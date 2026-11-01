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ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток
  Тема: Избори

ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток

1 Ноември, 2026 10:05 604 17

  • цик-
  • балотаж-
  • машинно гласуване-
  • хартиен вот-
  • електрозахранване

В четири секции в Мало Конаре е прекъснало електрозахранването. В Силистра и село Добровница гласуването вече е само с хартиени бюлетини

ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборният ден за балотажа започна в 07:00 часа в цялата страна, но още в първите часове бяха отчетени проблеми с електрозахранването и машинното гласуване. В някои секции машините не са сработили веднага, а на други места се е преминало изцяло към хартиени бюлетини, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

„Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, в Силистра в две секции гласуването вече е преминало с хартиени бюлетини, както и в село Добровница, област Пазарджик“, каза Балова.

Авария с електрозахранването има и в селата Мост и Черешница в област Кърджали. Там машините за гласуване работят на батерии, уточни говорителят на ЦИК.

Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии са направени в 24-ти район в София. От сряда до изборния ден са сменени близо 60 души. Смени има още във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище.

По думите на Стоянка Балова промените в съставите не са попречили изборният ден да започне навреме и нормално. Към първия брифинг на ЦИК не са постъпили жалби и сигнали.

ЦИК е изпратила нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур от изборите за президент и вицепрезидент.

Избирателите са инструктирани да не издърпват разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът на гласуване да е приключил. В секциите трябва да бъдат поставени и подробни инструкции стъпка по стъпка, които да улеснят работата с машините.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Трябва да има ток за Украйна

    10:07 01.11.2026

  • 2 Супер

    6 0 Отговор
    подготвени , бе ! Избори ще правят , този няма !

    10:08 01.11.2026

  • 3 Цепеняк

    4 1 Отговор
    Много яка доцентка, с нея избори до дупка!

    Коментиран от #13

    10:09 01.11.2026

  • 4 Роджър Мур 007 ⛷️

    1 6 Отговор
    Така е със подкрепата на боко и шиши! Плюс лошото време, което означава ниска активност, Андрей Гюндай препрочита речта си за обръщение към нацията. 🤬

    10:10 01.11.2026

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    Днес едни ще гласуват, а други ще пасуват. А утре, ......... утре всички ще се псуват.

    Коментиран от #8, #16

    10:11 01.11.2026

  • 6 Да,ама не

    1 3 Отговор
    И на следващи избори ме принуждавайте да гласувам на машини.И ще дойда както и сега.В къщи,с ракийката.

    Коментиран от #11

    10:15 01.11.2026

  • 7 Избори

    2 3 Отговор
    ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток. Може за гласуване да се използуват и памперси - няма значение на Тъмно или на Светло!
    Какво означава думата "БАЛОТАЖ"?
    За да има "БАЛ", Отивам да взема Булката от третия еТАЖ!
    Та Днес е Народен Ден за Сватба между Булката Илиана Йотова и младенеца Андрей Гюров, и Народа да отите на тая сватба и да види как Гюров ще отиде на тъмно на третия етаж да вземе Булката, да я закара на БАЛ в секциата за гласуване на светло в театър "ИЗБОРИ"!

    10:17 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев спря

    2 3 Отговор
    Тока от отчаяние.ЦИК излезе с данни,че на първия тур 52% от хората с основно образование са гласували за Йотова.

    10:20 01.11.2026

  • 10 НОВ БАЛОТАЖ ТОВА НЕ ЗАКОННО И ГАФОВЕ

    2 1 Отговор
    БГ ПАРОДИЯ. ИЛИ ТАМ КЪДЕТО ПО РАЙОНИ С ПРОБЛЕМНО ГЛАСУВАНЕ СЕКЦИЙ С ПИЯНИ КОМИСИЙ,БЕЗ ТОК,С НЕИЗПРАВНИ МАШИНИ ПОВТОРЕН ВОД САМО В ТИЯ СЕКЦИЙ И ОБЕВЯВАНЕ ПО КЪСНО НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
    И Аврам бакалина да стане президент ЦЕНИТЕ СА СИ СЪЩИТЕ ДАЖЕ НА МНОГО МЕСТА ПО ВИСОКИ И ТО В ЕВРО.А ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА НАМАЛЕНИ ОТ БГ ПОЛИТИЦИТЕ. СЕГА Е РЕДНО ДА НОРМАЛИЗИРАТ ЗАПЛАТИ ЦЕНИ 1 КЪМ 1 ИЛИ ВСИЧКИ КОЙТО НЕ СА СЪГЛАСНИ ОТ ТОЯ БГ ПАРЛАМЕНТ ДА СИ ХИДЯТ .ЗАРАДИ ТИЯ БГ ПОЛИТИЦИ ДОСЕГА КОЙТО БЯХА НА ВЛАСТ ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ХОРАТА ИЗНЕМОГВАТ.ФАКТ

    10:20 01.11.2026

  • 11 А,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да,ама не":

    Ама Гълъб ще ти вземе ракийката.

    10:20 01.11.2026

  • 12 !!!?

    3 2 Отговор
    Това е то Прогреса
    на вашата Наркобаронеса !!!?

    10:25 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е Га Ти ! Държавата !

    3 2 Отговор
    КАК ДА ГЛАСУВАШ ?

    ЗА ТЕЗИ !

    10:29 01.11.2026

  • 16 МАЙ ТАКА !

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Ще Стане !

    Доволни Ли Сте от Пенсиите ?

    10:31 01.11.2026

  • 17 Летописец

    2 0 Отговор
    Евроатлантизма превърна България от износите на ток , до вносител на електроенергия от ... Северна Македония и Турция .🙁

    10:37 01.11.2026

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