08:57 30.10.2026

  • 25 Света Се Разпада !

    1 0 Отговор
    Защо Не !

    И България !

    09:05 30.10.2026

  • 26 В Българската Империя !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Е Така !

    09:10 30.10.2026

  • 27 Дон Антонио Ел Патронос

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Извинете,":

    И какво Руско има в това което ти го лепка любимата Европа?
    Да те скубе защото си овчар!
    Путин и Русия са виновни а?
    Сигурен съм, че ти като видиш, че комшията няма ток, храна и др. Започваш в продължение на 5г. да му плащаш сметките.
    Запомни едно Украйна не е в ЕС и никой не и е длъжен.Като нямаш пари и ресурси или си траеш мирно или вдигаш бялото знаме. Ако на Укрия Европа и Сащ не и даваха за няколко месеца войната щеше да е спряла.Сащ го разбраха и спряха крана и са в най-добрата позиция една ракета струва от 3,5 до 10 мил.$ точно ти ги плащаш тези пари.Като толкова иска да помага твоята Европа хубава и да те скубе редовно.Ми да помагаме и на Афганистан, Иран, Ирак и др.Европа прекрачи границата помощта трябваше да е хуманитарна и то до един момент. Парите няма да ги върне никой, но ти като роб и другите европейци ги изработвате за да се плащат и пенсии на Урките.

    09:39 30.10.2026

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