МФ: Решенията за публичните средства са на България

Министерството на финансите поддържа ежедневна комуникация с Европейската комисия заради откритата процедура при прекомерен бюджетен дефицит срещу България. От ведомството подчертават, че разговорите с Брюксел не променят националната отговорност за определянето на конкретните публични разходи.
Финансовото ведомство посочва, че експерти на Европейската комисия са потвърдили спазването на сроковете от България по подготовката на бюджета за 2027 г. Проектът на бюджетен план е представен на 15 октомври и в момента се разглежда от европейските институции.
Оценката за бюджетния план се очаква на 24 ноември
Официалната оценка на Европейската комисия се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде включена в есенния пакет на Европейския семестър, в рамките на който се проследяват икономическите и бюджетните политики на държавите членки.
По данни на Съвета на Европейския съюз процедурата при прекомерен дефицит срещу България е открита на 10 юли 2026 г. Тогава Съветът прие препоръка страната да предприеме мерки за намаляване на дефицита и да спазва определен корективен план за нетните публични разходи.
Именно заради тази процедура Министерството на финансите отчита становищата на Европейската комисия в хода на бюджетната подготовка. От ведомството обаче уточняват, че постоянният диалог не означава, че европейските институции вземат решения вместо българските власти за разпределението на бюджета.
Законопроектът може да бъде внесен през следващата седмица
По-рано вицепремиерът Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че проектът на Закона за държавния бюджет за 2027 г. вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако разговорите с Европейската комисия приключат.
Така следващата стъпка зависи от приключването на текущите разговори и от подготовката на окончателния проект, който трябва да съобрази националните бюджетни решения с поетите ангажименти по процедурата при прекомерен дефицит.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдеее, продължават с лъжите!
07:58 30.10.2026
2 Анонимен
Коментиран от #26
07:59 30.10.2026
3 Лъжи
07:59 30.10.2026
4 Гълъбе
08:00 30.10.2026
5 Преди години Ванга предрече:
08:02 30.10.2026
6 Оставка
08:02 30.10.2026
7 Срокът да обнародвате бюджета е утре
Кой ви писа бюджета бре? Аз ли?
Коментиран от #13, #14
08:04 30.10.2026
8 Питане
08:05 30.10.2026
9 Прозрачност, Гълъбе, прозрачност дай!
Не може, когато става дума за разходи, да подчертаваме националния суверенитет, а когато трябва да обясним дефицита, да се оправдаваме с изискванията на Брюксел.
Българските граждани имат право да знаят къде отиват парите им, защо се стигна до процедура при прекомерен дефицит и кой ще понесе политическата отговорност.
Европейската комисия не управлява българския бюджет вместо нас. Именно затова отговорността е на българските управляващи.
По-малко уверени прессъобщения и повече прозрачност, конкретни числа и отчетност. Това очакват данъкоплатците!“
08:06 30.10.2026
10 ПБ са аматьори
Управлението не е привилегия, а отговорност! Когато разполагаш с властта да определяш как се харчат публичните средства, трябва да имаш и смелостта да носиш отговорност за резултатите.
България няма нужда от поредните оправдания и политически прехвърляния на вина. Има нужда от ясна финансова политика, прозрачност и грижа за парите на данъкоплатците.
Народът не избира управляващи, за да му обясняват защо не могат, а за да покажат какво могат да направят!!!!
08:08 30.10.2026
11 Дон Антонио Ел Патронос
срещу цена в Турция 63€
Густо майна, давайте всички да започваме бизнес в клуба на богатите условията са супер.В скоро очаквайте тока да ни го нашият по 1€ за 1квч.
