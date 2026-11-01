ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток

Изборният ден за балотажа започна в 07:00 часа в цялата страна, но още в първите часове бяха отчетени проблеми с електрозахранването и машинното гласуване. В някои секции машините не са сработили веднага, а на други места се е преминало изцяло към хартиени бюлетини, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
„Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, в Силистра в две секции гласуването вече е преминало с хартиени бюлетини, както и в село Добровница, област Пазарджик“, каза Балова.
Авария с електрозахранването има и в селата Мост и Черешница в област Кърджали. Там машините за гласуване работят на батерии, уточни говорителят на ЦИК.
Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии са направени в 24-ти район в София. От сряда до изборния ден са сменени близо 60 души. Смени има още във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище.
По думите на Стоянка Балова промените в съставите не са попречили изборният ден да започне навреме и нормално. Към първия брифинг на ЦИК не са постъпили жалби и сигнали.
ЦИК е изпратила нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур от изборите за президент и вицепрезидент.
Избирателите са инструктирани да не издърпват разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът на гласуване да е приключил. В секциите трябва да бъдат поставени и подробни инструкции стъпка по стъпка, които да улеснят работата с машините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:07 01.11.2026
2 Супер
10:08 01.11.2026
3 Цепеняк
Коментиран от #13
10:09 01.11.2026
4 Роджър Мур 007 ⛷️
10:10 01.11.2026
5 Гост
Коментиран от #8, #16
10:11 01.11.2026
6 Да,ама не
Коментиран от #11
10:15 01.11.2026
7 Избори
Какво означава думата "БАЛОТАЖ"?
За да има "БАЛ", Отивам да взема Булката от третия еТАЖ!
Та Днес е Народен Ден за Сватба между Булката Илиана Йотова и младенеца Андрей Гюров, и Народа да отите на тая сватба и да види как Гюров ще отиде на тъмно на третия етаж да вземе Булката, да я закара на БАЛ в секциата за гласуване на светло в театър "ИЗБОРИ"!
10:17 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Радев спря
10:20 01.11.2026
10 НОВ БАЛОТАЖ ТОВА НЕ ЗАКОННО И ГАФОВЕ
И Аврам бакалина да стане президент ЦЕНИТЕ СА СИ СЪЩИТЕ ДАЖЕ НА МНОГО МЕСТА ПО ВИСОКИ И ТО В ЕВРО.А ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА НАМАЛЕНИ ОТ БГ ПОЛИТИЦИТЕ. СЕГА Е РЕДНО ДА НОРМАЛИЗИРАТ ЗАПЛАТИ ЦЕНИ 1 КЪМ 1 ИЛИ ВСИЧКИ КОЙТО НЕ СА СЪГЛАСНИ ОТ ТОЯ БГ ПАРЛАМЕНТ ДА СИ ХИДЯТ .ЗАРАДИ ТИЯ БГ ПОЛИТИЦИ ДОСЕГА КОЙТО БЯХА НА ВЛАСТ ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ХОРАТА ИЗНЕМОГВАТ.ФАКТ
10:20 01.11.2026
11 А,ха
До коментар #6 от "Да,ама не":Ама Гълъб ще ти вземе ракийката.
10:20 01.11.2026
12 !!!?
на вашата Наркобаронеса !!!?
10:25 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Е Га Ти ! Държавата !
ЗА ТЕЗИ !
10:29 01.11.2026
16 МАЙ ТАКА !
До коментар #5 от "Гост":Ще Стане !
Доволни Ли Сте от Пенсиите ?
10:31 01.11.2026
17 Летописец
10:37 01.11.2026