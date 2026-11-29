Снежната покривка на прохода „Шипка“ достигна 40-50 сантиметра, а температурата падна до минус 10 градуса. Към 8:00 часа 14 населени места в област Габрово са без електрозахранване, като по повредите работят всички налични екипи на електроразпределителното дружество и допълнителни аварийни групи.

Шипченският проход е почистен и движението през него се осъществява при зимни условия. Всички пътища в областта са отворени, без въведени ограничения, въпреки продължаващия снеговалеж.

Нощта е преминала при обилни снеговалежи, бурен вятър и ниски температури. Екипи на Областното пътно управление и на фирмата, която поддържа републиканската пътна мрежа, са работили без прекъсване по почистването.

„Температурата е минус 10 градуса, снежната покривка е около 40-50 сантиметра. В по-ниските части тя е между 20 и 30 сантиметра“, съобщи Деян Георгиев, директор на Областното пътно управление в Габрово.

По думите му през нощта са постъпили десетки сигнали за паднали клони и дървета. Всички сигнали са обработени, а засегнатите пътни участъци са почистени.

Снеговалежът ще продължи до вечерта

Очаква се валежите да останат по-интензивни до обяд, след което постепенно да отслабнат. Прогнозата е снегът да спре около 20:00 часа.

В област Велико Търново обилният снеговалеж през нощта е блокирал движението на тежкотоварни автомобили. Автобус е закъсал между две села в община Павликени, а пътниците са били извозени с помощта на общински служители. Има и множество закъсали автомобили.

Ситуацията е продължение на усложнената обстановка от 28 ноември, когато пет села край Габрово останаха без ток след първия снеговалеж. За неделя Националният институт по метеорология и хидрология е обявил оранжев код за снеговалежи и жълт код за ниски температури, които могат да достигнат минус 14 градуса.

Властите призовават шофьорите да пътуват само при необходимост и да се движат с повишено внимание заради заледените и заснежени участъци.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, gabrovo.bg