Коментиран от #12
08:08 30.10.2026
12 При по високи цени на горивата
До коментар #11 от "Дон Антонио Ел Патронос":Имахме по ниски цени на колонката преди 2 години. По голямо крадене от това на Регресивна България не е имало. Знаят че дните има са преброени и искат да напълнят джобовете че не се знае какво ги чака тези руски подлоги
08:09 30.10.2026
13 Подкрепям този коментар
До коментар #7 от "Срокът да обнародвате бюджета е утре":Абсолютно вярно! Докога Прогресивна България и Гълъб Донев ще се крият зад Европейската комисия и ще прехвърлят отговорността на някой друг?
Сроковете са ясни, проблемите са ясни, а решенията са във ваши ръце. Никой не ви е задължавал да поддържате раздут държавен апарат, да храните администрация с излишни длъжности, заместници на заместниците и комисии, чието съществуване често е по-видимо от резултатите им.
Преди да искате още пари от българските граждани, покажете как сте оптимизирали разходите. Започнете от собствената си администрация! Съкратете излишните структури, премахнете дублиращите се функции, ограничете привилегиите и ненужните назначения.
08:10 30.10.2026
14 Така е! Прав си!
До коментар #7 от "Срокът да обнародвате бюджета е утре":Бюджетът не е счетоводна гимнастика, нито политическо упражнение. Това са парите на хората, които всеки ден работят, плащат данъци и се опитват да свържат двата края.
И най-важното – кой носи отговорност за написаното? Не може управляващите да разполагат с властта, но при всеки проблем да търсят виновен другаде.
Брюксел не ви е назначил да управлявате България. Българските граждани очакват от вас решения, разумно харчене и отчетност.
Стига оправдания! Първо дисциплина в собствените редици, после претенции към парите на данъкоплатците. Управлението означава отговорност, а не постоянно обяснение защо нещо не може да стане!
08:11 30.10.2026
15 Призив!
08:12 30.10.2026
16 Альоо
08:13 30.10.2026
17 Ядосан
08:13 30.10.2026
18 Гълъбе, стига празни приказки!
08:14 30.10.2026
19 Дон Антонио Ел Патронос
08:15 30.10.2026
20 Май, май..
08:33 30.10.2026
21 Дон Антонио Ел Патронос
За да можем да събираме пари за Укрия за пенсии и ракети.
Така ако си купите нещо за 1€ ще платите 3,60€ мито + 2,40€ за обработка на пратката и 1 евро за стоката. Или точно 7€ колко евтино и хубаво е това за европееца от клуба на богатите.
Коментиран от #23
08:34 30.10.2026
22 Гълъб финансист
08:47 30.10.2026
23 Извинете,
До коментар #21 от "Дон Антонио Ел Патронос":тук не е руски сайт. Спестете си кремълските директиви
Коментиран от #27
08:53 30.10.2026
24 Гълъбът на мира
08:57 30.10.2026
25 Света Се Разпада !
И България !
09:05 30.10.2026
26 В Българската Империя !
До коментар #2 от "Анонимен":Е Така !
09:10 30.10.2026
27 Дон Антонио Ел Патронос
До коментар #23 от "Извинете,":И какво Руско има в това което ти го лепка любимата Европа?
Да те скубе защото си овчар!
Путин и Русия са виновни а?
Сигурен съм, че ти като видиш, че комшията няма ток, храна и др. Започваш в продължение на 5г. да му плащаш сметките.
Запомни едно Украйна не е в ЕС и никой не и е длъжен.Като нямаш пари и ресурси или си траеш мирно или вдигаш бялото знаме. Ако на Укрия Европа и Сащ не и даваха за няколко месеца войната щеше да е спряла.Сащ го разбраха и спряха крана и са в най-добрата позиция една ракета струва от 3,5 до 10 мил.$ точно ти ги плащаш тези пари.Като толкова иска да помага твоята Европа хубава и да те скубе редовно.Ми да помагаме и на Афганистан, Иран, Ирак и др.Европа прекрачи границата помощта трябваше да е хуманитарна и то до един момент. Парите няма да ги върне никой, но ти като роб и другите европейци ги изработвате за да се плащат и пенсии на Урките.
09:39 30.10.2026