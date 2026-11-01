ЦИК: В секции се премина към хартиен вот заради липса на ток

Изборният ден за балотажа започна в 07:00 часа в цялата страна, но още в първите часове бяха отчетени проблеми с електрозахранването и машинното гласуване. В някои секции машините не са сработили веднага, а на други места се е преминало изцяло към хартиени бюлетини, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

„Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, в Силистра в две секции гласуването вече е преминало с хартиени бюлетини, както и в село Добровница, област Пазарджик“, каза Балова.

Авария с електрозахранването има и в селата Мост и Черешница в област Кърджали. Там машините за гласуване работят на батерии, уточни говорителят на ЦИК.

Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии са направени в 24-ти район в София. От сряда до изборния ден са сменени близо 60 души. Смени има още във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище.

По думите на Стоянка Балова промените в съставите не са попречили изборният ден да започне навреме и нормално. Към първия брифинг на ЦИК не са постъпили жалби и сигнали.

ЦИК е изпратила нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур от изборите за президент и вицепрезидент.

Избирателите са инструктирани да не издърпват разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът на гласуване да е приключил. В секциите трябва да бъдат поставени и подробни инструкции стъпка по стъпка, които да улеснят работата с машините.