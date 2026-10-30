МФ: Решенията за публичните средства са на България

Министерството на финансите поддържа ежедневна комуникация с Европейската комисия заради откритата процедура при прекомерен бюджетен дефицит срещу България. От ведомството подчертават, че разговорите с Брюксел не променят националната отговорност за определянето на конкретните публични разходи.

„Решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават в правомощията на държавата“, заявяват от Министерството на финансите.

Финансовото ведомство посочва, че експерти на Европейската комисия са потвърдили спазването на сроковете от България по подготовката на бюджета за 2027 г. Проектът на бюджетен план е представен на 15 октомври и в момента се разглежда от европейските институции.

Оценката за бюджетния план се очаква на 24 ноември

Официалната оценка на Европейската комисия се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде включена в есенния пакет на Европейския семестър, в рамките на който се проследяват икономическите и бюджетните политики на държавите членки.

По данни на Съвета на Европейския съюз процедурата при прекомерен дефицит срещу България е открита на 10 юли 2026 г. Тогава Съветът прие препоръка страната да предприеме мерки за намаляване на дефицита и да спазва определен корективен план за нетните публични разходи.

Именно заради тази процедура Министерството на финансите отчита становищата на Европейската комисия в хода на бюджетната подготовка. От ведомството обаче уточняват, че постоянният диалог не означава, че европейските институции вземат решения вместо българските власти за разпределението на бюджета.

Законопроектът може да бъде внесен през следващата седмица

По-рано вицепремиерът Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че проектът на Закона за държавния бюджет за 2027 г. вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако разговорите с Европейската комисия приключат.

Така следващата стъпка зависи от приключването на текущите разговори и от подготовката на окончателния проект, който трябва да съобрази националните бюджетни решения с поетите ангажименти по процедурата при прекомерен дефицит.

Източници: bta.bg